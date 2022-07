Point marchés-L'optimisme sur les relations sino-américaines devrait soutenir les actions

* Hausse en vue en Europe et à Wall Street * Signes d'apaisement entre la Chine et les USA * Nouvelle hausse de taux de 50 pdb en Australie par Laetitia Volga PARIS, 5 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, grâce à l'orientation positive des futures de Wall Street après des informations selon lesquelles les Etats-Unis pourraient annoncer une réduction de certains droits de douane sur les produits chinois. Les premières indications disponibles donnent une hausse de 0,57% pour le CAC 40 parisien, de 0,63% pour le Dax à Francfort, de 0,3% pour le FTSE à Londres et de 0,67% pour l'EuroStoxx 50. Après avoir terminé en légère hausse lundi, les marchés européens devraient poursuivre sur cette dynamique après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles le président américain Joe Biden devrait bientôt réduire certains droits de douane sur les importations chinoises dans le but notamment de lutter contre l'inflation. L'annonce en outre d'un dialogue "constructif" entre la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et le vice-Premier ministre chinois, Liu He, sur les questions économiques devrait aussi être un facteur de soulagement pour les investisseurs. "Les marchés sont susceptibles de réagir positivement par réflexe, car à ce stade, nous sommes friands de toute annonce positive", a déclaré Saxo Capital Markets. "Mais nous ne voyons pas cette initiative [sur les tarifs douaniers] avoir un impact significatif sur la croissance mondiale et la dynamique de l'inflation." Ces deux thématiques, étroitement liées, restent en effet au coeur des incertitudes des investisseurs alors que les banques centrales s'emploient à juguler l'envolée des prix en relevant leur taux d'intérêt, ce qui risque de peser sur la croissance et les bénéfices des entreprises. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,35% à 0,52% après le week-end prolongé dû à la fête nationale aux Etats-Unis. Vendredi, l'indice Dow Jones a gagné 1,05%, ou 321,83 points, à 31.097,26 points. Le S&P-500 a pris 39,95 points, soit 1,06%, à 3.825,33 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 99,11 points (+0,90%) à 11.127,85 points. EN ASIE Le Nikkei à Tokyo est en hausse de 0,99% porté par les valeurs technologiques et la progression des "futures" américains. Les marchés actions en Chine reculent légèrement, les inquiétudes liées à l'aggravation de l'épidémie de COVID-19 dans certaines régions du pays prenant le pas sur l'optimisme lié aux relations commerciales avec les Etats-Unis et au rebond de l'activité dans les services. L'indice PMI du secteur calculé par Caixin s'est établi à 54,5 en juin, un pic depuis juillet 2021. Bien que l'indice soit repassé en zone d'expansion, "l'évolution très incertaine du COVID-19 exerce des pressions persistantes sur la reprise future du secteur, ce qui nécessite un soutien politique soutenu et ciblé", a écrit HSBC dans une note. Le CSI300 lâche 0,78% tandis que l'indice Composite de Shanghai perd 0,53%. CHANGES/TAUX Sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de devises de référence (-0,05%) et l'euro prend 0,22% autour de 1,0444. Le dollar australien a effacé ses gains face au billet vert après la décision de la banque centrale d'Australie de relever son principal taux directeur de 50 points de base afin de maîtriser l'inflation. L'appétit pour les actifs plus risqués désavantage les emprunts d'Etat américains: le rendement des Treasuries à dix ans gagne plus de quatre points de base à 2,9501%. Le dix ans allemand a pris lundi plus de dix points de base pour clôturer à 1,337%. PÉTROLE Le Brent est quasi stable à 113,47 dollars le baril, entre les préoccupations relatives à l'offre et les craintes d'une éventuelle récession mondiale. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,6% à 110,17 dollars par rapport à la clôture de vendredi, le marché étant resté fermé lundi pour l'Independence Day aux Etats-Unis. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JUILLET PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Production industrielle mai +0,2% -0,1% FR 07H50 Indice PMI S&P Global des juin 54,4 54,4* services définitif DE 07H55 Indice PMI S&P Global des juin 52,4 52,4* services définitif EZ 08h00 Indice PMI S&P Global des juin 52,8 52,8* services définitif GB 08h30 Indice PMI S&P Global des juin 53,4 53,4* services définitif *Première estimation (édité par Bertrand Boucey)