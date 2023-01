Point marchés-La hausse des actions devrait se poursuivre en Europe, le yen chute après la BoJ

*



Légère hausse en vue pour les indices européens







Statu quo inattendu de la BoJ, le yen chute, le Nikkei grimpe







Wall Street a fini en ordre dispersé







PARIS, 18 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse mercredi pour une sixième séance d'affilée tandis que le yen est en nette baisse après la décision surprise de la Banque du Japon (BoJ) de ne pas modifier sa politique monétaire.



Les premières indications disponible indiquent une progression de 0,35% pour le CAC 40 parisien, de 0,31% pour le Dax à Francfort, de 0,01% pour le FTSE à Londres et de 0,31% pour l'EuroStoxx 50.



Le marché parisien a franchi mardi en séance les 7.100 points pour la première fois depuis février et l'indice large européen Stoxx 600 a fini au plus haut depuis neuf mois, enchaînait tous deux leur cinquième séance consécutif de gains.



Les marchés actions ont été soutenus par des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles la perspective d'un ralentissement du rythme de la hausse des taux de la Banque centrale européenne, à 25 points de base, gagne du terrain parmi les responsables de l'institution monétaire.



Cette information conforte les anticipations des observateurs sur un atterrissage en douceur de l'économie.



"La probabilité d'une récession est plus faible que ce à quoi les gens s'attendent", a déclaré Credit Suisse, en soulignant le ralentissement de l'économie, la hausse des bénéfices des entreprises et la résilience des dépenses de consommation.



EN ASIE



L'indice Nikkei japonais a bondi de 2,5%, sa meilleure performance journalière depuis deux mois, après l'annonce du maintien de la politique monétaire de la Banque du Japon. Cette décision, qui déjoue les pronostics des analystes, entraîne un plongeon du yen et des rendements obligataires nippons.



"La dynamique de l'inflation change progressivement et la nécessité de maintenir le cadre actuel d'une politique monétaire ultra-accommodante diminue", estime Masayuki Kichikawa, responsable de stratégie macroéconomique chez Sumitomo Mitsui Asset Management.



En Chine, les principaux marchés boursiers évoluent sans grand changement et dans de faibles volumes d'échanges à l'approche des congés du nouvel an lunaire: le CSI 300 perd 0,13% et le SSE Composite de Shanghai grignote 0,04%.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi alors que le bénéfice trimestriel inférieur aux attentes publié par Goldman Sachs (-6,45%) a pesé sur le Dow Jones, tandis que les gains de Tesla ont permis au Nasdaq d'enregistrer une légère hausse, sur fond de début de la saison des résultats.



L'indice Dow Jones a cédé 1,14%, ou 391,76 points, à 33.910,85 points, le S&P-500 a perdu 8,12 points, soit 0,20%, à 3.990,97 points et le Nasdaq Composite a avancé de 15,96 points (0,14%) à 11.095,11 points.



Le Dow Jones voit sa série dans le vert s'interrompre après quatre séances. Le Nasdaq finit lui en hausse pour une septième journée consécutive, égalant un record qui datait de novembre 2021.



L'éclaircie à Wall Street est venue de Tesla, qui a progressé de 7,43% après l'annonce d'un bond des ventes en Chine du constructeur de véhicules électriques dans le sillage de la baisse des prix de ses principaux modèles.



Morgan Stanley a gagné 5,91% à la suite de la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.



Selon des données Refinitiv, les analystes anticipent désormais une baisse sur un an de 2,4% des revenus des entreprises du S&P-500 au dernier trimestre de 2022, contre un recul de 1,6% précédemment.



CHANGES/TAUX



Le yen chute de 2,38% face au dollar, à 131,18, en réaction au statu quo de la BoJ. La devise avait atteint lundi un pic de plus de sept moins grâce aux anticipations d'une modification de la politique monétaire de la banque centrale.



L'indice dollar, qui mesure les variations du billet vert contre un panier de grandes devises, gagne 0,27% et l'euro, lui, est stable à 1,0782 dollar. ,



Sur le marché des emprunts d'Etat américains, le dix ans recule sous 3,5%.



PÉTROLE



Le marché pétrolier continue d'être porté par l'optimisme suscitée par la levée des restrictions sanitaires en Chine, premier pays importateur de pétrole.



Le baril de Brent gagne 0,93% à 86,72 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,16% à 81,11 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 07h00 Prix à la consommation décembre +0,4% +0,4%



- sur un an +10,5% +10,7% EZ 10h00 Inflation IPCH définitive décembre -0,3% -0,1%*



- sur un an +9,2% +9,2%* USA 13h30 Ventes au détail décembre -0,8% -0,6%



- sur un an n.d. +6,48% USA 14h15 Production industrielle décembre -0,1% -0,2%%



- sur un an n.d. +2,51%