Point marchés-Le calme devrait dominer sur les Bourses européennes à l'ouverture

* Les indices européennes devraient ouvrir sans tendance particulière * Aucun catalyseur ne devrait animer la séance hormis les résultats * La hausse des cours du brut se poursuit par Laetitia Volga PARIS, 23 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mardi à l'ouverture en sortir d'un week-end prolongé, les résultats trimestriels devant occuper les investisseurs en l'absence d'indicateurs majeurs à l'agenda. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait prendre 0,03% à l'ouverture, le Dax à Francfort pourrait grappiller 0,06% et le FTSE à Londres gagnerait 0,3%. Les grandes places européennes conserveraient ainsi un biais très légèrement haussier à l'ouverture après sept séances consécutifs de hausse. Sur la semaine écoulée, le CAC 40 a gagné 1,4%, pour finir jeudi à son plus haut niveau de clôture depuis le 22 mai 2018. La semaine a pourtant été contrastée au niveau des indicateurs économiques, entre des enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achats inférieurs aux attentes en zone euro, une croissance chinoise qui s'est avérée meilleure que prévu au premier trimestre et le rebond des ventes au détail aux Etats-Unis. Ce mardi, l'agenda sera allégé du côté des indicateurs mais verra plusieurs sociétés publier leurs résultats du premier trimestre. LES VALEURS A SUIVRE : Jeudi soir, Accor a annoncé un revenu par chambre disponible, la principale mesure d'activité du secteur, en hausse limitée à 1,6% au premier trimestre, pénalisé par une baisse en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Fnac Darty a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 1,7%, tout en disant s'attendre à réaliser des performances supérieures à ses marchés en 2019 et en confirmant ses objectifs à moyen terme. Dans le secteur automobile, l'équipementier Faurecia a fait état d'une baisse de ses ventes à taux de changes constants et son concurrent Plastic Omnium a annoncé un chiffre d'affaires économique stable et dit anticiper une production automobile mondiale en baisse pour 2019. A WALL STREET La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé une séance irrégulière lundi, les investisseurs semblant hésiter à prendre des positions trop franches avant le déluge de résultats de sociétés attendu cette semaine. Près d'un tiers des entreprises du S&P-500 doivent présenter leurs résultats trimestriels cette semaine, parmi lesquelles des poids lourds de la cote comme Boeing, Amazon, Facebook ou encore Exxon Mobil. Ce mardi, c'est au tour de Coca-Cola, Procter & Gamble et Verizon d'annoncer leurs résultats, avant l'ouverture de Wall Street. EN ASIE La Bourse de Tokyo est parfaitement stable à l'approche de la clôture, les investisseurs préférant rester sur la touche après les gains engrangés dernièrement alors que se profile la semaine prochaine la "Golden Week" de jours fériés. En Chine, le CSI300 des grandes capitalisations cède 0,04% et le SSE Composite perd 0,41%, prolongeant leurs baisses marquées de la veille, dans la crainte d'un arrêt des mesures de soutien à l'économie après la parution de statistiques meilleures que prévu. CHANGES Sur le marché des changes, où les variations sont limitées, le dollar est quasiment à l'équilibre face à un panier de devises internationales et l'euro est stable à 1,125 dollar. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement, autour de 2,58% . PÉTROLE Les cours du brut restent proches d'un pic de près de cinq mois, profitant toujours de la décision américaine de lever les exemptions permettant à huit pays d'importer du brut iranien lorsque celles-ci expireront dans dix jours. Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,45%, à 65,85 dollars le baril après avoir atteint en début de séance, à 65,95 dollars, son plus haut niveau depuis le 31 octobre. Le Brent monte à 74,40 dollars, revenant vers son pic de 74,52 atteint la veille. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 14h00 Indice Sentix du moral des avril -7,0 -7,2 ménages (1ère estimation) USA 14h00 Ventes de logements neufs mars 650.000 667.000 - évolution en % -2,5% +4,9% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 22217,36 -0,54 -0,00% +11,00% Topix 1621,80 +3,18 +0,20% +8,55% Hong Kong 29944,14 -19,12 -0,06% +15,86% Taiwan 11000,63 +12,92 +0,12% +2,71% Séoul 2218,89 +2,24 +0,10% +8,71% Singapour 3355,21 -2,49 -0,07% +9,33% Shanghaï 3201,83 -13,22 -0,41% +28,39% Sydney 6316,70 +56,90 +0,91% +11,87% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26511,05 -48,49 -0,18% +13,65% S&P-500 2907,97 +2,94 +0,10% +16,00% Nasdaq 8015,27 +17,20 +0,22% +20,80% Nasdaq 100 7713,50 +23,78 +0,31% +21,86% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1534,11 +3,54 +0,23% +15,23% Eurostoxx 50 3499,23 +21,50 +0,62% +16,59% CAC 40 5580,38 +17,29 +0,31% +17,96% Dax 30 12222,39 +69,32 +0,57% +15,75% FTSE 7459,88 -11,44 -0,15% +10,88% SMI 9571,22 -25,38 -0,26% +13,55% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1247 1,1255 -0,07% -1,94% Dlr/Yen 111,89 111,93 -0,04% +1,48% Euro/Yen 125,87 125,99 -0,10% -0,28% Dlr/CHF 1,0159 1,0153 +0,06% +3,52% Euro/CHF 1,1430 1,1430 +0,00% +1,56% Stg/Dlr 1,2985 1,2982 +0,02% +1,79% Indice $ 97,3340 97,2870 +0,05% +1,21% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,0350 +0,0100 Bund 2 ans -0,5910 +0,0010 OAT 10 ans 0,3703 +0,0030 +33,53 Treasury 10 ans 2,5795 -0,0100 Treasury 2 ans 2,3847 -0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 65,92 65,55 +0,37 +0,56% +43,90% Brent 74,40 74,04 +0,36 +0,49% +37,40% (Édité par Véronique Tison)

