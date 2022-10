Point marchés-Le S&P 500 repasse en territoire négatif après trois séances de hausse 26/10/2022 | 22:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires * Le Dow Jones gagne 0,01%, le S&P 500 perd 0,74%, le Nasdaq cède plus de 2% 26 octobre (Reuters) - Le S&P 500 a basculé dans le rouge après trois séances consécutives de hausse mercredi à la Bourse de New York, où le Nasdaq a également nettement reculé après les résultats et prévisions jugées décevants de Microsoft et Alphabet. Le Dow Jones a fini de justesse en territoire positif, prenant 2,37 points, soit 0,01%, à 31.839,11 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 28,51 points, ou 0,74%, à 3.830,6 points, et le Nasdaq Composite a reculé de 228,12 points, soit 2,04%, à 10.970,99. Microsoft a plongé de 7,7% après avoir annoncé la plus faible croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires en cinq ans et des prévisions de ventes pour le deuxième trimestre de son exercice inférieures aux attentes du marché. Alphabet, maison mère de Google, a abandonné 9,14% après avoir prévenu s'attendre à un ralentissement de ses revenus publicitaires. Meta Platforms, propriétaire de Facebook, Instagram et Whatsapp, a abandonné 5,6% avant la publication de ses trimestriels après la clôture. Cinq des onze grands indices sectoriels du S&P 500 ont clôturé en baisse, ceux des services de communications et des technologies subissant les plus lourdes pertes. Alors que plusieurs indicateurs macroéconomiques et résultats d'entreprises suggèrent que l'augmentation rapide du coût de l'emprunt pèse sur l'activité économique, la crainte d'une récession alimente parallèlement l'espoir d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. D'autant plus que la Banque du Canada a procédé à une hausse moins forte qu'attendu de son taux directeur, de 50 points de base à 3,75%. Côté indicateurs, après la baisse des prix immobiliers de 0,9% d'un mois sur l'autre en août annoncée mardi, les investisseurs ont pris acte mercredi d'un recul de 10,9% des ventes de logements neufs en septembre, dernière illustration de l'impact des taux hypothécaires élevés sur le marché américain. Bien qu'une hausse des taux de la Fed de trois quarts de points le 2 novembre reste le scénario privilégié par les investisseurs, la probabilité estimée d'un relèvement de même ampleur en décembre est revue à la baisse, selon le baromètre FedWatch, à 38,6% contre 50,8% mardi et 77% il y a une semaine. * Le rappel de la séance en Europe: * A SUIVRE JEUDI : (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)

© Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET INC. -9.14% 94.93 -27.87% META PLATFORMS, INC. -5.59% 129.82 -59.12% MICROSOFT CORPORATION -7.72% 231.32 -26.48%