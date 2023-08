* Les variations sont limitées en Europe à la mi-journée



* Légère hausse attendue à Wall Street



*



Les taux en Europe montent, surprise sur les commandes à l'industrie en Allemagne







par Diana Mandia



4 août (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-séance, la prudence dominant avant la publication du rapport sur l'emploi américain, malgré les bons résultats d'entreprises et une statistique solide sur les commandes industrielles en Allemagne.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,03% pour le Dow Jones, de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,31% pour le Nasdaq, les prévisions optimistes d'Amazon l'emportant sur les perspectives plus sombres d'Apple.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,15% à 7.271,22 vers 11h10 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,2% et à Londres, le FTSE se replie de 0,23%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,19%, mais l'EuroStoxx 50 de la zone euro gagne 0,21%. Le Stoxx 600 abandonne pour sa part 0,13%.



Le bond inattendu des commandes à l'industrie allemagne en juin, ressorties en hausse de 7% alors que le consensus tablait sur un recul de 2%, contribue à soutenir le sentiment de marché, même si les analystes ont des doutes quant à la pérennité du rebond car l'essentiel de la croissance est venu du secteur de l'aérospatiale.



L'attention est surtout portée sur les chiffres de l'emploi américain, attendus à 12h30 GMT. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur 200.000 créations d'emplois non-agricoles en juillet, après 209.000 le mois précédent.



"Après une nouvelle hausse de 25 points de base du taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine dernière et ce qui pourrait bien être la dernière hausse du taux d'intérêt de ce cycle, les données sur l'emploi américain devraient continuer à montrer la résilience de l'économie américaine", écrit dans une note Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Deux géants de Wall Street ont publié jeudi leurs résultats et prévisions jeudi: Amazon a fait état d'une croissance des ventes supérieure aux attentes, tandis qu'Apple, le fabricant de l'iPhone, a dit s'attendre à ce que la baisse des ventes se poursuive au cours du trimestre en cours, le quatrième d'affilée.



VALEURS EN EUROPE



A Paris, Crédit Agricole bondit de 6,1% après des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et l'annonce d'un projet de rachat du gestionnaire de fortune belge Degroof Petercam.



Publicis est en baisse de 1,6% et lanterne rouge du CAC 40, plombé par l'avertissement du groupe publicitaire WPP (-6,7%)



Ailleurs en Europe, A.P. Moller-Maersk, qui a mis en garde vendredi contre une baisse plus marquée cette année de la demande mondiale du transport maritime de conteneurs, abandonne 4,5%.



A Milan, la banque publique Monte dei Paschi di Siena gagne 5,2% après avoir publié des bénéfices supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre.



TAUX



Les rendements en Europe progressent après la publication des commandes industrielles allemandes en forte hausse.



Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 5 points de base à 2,608% et celui du taux à deux ans enregistre une progression similaire à 3,208%.



Aux Etats-Unis, les marchés obligataires sont inchangés en attendant les données sur l'emploi américain.



Le rendement du Treasury à dix ans ressort à 4,1838% et le taux à deux ans à 4,9232%.



CHANGES



La prudence est aussi de mise auprès des cambistes avant la publication du rapport officiel mensuel sur l'emploi américain.



Le dollar grapille 0,03% face à un panier de devises de référence et l'euro recule très légèrement, à 1,0941 dollar.



La livre sterling se maintient stable à 1,2696 dollar, après la nouvelle hausse, jeudi, du taux directeur de la Banque d'Angleterre.







PÉTROLE



Le pétrole est en passe de connaître sa sixième semaine de hausse après que l'Arabie Saoudite et la Russie, deuxième et troisième plus grands producteurs de brut au monde respectivement, se sont engagés à réduire leur production.



Le Brent avance de 0,38% à 85,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,4% à 81,88 dollars .



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Créations d'emplois juillet 200.000 209.000



Taux de chômage 3,6% 3,6%



Salaire horaire moyen +0,3% +0,4%



- sur un an +4,2% +4,4% (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)