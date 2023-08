* Les Bourses européennes attendues en légère hausse à l'ouverture



*



Les données sur l'emploi américain seront clés pour jauger de la politique monétaire US







* Attentisme aussi sur les devises, les taux et le pétrole



par CORENTIN CHAPPRON



PARIS, 4 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi à l'ouverture, dans un contexte de prudence après des résultats et des indicateurs américains mitigés jeudi, et avant la publication de nouvelles données sur les marchés du travail aux Etats-Unis.



Les premières indications disponible indiquent que le CAC 40 parisien avancerait de 0,41% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une hausse de 0,21%, contre 0,3% pour le Dax à Francfort et 0,42% pour l'EuroStoxx 50.



Les indices européens digèrent les résultats publiés des deux côtés de l'Atlantique hier, et qui continuent de renvoyer une image contradictoire de l'activité: si les résultats d'Amazon ont été supérieurs aux attentes, Apple a déclaré s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaire cette année.



Par ailleurs, l'indicateur ISM suggère que l'activité manufacturière est en récession aux Etats-Unis, tandis que les services ralentissent, une lecture contredite par les chiffres ADP de l'emploi privés, publiés plus tôt dans la semaine, et qui signalent une forte résistance du marché du travail américain.



Les investisseurs suivront donc avec attention le rapport officiel mensuel sur l'emploi publié à 12h30 GMT par le département du Travail, un indicateur jugé plus fiable que les données d'ADP et qui guide la Réserve fédérale dans sa lecture des conditions économiques américaines.



Des chiffres qui surprendraient à la hausse seraient une mauvaise nouvelle pour les marchés, car ils augmenteraient le risque que la Fed relève une nouvelle fois ses taux pour briser la dynamique de l'emploi et empêcher le développement de boucles prix-salaires.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



Wall Street a terminé en recul jeudi, sous la pression de rendements obligataires en hausse et avant la publication des résultats d'Apple et d'Amazon.



L'indice Dow Jones a cédé 0,19% à 35.215,89 points, le S&P 500 , plus large, a perdu 0,25% à 4.501,89 points et le Nasdaq Composite a abandonné de son côté 0,10% à 13.959,72 points.



EN ASIE



A Tokyo, les indices japonais sont stables, les investisseurs demeurant prudents avant les données sur l'emploi américain.



Le Nikkei fait du surplace à 32.130,94 points après deux séances de forte baisse, tandis que le Topix s'octroie 0,18% à 2.272,36 points.



Aux valeurs, Nintendo perd 0,18% malgré un bénéfice d'exploitation en hausse de 82% sur un an au premier trimestre.



Le sentiment de marché s'améliore en Chine, où les investisseurs parient désormais sur davantage de mesures de soutien à l'économie après une conférence de presse de la banque centrale locale. Le SSE Composite de Shanghai avance de 0,38%, le CSI 300 de 0,62% et l'indice hongkongais Hang Seng de 0,96%.



CHANGES



Les cambistes demeurent prudents avant la publication du rapport officiel mensuel sur l'emploi américain, tandis que les données d'activité médiocres pèsent sur le billet vert.



Le dollar est en recul de 0,11% face à un panier de devises de référence , l'euro avançant de 0,08% à 1,0953 dollar.



La livre sterling progresse de 0,14% à 1,2731 dollar, après la hausse, jeudi, du taux directeur de la Banque d'Angleterre.



En Asie, le yen se renforce de 0,09% à 142,41 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien avance de 0,32% à 0,6573 dollar.



TAUX



Les marchés obligataires américains demeurent attentistes avant la publication des données sur l'emploi américain.



Le rendement du Treasury à dix ans cède 1,3 pb à 4,1757%, tandis que le taux à deux ans grignote 1,7 pb à 4,9127%.



PÉTROLE



Le pétrole est en légère hausse, les marchés s'inquiétant des dernières données ISM qui font craindre un ralentissement de la demande américaine alors que les baisses de production décidées par l'Arabie Saoudite et la Russie sur le mois d'août se matérialisent.



Le Brent avance de 0,15% à 85,27 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 0,25% à 81,75 dollars .







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 AOÛT PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Commandes à l'industrie juin -2,0% +6,4% FR 06h45 Production industrielle juin n.d. -1,7% EZ 09h00 Ventes au détail juin +0,2% +0,0%



- sur un an -1,7% -2,9% USA 12h30 Créations d'emplois juillet 200.000 209.000



Taux de chômage 3,6% 3,6%



Salaire horaire moyen +0,3% +0,4%



- sur un an +4,2% +4,4% (édité par Blandine Hénault)