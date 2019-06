Point marchés-La Fed et le pétrole portent les actions, les taux reculent

* La politique monétaire soutient les actions * Des tensions USA-Iran font flamber le pétrole * Le dollar et les rendements obligataires reculent * L'action Natixis souffre à Paris par Patrick Vignal PARIS, 20 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini jeudi dans le vert, les signaux accommodants lancés par les grandes banques centrales soutenant les actifs risqués tout en pesant sur le dollar comme sur les rendements obligataires. Les actions, dont la progression a toutefois été freinée par un net repli du secteur bancaire, ont été soutenues en outre par une flambée des cours du pétrole sur fond de regain de tension entre les Etats-Unis et l'Iran. À Paris, le CAC 40 a pris 0,31% à 5.535,57 points. Le Footsie britannique a gagné 0,28% et le Dax allemand a progressé de 0,38%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,39%, le FTSEurofirst 300 de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,36%. Un parfum accommodant flotte sur les marchés d'actions au lendemain des annonces de la Réserve fédérale, qui a ouvert mercredi la porte à une baisse des taux d'ici à la fin de l'année, au lendemain de la volonté affichée par le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, de mettre en oeuvre toutes les mesures de soutien nécessaires si l'inflation dans la zone euro s'obstinait à ne pas décoller. VALEURS La plupart des indices sectoriels européens ont fini en hausse, à commencer par l'énergie (+1,36%), portée par le bond des cours du pétrole sur fond de frictions entre Washington et Téhéran. Les technologiques (+1,57%) et l'automobile (+0,81%) ont également enregistré des progressions significatives. A Paris, les plus fortes hausses du CAC 40 sont TechnipFMC (+3,35%) et STMicroelectronics (+2,39%). Contre la tendance, le secteur bancaire (-1,29%) a été pénalisé par la perspective de taux d'intérêt bas pour une période prolongée, un contexte qui pèse sur la rentabilité des établissements financiers. Crédit Agricole (-2,93%), BNP Paribas (-1,91%) et Société Générale (-1,47%) figurent parmi les plus fortes baisses du CAC 40. Le compartiment a souffert en outre d'un plongeon de 11,76% de Natixis après la décision par Morningstar de suspendre la notation d'un fonds de sa filiale H2O Asset Management en raison de craintes sur sa liquidité. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, les indices de Wall Street sont en hausse d'environ 0,6%. Le Standard & Poor's 500 a battu dès l'ouverture son plus haut en séance à 2.954,13, qui datait du 1er mai, pour atteindre 2.956,20 avant de réduire un peu ses gains. LES INDICATEURS DU JOUR Du côté de la conjoncture, le moral des consommateurs européens s'est dégradé en juin, le nombre des inscriptions au chômage aux Etats-Unis a diminué plus que prévu la semaine dernière et la croissance de l'activité manufacturière dans le nord-est des Etats-Unis a ralenti bien plus qu'attendu sur le mois en cours. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans poursuit son repli dans la perspective de voir les taux américains baisser dans le courant de l'année : il recule à 1,977%, son plus bas niveau depuis novembre 2016. Le 10 ans allemand a suivi le mouvement pour perdre trois points de base à -0,32%. CHANGES La réaction aux annonces de la Fed est sensible également sur le marché des changes, où le dollar perd encore 0,45% face à un panier de devises de référence après avoir déjà cédé 0,54% mercredi L'euro progresse pour sa part de 0,5% pour se rapprocher de 1,13 dollar. PÉTROLE Les cours du brut grimpent, soutenus par un regain de tension entre Washington et Téhéran. Un drone américain a été abattu jeudi près du détroit d'Ormuz par l'Iran qui affirme que l'appareil se situait dans son espace aérien, ce que contestent les Etats-Unis, ravivant les craintes de confrontation directe entre les deux pays. Le Brent remonte à 64 dollars (+3,8%) et le brut léger américain à 56,60 dollars (+5,4%). A SUIVRE VENDREDI : Les investisseurs seront attentifs vendredi aux premiers résultats des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur privé en Europe. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirst 1523, +7,78 +0,51 +14, 300 11 % 40% Eurostoxx 3468, +13,3 +0,39 +15, 50 08 8 % 55% <.STOXX50E > CAC 40 5535, +17,1 +0,31 +17, 57 2 % 01% Dax 30 12355 +46,8 +0,38 +17, ,39 6 % 01% FTSE 7424, +20,9 +0,28 +10, 44 0 % 35% SMI 9978, +16,8 +0,17 +18, 52 7 % 38% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow Jones 26692 +188, +0,71 +14, ,22 22 % 42% S&P-500 2946, +19,7 +0,67 +17, 17 1 % 52% Nasdaq 8029, +42,3 +0,53 +21, 64 2 % 01% Nasdaq 100 7716, +48,5 +0,63 +21, 30 7 % 90% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,128 1,122 +0,52 -1,6 2 4 % 3% Dlr/Yen 107,5 108,0 -0,53 -2,4 2 9 % 9% Euro/Yen 121,2 121,3 -0,04 -3,9 9 4 % 1% Dlr/CHF 0,981 0,994 -1,22 +0,0 9 0 % 5% Euro/CHF 1,107 1,115 -0,73 -1,5 7 8 % 7% Stg/Dlr 1,269 1,263 +0,46 -0,4 7 9 % 7% Indice $ 96,76 97,11 -0,36 +0,6 50 70 % 2% OR Cours Veill Var. YTD e % Or Spot 1385, 1359, +1,90 +8,0 69 87 % 3% TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 172,6 +0,46 Bund 2 Bund 10 -0,32 +0,00 ans <DE10YT=RR > Bund 2 ans -0,74 +0,00 OAT 10 ans 0,01 +0,00 +33, <FR10YT=RR 19 > Treasury 1,99 -0,04 10 ans <US10YT=RR > Treasury 2 1,71 -0,06 ans PETROLE Cours Précé Var Var. YTD dent % Brut léger 56,68 53,76 +2,92 +5,4 +23,7 US 3% 3% Brent 64,31 61,82 +2,49 +4,0 +18,7 3% 6% (Édité par Wilfrid Exbrayat)

