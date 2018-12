Point marchés-La trêve sur le commerce dope les Bourses et le pétrole

(.) * Washington et Pékin ont conclu une trêve commerciale pour 90 jours * Les indices européens attendus en hausse de plus de 1,5% * Les Bourses chinoises grimpent, les futures US aussi * Le pétrole prend plus de 5%, le dollar baisse par Blandine Henault PARIS, 3 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en nette hausse lundi, après la trêve commerciale conclue entre Pékin et Washington qui favorise un retour du risque sur les marchés, avec à la clé un regain d'appétit pour les actions mondiales, le yuan chinois et le pétrole. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 1,65% à l'ouverture, le Dax à Francfort s'adjugerait 1,84% et le FTSE à Londres prendrait 1,5%. La Chine et les Etats-Unis se sont engagés à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les importations et à trouver un accord sur le commerce d'ici à 90 jours, a annoncé samedi soir la Maison Blanche après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en marge du G20 à Buenos Aires. Donald Trump a notamment accepté de maintenir à 10% les droits de douane sur quelque 200 milliards de dollars de produits importés chinois et de ne pas les porter à 25% au 1er janvier. De son côté, la Chine a accepté d'acheter "un très grand nombre" de produits agricoles, énergétiques, industriels ainsi que d'autres produits américains pour réduire le déficit commercial entre les deux pays. Si dans trois mois, aucun accord n'est trouvé avec Pékin sur des sujets commerciaux comme les transferts de technologie, la propriété intellectuelle, l'espionnage informatique, les barrières non tarifaires ou l'agriculture, le taux sera relevé à 25%. "Les marchés ouvrent avec un bond soudain de l'appétit pour le risque mais l'avenir dira dans quelle mesure l'optimiste sera durable", indique Jo Masters, économiste chez ANZ. "Pour le moment, les deux camps peuvent revendiquer une victoire". "Les différends profonds sur des questions structurelles épineuses comme le tranfert forcé de technologies restent non résolus", observe pour sa part Robert Rennie, analyste chez Westpac. "L'accord entre les Etats-Unis et la Chine est par conséquent caractérisé comme une 'mini-avancée' qui met en pause momentanée les tensions commerciales plutôt que comme un accord politique global". EN ASIE Les Bourses chinoises gagnent plus de 2% lundi en réaction à la trêve sur le front du commerce. L'indice SSE composite de Shanghai prend 2,74%, le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale monte de 2,99% et l'indice Hang Seng à Hong Kong avance de 2,55%. "La trêve de 90 jours dans les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine aide à réduire les risques à la baisse sur la croissance chinoise, bien que de façon modeste et temporaire", indiquent les économistes de Société générale. A Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en hausse de 1,00%, à un plus haut depuis le 22 octobre. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent une forte progression à l'ouverture de l'ordre de 1,8% à 1,9% pour le Dow Jones et le S&P 500 et de 2,2% pour le Nasdaq. Vendredi, la Bourse de New York avait déjà terminé dans le vert sur des espoirs d'accord sur le commerce, ce qui a permis au S&P-500 et au Nasdaq Composite de boucler leur meilleure semaine depuis sept ans. L'indice Dow Jones a progressé de 0,79% pour la dernière séance de la semaine, le S&P-500 a pris 0,82% et le Nasdaq Composite a avancé de 0,79%. CHANGES Les devises sensibles aux questions commerciales comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais évoluent en nette hausse dans les échanges en Asie, tandis que le yen, actif refuge par excellence, se stabilise après avoir perdu jusqu'à 0,3% face au billet vert. Le yuan chinois progresse quant à lui de 0,7% face au dollar, pour revenir à un plus haut d'un mois. L'indice MSCI des devises émergentes avance de 0,4%, à un pic de près de quatre mois. L'accord commercial sino-américain pèse globalement sur le dollar qui recule de 0,4% face à un panier de devises de référence. L'euro en profite pour revenir à 1,1365 et effacer une partie de ses pertes de vendredi. Parallèlement, le peso mexicain a progressé de plus de 1%, soutenu par des informations de presse selon lesquelles le nouveau président Andres Manuel Lopez Obrador, investi samedi, pourrait revenir sur sa décision d'abandonner la construction d'un nouvel aéroport à Mexico. PÉTROLE L'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine favorise un fort rebond des cours du brut qui ont perdu le mois dernier plus de 20% en raison de craintes d'un ralentissement de la demande. La réunion de l'Opep à Vienne le 6 décembre est très attendue. Le baril de Brent gagne près de 5%, à 62,35 dollars, alors qu'il évoluait vendredi sous les 60 dollars. Celui du brut léger américain (WTI) grimpe de plus de 5%, à 53,59 dollars, après un plus bas à 49,41 touché la semaine dernière. TAUX Le regain d'appétit pour le risque éloigne les investisseurs des obligations souveraines, ce qui fait monter les rendements. Celui des Treasuries à dix ans monte de plus de trois points de base, à 3,04%, après être tombé brièvement à moins de 3% vendredi. Le discours du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, mercredi dernier a alimenté les anticipations d'une pause dans la hausse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine en 2019, ce qui a entraîné un mouvement de repli sur les rendements des emprunts d'Etat américains. Le patron de la Fed doit de nouveau s'exprimer mercredi devant la Commission économique conjointe du Congrès mais cette audition pourrait être reportée en raison des commémorations prévues pour le décès de l'ancien président George H.W. Bush. MÉTAUX Au même titre que le pétrole, les cours du métaux profitent du regain d'appétit pour le risque favorisé par la trêve commerciale entre Washington et Pékin. Le cuivre gagne ainsi plus de 2,5% sur le London Metal Exchange, à un plus haut de deux mois. LES VALEURS A SUIVRE : La détente sur le front commercial devrait favoriser les secteurs des ressources de base , de l'automobile ou encore de la technologie à l'ouverture en Europe. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT France 08h55 Indice PMI manufacturier novembre (déf) 57,0 57,0 Allemagne 08h55 Indice PMI manufacturier novembre (déf) 51,6 51,6 Zone euro 09h30 Indice PMI manufacturier novembre (déf) 51,5 51,4 GB 09h30 Indice PMI manufacturier novembre (déf) 51,5 50,5 US 15h00 Indice ISM manufacturier novembre 57,8 56,5 15h00 Dépenses de construction octobre +0,4% 0,0% Ventes automobiles (sur un an) novembre 17,3 mlns 16,7 mlns LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent afficher un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22574,76 +223,70 +1,00% -0,84% Topix 1689,05 +21,60 +1,30% -7,07% Hong Kong 27171,73 +664,98 +2,51% -9,18% Taiwan 10137,87 +249,84 +2,53% -5,35% Séoul 2131,93 +35,07 +1,67% -13,60% Singapour 3186,65 +69,04 +2,21% -6,36% Shanghaï 2659,47 +71,29 +2,75% -19,58% Sydney 5771,20 +104,00 +1,84% -4,85% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25538,46 +199,62 +0,79% +3,31% S&P-500 2760,17 +22,41 +0,82% +3,24% Nasdaq 7330,54 +57,45 +0,79% +6,19% Nasdaq 100 6949,01 +56,61 +0,82% +8,64% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1409,60 -1,74 -0,12% -7,84% 300 Eurostoxx 3173,13 -1,03 -0,03% -9,44% 50 CAC 40 5003,92 -2,33 -0,05% -5,81% Dax 30 11257,24 -40,99 -0,36% -12,85% FTSE 6980,24 -58,71 -0,83% -9,20% SMI 9037,76 +22,17 +0,25% -3,67% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1366 1,1315 +0,45% -5,25% Dlr/Yen 113,50 113,46 +0,04% +0,74% Euro/Yen 129,01 128,45 +0,44% -4,56% Dlr/CHF 0,9973 0,9987 -0,14% +2,36% Euro/CHF 1,1336 1,1303 +0,29% -3,02% Stg/Dlr 1,2780 1,2751 +0,23% -5,42% Indice $ 96,8680 97,2720 -0,42% +5,15% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3220 +0,0130 Bund 2 ans -0,5890 +0,0080 OAT 10 ans 0,6878 +0,0020 +36,58 Treasury 10 ans 3,0442 +0,0310 Treasury 2 ans 2,8414 +0,0300 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 53,55 50,93 +2,62 +5,14% -11,37% US Brent 62,31 59,46 +2,85 +4,79% -6,82% (avec Wayne Cole et Hideyuki Sano, édité par Véronique Tison)