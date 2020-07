Point marchés-La semaine s'ouvre sur une note euphorique venue de Chine

* L'indice Stoxx 600 gagne 1,7%, le CAC 40 à Paris 2% * L'indice chinois CSI 300 (+5,67%) au plus haut depuis 2015 * L'espoir d'une reprise économique rapide l'emporte de nouveau * Les cycliques de nouveau recherchées par Marc Angrand PARIS, 6 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en nette hausse en début de séance lundi, profitant à plein de l'élan donné aux marchés d'actions par l'envolée des marchés chinois face à la perspective d'un rebond de l'activité économique et du maintien de soutiens monétaires et budgétaires massifs, qui l'emporte sur les risques liés à la pandémie de coronavirus. A Paris, le CAC 40 gagne 2,01% à 5.107,69 points à 07h45 GMT, au plus haut depuis le 10 juin. A Londres, le FTSE 100 prend 2,17% et à Francfort, le Dax avance de 2,18%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 2,21%, le FTSEurofirst 300 de 1,69% et le Stoxx 600 de 1,7%. En Chine, le CSI 300 des principales capitalisations du pays a clôturé sur un bond de 5,67%, au plus haut depuis juin 2015, et à la Bourse de Shanghai, le SSE Composite a pris 5,71%, au plus haut depuis avril 2019. Leur hausse a profité en premier lieu aux valeurs financières: le sous-indice bancaire du CSI 300 a grimpé de 9,02% sur la journée. L'indice MSCI des marchés d'Asie-Pacifique hors Japon prend ainsi plus de 1% et évolue au plus haut depuis février. Comme la semaine dernière, les signes d'amélioration de la conjoncture économique prennent le pas, aux yeux des investisseurs, sur les risques liés à l'augmentation des cas d'infection par le coronavirus dans le monde entier, et particulièrement aux Etats-Unis où 15 Etats ont enregistré une hausse record du nombre de nouveaux cas de contamination au cours des quatre premiers jours de juillet selon un comptage de Reuters. En Europe, le gouverneur de la Banque de France a déclaré dimanche que l'économie française semblait rebondir au moins aussi vite et peut-être plus vite encore que prévu initialement. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont augmenté de 10,4% en mai, un rebond un peu moins marqué qu'attendu puisque le consensus Reuters tablait sur une hausse de 15%. Leur baisse d'avril a été revue à -26,2%. Les investisseurs suivront aussi à 14h00 GMT les résultats de l'enquête mensuelle ISM sur l'activité du secteur des services aux Etats-Unis. "Les traders commencent à rééquilibrer leurs portefeuilles en prévision de la saison des publications de résultats", explique par ailleurs Naeem Aslam, analyste d'Avatrade, en notant aussi que l'indice Standard & Poor's 500 américain évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 50, 100 et 200 jours, un signal technique important. VALEURS Le courant acheteur largement dominant bénéficie à tous les secteurs mais particulièrement aux valeurs cycliques: l'indice Stoxx des banques européennes gagne 4,19%, celui de l'automobile 3,28% et celui de l'énergie 2,09%. A Paris, toutes les valeurs du CAC 40 évoluent en territoire positif et les plus fortes progressions de l'indice sont pour BNP Paribas (+4,95%), Société générale (+5,07%) et ArcelorMittal (+4,60%). Ailleurs en Europe, on note entre autres le bond de 6,47% de Commerzbank après le départ des deux principaux dirigeants du groupe. A Londres, Rolls Royce prend 5,02% après avoir dit étudier différentes options pour renforcer son bilan. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini la journée sur un gain de 1,83% et enregistré sa meilleure clôture depuis le 11 juin,, profitant de la forte hausse des actions chinoises. A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse de 1,2% à 1,5% après le week-end prolongé de l'Independence Day, la fête nationale aux Etats-Unis. Les marchés américains sont restés fermés vendredi, au lendemain d'une séance positive après les chiffres mensuels du marché du travail aux Etats-Unis marqués par un record des créations d'emplois. Jeudi, le Dow Jones a gagné 0,36% à 25.827,36 points, le S&P-500 0,45% à 3.130,01 et le Nasdaq Composite 0,52% à 10.207,63, un record de clôture, après un nouveau plus haut historique à 10.310,364 en séance. TAUX La nette hausse des actions détourne les investisseurs des emprunts d'Etat, avec à la clé une remontée des rendements: celui du Bund allemand à dix ans remonte à -0,426% et son équivalent américain prend plus de deux points de base à 0,694%. CHANGES L'appétit pour les actifs plus risqués désavantage le dollar, qui cède du terrain face aux autres grandes devises. Ce repli profite à l'euro, qui remonte à plus de 1,1290 dollar et au yuan chinois, qui évolue au plus haut depuis près de deux mois face au billet vert. PÉTROLE Mitigé en début de journée, le marché pétrolier est désormais clairement orienté à la hausse, profitant lui aussi de l'optimisme sur la vigueur de la reprise: le Brent gagne 1,82% à 43,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,71% à 40,94 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Ventes au détail mai +15,5% -11,7% - sur un an -7,5% -19,6% US 14h00 Indice ISM des services juin 49,5 45,4 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS : (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1448,22 +24,07 +1,69% -10,82% Eurostoxx 50 3369,11 +74,73 +2,27% -10,04% CAC 40 5110,28 +103,14 +2,06% -14,52% Dax 30 12811,84 +283,66 +2,26% -3,30% FTSE 6290,91 +133,61 +2,17% -16,59% SMI 10235,39 +109,55 +1,08% -3,59% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 22714,44 +407,96 +1,83% -3,98% Topix 1577,15 +24,82 +1,60% -8,38% Hong Kong 26398,83 +1025,71 +4,04% -6,35% Taiwan 12116,70 +207,54 +1,74% +1,00% Séoul 2187,93 +35,52 +1,65% -0,44% Singapour 2692,03 +39,09 +1,47% -16,47% Shanghaï 3332,88 +180,07 +5,71% +9,27% Sydney 6014,60 -43,30 -0,71% -10,02% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 25827,36 +92,39 +0,36% -9,50% S&P-500 3130,01 +14,15 +0,45% -3,12% Nasdaq 10207,63 +53,00 +0,52% +13,76% Nasdaq 100 10341,89 +62,64 +0,61% +18,42% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1299 1,1248 +0,45% +0,79% Dlr/Yen 107,55 107,50 +0,05% -1,19% Euro/Yen 121,52 120,90 +0,51% -0,35% Dlr/CHF 0,9412 0,9457 -0,48% -2,75% Euro/CHF 1,0635 1,0622 +0,12% -2,00% Stg/Dlr 1,2501 1,2483 +0,14% -5,72% Indice $ 96,8660 97,1720 -0,31% +0,72% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1776,09 1774,79 +0,07% +17,08% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,85 -0,17 Bund 10 ans -0,42 +0,01 Bund 2 ans -0,68 +0,00 OAT 10 ans -0,11 +0,00 +31,58 Treasury 10 ans 0,70 +0,03 Treasury 2 ans 0,16 +0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,94 40,65 +0,29 +0,71% -33,12% Brent 43,54 42,80 +0,74 +1,73% -34,06% (Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)