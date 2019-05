Point marchés-La prudence continue de dominer face au risque commercial (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indice européens, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe, précision sur le PIB brésilien) * Pékin parle de "terrorisme économique" à propos des USA * Le repli se poursuit à Tokyo et en Chine * Wall Street a encore cédé du terrain * La deuxième estimation du PIB américain au T1 domine l'agenda du jour par Marc Angrand PARIS, 30 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture après deux séances de repli mais leur rebond pourrait être limité par les accusations de "terrorisme économique" lancées par la Chine à l'encontre des Etats-Unis, un signe supplémentaire de tension qui continue d'inciter les investisseurs à la prudence et au repli sur les actifs les moins risqués. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,38% pour le CAC 40 à Paris, de 0,36% pour le Dax à Francfort, de 0,17% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,3% pour le Stoxx 600. Le CAC a perdu 2,14% sur les deux dernières séances, le Stoxx 600 1,65%. Provoquer des conflits commerciaux relève du "terrorisme économique", a déclaré jeudi un diplomate chinois de haut rang, confirmant le changement de ton récent de Pékin face à Washington et confortant le scénario d'une prolongation des tensions commerciales. Aux Etats-Unis, le Pentagone a déclaré mercredi avoir sollicité de nouveaux crédits pour renforcer la production américaine de terres rares et réduire ainsi la dépendance envers la Chine, ces minerais stratégiques constituant l'un des enjeux du bras de fer économique et politique en cours. "Les marchés actions sont en train d'intégrer dans les cours une guerre commerciale longue et les intervenants adaptent leurs portefeuilles aux anticipations d'un conflit prolongé", explique Soichiro Monji, stratège senior de Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Le prochain sommet du G20 pourrait apporter du soulagement aux marchés car les Etats-Unis et la Chine pourraient profiter de l'occasion pour reprendre des négociations commerciales." Parmi les derniers signes en date illustrant le climat général sur les marchés, le groupe danois de distribution pharmaceutique Abacus a annoncé mercredi soir le retrait de son projet d'entrée en Bourse en évoquant "un environnement de marché défavorable". La séance pourrait être moins animée qu'à l'habitude en Europe en ce jeudi de l'Ascension, férié en France entre autres, mais les marchés surveilleront, à 12h30 GMT, la publication de la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au premier trimestre. Le consensus Reuters anticipe une révision en légère baisse, à 3,1% en rythme annualisé contre 3,2% en première estimation. A suivre aussi, les chiffres du PIB brésilien, qui devrait s'être contracté sur les trois premiers mois de l'année pour la première fois depuis la fin 2016. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a terminé en baisse mercredi, emportée par les menaces de la Chine face aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a perdu 221,36 points, soit 0,87%, à 25.126,41 points, au plus bas depuis le 11 février. Le S&P-500, plus large, a cédé 19,37 points (0,69%) à 2.783,02 points et le Nasdaq Composite a laissé 60,04 points, soit 0,79%, à 7.547,31 points. Les trois indices ont subi leur quatrième recul en cinq séances. Le S&P-500 et le Nasdaq ont clôturé juste au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, un important seuil de soutien, et le S&P est 5,5% en deçà de son record de clôture du 30 avril. Les 11 grandes indices sectoriels S&P ont fini dans le rouge et en premier lieu celui des valeurs des services aux collectivités ("utilities"), qui a perdu 1,34%. EN ASIE A Tokyo, l'indice Nikkei a fini la journée sur un repli de 0,29% à 20.942,53 points après être revenu en séance à 20.809,29, non loin du plus bas de trois mois touché le 14 mai à 20.751. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai cède 0,66% à moins d'une heure de la clôture. TAUX Favorisée par les craintes de voir le conflit commercial USA-Chine peser durablement sur la croissance, la baisse des rendements obligataires s'est poursuivie mercredi aux Etats-Unis comme en Europe, ramenant ceux des bons du Trésor américain à leur plus bas niveau depuis 20 mois. Celui des titres à dix ans est tombé à 2,21%, au plus bas depuis septembre 2017, avant de remonter à 2,24% après l'annonce d'une demande mitigée pour une adjudication à sept ans et alors que Wall Street réduisait légèrement ses pertes. La courbe entre les rendements à dix ans et trois mois reste inversée, l'écart entre les deux échéances ayant atteint jusqu'à 14 points de base. En Europe, le rendement du Bund à dix ans remonte à -0,163% dans les premiers échanges; il est tombé mercredi jusqu'à -0,179%, son plus bas niveau depuis juillet 2016. CHANGES Malgré la baisse des rendements des Treasuries, le dollar se stabilise face à un panier de devises de référence après avoir enregistré une hausse marquée ces deux derniers jours à la faveur du mouvement général de repli sur les actifs jugés les plus sûrs. L'"indice dollar" s'est ainsi rapproché du plus haut de deux ans touché il y a une semaine à 98,371. Il bénéficie entre autres de la faiblesse de l'euro, revenu vers 1,1130 dollar avec le regain de tension des derniers jours entre la Commission européenne et l'Italie au sujet des finances publiques de cette dernière. Le quotidien italien La Stampa évoque la possibilité d'élections législatives anticipées fin septembre en raison des tensions de plus en plus vives au sein de la coalition gouvernementale. PÉTROLE Les cours du pétrole remontent à la faveur de l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une baisse plus forte qu'attendu de 5,3 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le Brent se traite autour de 69,80 dollars, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) autour de 59,25. Le marché surveillera à 15h00 GMT les chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) américaine, dont la publication a été décalée par le Memorial Day. MÉTAUX Le cours du cuivre est reparti à la hausse après le plus bas de cinq mois touché mercredi, un rebond favorisé par des signes d'amélioration de la demande chinoise, même si les tensions commerciales risquent de limiter son ampleur. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 PIB annualisé (2e estimation) T1 +3,1% +3,2% Indice des prix PCE core +1,3% +1,3% 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 215.000 211.000 25 mai 14h00 Promesses de ventes avril +0,9% +3,8% immobilières (variation mensuelle) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 20942,53 -60,84 -0,29% +4,64% Topix 1531,98 -4,43 -0,29% +2,54% Hong Kong 27114,99 -120,72 -0,44% +4,91% Taiwan 10382,99 +81,21 +0,79% -3,06% Séoul 2039,09 +15,77 +0,78% -0,10% Singapour 3139,51 -23,77 -0,75% +2,31% Shanghaï 2895,41 -19,28 -0,66% +16,10% Sydney 6392,10 -47,90 -0,74% +13,21% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25126,41 -221,36 -0,87% +7,71% S&P-500 2783,02 -19,37 -0,69% +11,02% Nasdaq 7547,31 -60,04 -0,79% +13,75% Nasdaq 100 7216,86 -61,52 -0,85% +14,01% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1459,70 -20,01 -1,35% +9,64% 300 Eurostoxx 3297,81 -51,05 -1,52% +9,87% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5222,12 -90,57 -1,70% +10,39% Dax 30 11837,81 -189,24 -1,57% +12,11% FTSE 7185,30 -83,65 -1,15% +6,79% SMI 9541,97 -138,90 -1,43% +13,20% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1131 1,1129 +0,02% -2,95% Dlr/Yen 109,70 109,58 +0,11% -0,51% Euro/Yen 122,11 121,97 +0,11% +0,00% Dlr/CHF 1,0076 1,0075 +0,01% +2,67% Euro/CHF 1,1218 1,1222 -0,04% -0,32% Stg/Dlr 1,2629 1,2625 +0,03% -1,00% Indice $ 98,1690 98,1440 +0,03% +2,08% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1600 +0,0140 Bund 2 ans -0,6430 +0,0020 OAT 10 ans 0,2367 +0,0070 +39,67 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,2640 +0,0280 Treasury 2 ans 2,1089 +0,0300 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 59,28 58,81 +0,47 +0,80% +29,40% US Brent 69,81 69,45 +0,36 +0,52% +28,92% (Avec Shinichi Saoshiro à Tokyo; édité par Juliette Rouillon)