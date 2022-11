Point marchés-La hausse des actions se poursuit en attendant la Fed

*



Wall Street devrait monter à l'ouverture







La hausse des actions se poursuit en Europe, le Stoxx 600 prend 1,3%







Détente sur les rendements et baisse du dollar avec les espoirs sur la Fed







L'ISM manufacturier à suivre







par Laetitia Volga



PARIS, 1er novembre (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes progressent à mi-séance, la progression des valeurs du luxe s'ajoutant aux espoirs d'un ralentissement du resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).



Les contrats à terme signalent un gain de 0,61% pour le Dow Jones, de 0,98% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,23% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 avance de 1,66% à 6.371,07 vers 12h00 GMT. À Francfort, le Dax gagne 1,3% et à Londres, le FTSE prend 1,41%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 1,2%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,5% et le Stoxx 600 de 1,28%.



Pour les investisseurs, il ne fait guère de doute que la Fed, qui entame ce mardi deux journées de débats, relèvera à nouveau ses taux de 75 points de base mercredi.



Les observateurs des marchés seront à l'affût de tout signe indiquant que la banque centrale pourrait envisager de ralentir l'ampleur de son resserrement monétaire, à l'image de la Banque du Canada la semaine dernière.



En attendant, la séance à Wall Street sera animée par l'indice ISM dans le secteur manufacturier à 14h00 GMT et par plusieurs résultats d'entreprises.







LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Pfizer a relevé de deux milliards de dollars l'objectif de ventes annuelles de son vaccin contre COVID-19. Le géant pharmaceutique gagnait 3% dans les transactions avant l'ouverture.



VALEURS EN EUROPE



Tous les grands secteurs européens profitent du sentiment porteur des marchés. L'indice Stoxx des ressources de base (+2,93%) signe la plus forte progression, la hausse des métaux industriels était favorisée par le recul du dollar et par une rumeur circulant sur les réseaux sociaux selon laquelle Pékin prévoit d'assouplir en mars les restrictions contre le COVID-19.



En Paris, les acteurs du luxe Kering (+3,47%), Hermès (+3,36%) et LVMH (+2,82%) profitent aussi de ces spéculations.



En tête du Stoxx 600, Ocado, spécialiste britannique de la distribution en ligne, bondit de 36,79% après avoir annoncé son arrivée sur le marché sud-coréen grâce à un partenariat avec Lotte Shopping



TAUX/CHANGES



L'optimisme concernant la Fed entraîne une baisse du dollar et surtout des rendements des emprunts d'Etat.



Celui des Treasuries à dix ans baisse de 13 points de base à 3,9489%. En Europe, le dix ans allemand reflue également nettement, à 2,051% contre 2,15% en clôture lundi..



Face à un panier de devises étrangères, le billet vert recule de 0,55%. L'euro en profite pour remonter à 0,9934 dollar.



PÉTROLE



Le recul du dollar offre un soutien au marché pétrolier, qui efface les pertes de la veille.



Le Brent gagne 1,31% à 94,03 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,38% à 87,72 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER NOVEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 14h00 Indice ISM manufacturier octobre 50,0 50,9



(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)