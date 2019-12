Point marchés-L'optimisme prudent sur le commerce continue de soutenir les actions (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, déclaration du ministère du Commerce chinois, commandes à l'industrie en Allemagne, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse * Wall Street et Tokyo ont fini dans le vert * Les derniers propos positifs de Trump sur le commerce ont rassuré * Indicateurs économiques et réunion de l'Opep à l'agenda du jour PARIS, 5 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi, les marchés continuant de croire à la possibilité d'avancées prochaines dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine malgré des déclarations parfois contradictoires côté américain. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,18% pour le CAC 40 à Paris, de 0,18% pour le Dax à Francfort, de 0,26% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,32% pour le Stoxx 600. Mercredi, Wall Street a salué les déclarations du président américain, Donald Trump, selon lequel les discussions avec Pékin se déroulent "très bien", alors qu'il avait douché la veille les espoirs de conclusion rapide de la première phase des négociations en vue de la signature d'un accord au moins partiel. De son côté, le ministère du Commerce chinois a déclaré que les deux parties maintenaient "une communication étroite". "Mon scénario de base est que les deux parties arriveront à un accord. La pression en faveur d'un accord est énorme, tout simplement à cause du ralentissement économique des deux pays", dit Shane Oliver, chef économiste d'AMP Capital Investors. "Mais on s'attend à une hausse de la volatilité car l'incertitude politique est devenue une constante." Les conjectures sur les pourparlers entre les deux premières économies mondiales l'emporte pour l'instant sur les préoccupations liées à la conjoncture: le rebond de mercredi a ainsi ignoré les résultats un peu inférieurs aux attentes de l'enquête ADP sur l'emploi privé et de celle de l'ISM sur l'activité des services aux Etats-Unis. En Allemagne, les commandes à l'industrie affichent une baisse de 0,4% en octobre alors que le consensus Reuters les donnait en hausse de 0,3%. La séance sera animée aussi par la révision de la croissance de la zone euro au troisième trimestre puis par les statistiques des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. Les marchés attendent ensuite les chiffres mensuels de l'emploi américain vendredi et ceux de la balance commerciale chinoise dimanche. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York s'est octroyée un rebond mercredi, terminant en hausse de 0,53%, portée par l'espoir de voir la Chine et les Etats-Unis conclure la première phase d'un accord commercial. L'indice Dow Jones a gagné 146,97 points à 27.649,78, tandis que le S&P-500, plus large, a pris 19,57 points, soit 0,63%, 3.112,77. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 46,03 points (0,54%%) à 8.566,67 points. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé la séance en hausse de 0,71%, portée elle aussi par le regain d'optimisme sur le commerce, qui a profité entre autres aux valeurs sidérurgiques. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai a fini sur un gain de 0,74%, le marché appréciant lui aussi les déclarations de Donald Trump. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro sont pratiquement inchangés dans les premiers échanges, à -0,324% pour le Bund allemand à dix ans. Sur le marché américain, les rendements des bons du Trésor américain ont fini en hausse mercredi, le marché obligataire ayant privilégié le regain général d'appétit pour les actifs risqués et négligé les indicateurs du jour. Le dix ans prenait 7,4 points de base en clôture à 1,7827% après avoir en avoir cédé près de 13 mardi, sa plus forte baisse sur une séance depuis mai 2018. Il est reparti à la baisse dans les échanges en Asie, à 1,7689%. CHANGES Le dollar est orienté à la baisse en Asie face à un panier de devises de référence (-0,09%) et l'euro s'échange autour de 1,1080 après un pic d'un mois à 1,1115 mercredi. La livre sterling, elle, reste proche de ses plus hauts de huit mois, toujours portée par la perspective d'une nette victoire des conservateurs aux élections législatives de jeudi prochain au Royaume-Uni. PÉTROLE Les cours du pétrole cèdent un peu de terrain après leur forte hausse de mercredi et avant l'ouverture de la réunion ministérielle de l'Opep, décisive pour l'orientation de l'offre mondiale en 2020. Le Brent abandonne 0,06% à 62,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,21% à 58,31 dollars. Ils avaient gagné respectivement 3,6% et 4,2% mercredi après l'annonce d'une baisse marquée des stocks de brut aux Etats-Unis. Les pays de l'Opep se réunissent ce jeudi à Vienne et seront rejoints vendredi par plusieurs autres grands producteurs, dont la Russie, pour débattre de leur stratégie pour l'an prochain. Alors qu'ils ont réduit d'environ 1,2 million de barils par jour leur production totale, "le résultat le plus probable des réunions de l'Opep+ cette semaine est un accord de réduction de la production de 300.000 à 400.000 barils par jour supplémentaires, conditionné à un meilleur respect de leurs engagements par les pays qui y ont failli", estime Eurasia Group dans une note. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Commandes à l'industrie octobre +0,3% +1,3% EZ 10h00 PIB révisé T3 +0,2% +0,2%* - sur un an +1,2% +1,2%* Ventes au détail octobre -0,3% +0,1% - sur un an +2,2% +3,1% USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 215.000 213.000 30/11 13h30 Balance commerciale octobre -$48,7 mds -$52,5 mds 15h00 Commandes à l'industrie octobre +0,3% -0,6% * estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23300,09 +164,86 +0,71% +16,41% Topix 1711,41 +8,14 +0,48% +14,55% Hong Kong 26202,28 +139,72 +0,54% +1,38% Taiwan 11594,65 +84,18 +0,73% +8,25% Séoul 2060,74 -8,15 -0,39% +0,97% Singapour 3174,37 +14,58 +0,46% +3,44% Shanghaï 2899,47 +21,35 +0,74% +16,26% Sydney 6683,00 +76,50 +1,16% +18,36% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27649,78 +146,97 +0,53% +18,53% S&P-500 3112,76 +19,56 +0,63% +24,17% Nasdaq 8566,67 +46,03 +0,54% +29,11% Nasdaq 100 8296,53 +41,79 +0,51% +31,07% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1575,15 +17,67 +1,13% +18,31% 300 Eurostoxx 3660,02 +49,03 +1,36% +21,94% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5799,68 +72,46 +1,27% +22,60% Dax 30 13140,57 +151,28 +1,16% +24,45% FTSE 7188,50 +29,74 +0,42% +6,84% SMI 10334,56 +101,63 +0,99% +22,60% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1082 1,1076 +0,05% -3,37% Dlr/Yen 108,84 108,85 -0,01% -1,29% Euro/Yen 120,63 120,58 +0,04% -4,43% Dlr/CHF 0,9876 0,9884 -0,08% +0,63% Euro/CHF 1,0947 1,0951 -0,04% -2,73% Stg/Dlr 1,3136 1,3103 +0,25% +2,98% Indice $ 97,5570 97,6480 -0,09% +1,44% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3230 -0,0070 Bund 2 ans -0,6814 +0,0170 OAT 10 ans -0,0120 -0,0040 +31,10 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 1,7689 -0,0120 Treasury 2 ans 1,5762 -0,0080 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 58,30 58,43 -0,13 -0,22% +27,26% US Brent 62,94 63,00 -0,06 -0,10% +16,23% (Marc Angrand, avec Stanley White à Tokyo, édité par Jean-Michel Bélot)