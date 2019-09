Point marchés-Le pétrole marque une pause mais la tension persiste

* Rebond timide en vue en Europe * Les cours du brut baissent après leur envolée de lundi * La Fed entame ses débats sur les taux * Les discussions commerciales USA-Chine reprendront jeudi * Indice ZEW et production industrielle américaine à l'agenda par Marc Angrand PARIS, 16 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse timide mardi à l'ouverture alors que les cours du pétrole entament un repli après leur bond de la veille, sans pour autant que soient apaisées les tensions liées aux attaques de drones contre des installations pétrolières saoudiennes. L'attention des investisseurs va par ailleurs se tourner peu à peu vers Washington, où la Réserve fédérale entame les débats qui devraient la conduire à réduire mercredi son principal taux directeur d'au moins un quart de point. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 à Paris, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres devraient débuter sur une progression d'environ 0,1%. Éclipsé lundi par les tensions liées au pétrole, le dossier du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine est de retour: les discussions entre hauts fonctionnaires des deux pays doivent reprendre jeudi à Washington, ont annoncé les services du représentant américain au Commerce (USTR), afin de préparer une rencontre ministérielle prévue pour octobre. La séance sera animée entre autres par la publication de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, à 09h00 GMT, et par les chiffres mensuels de la production industrielle aux Etats-Unis à 13h15 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : PÉTROLE Les cours du brut reculent d'environ 1%, à 68,43 dollars le baril pour le Brent et 62,11 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI). La menace d'une riposte militaire impliquant les Etats-Unis après les attaques de drone de samedi en Arabie saoudite qui ont réduit de moitié la production pétrolière du royaume restent en suspens. Les autorités saoudiennes comme le président américain, Donald Trump, ont mis en cause l'Iran lundi et le prix du baril a fini la journée sur un gain de 14,6%. "La question clé est de savoir combien de temps il faudra pour un retour à la normale de l'approvisionnement", explique Esty Dwek, responsable de la stratégie de Natixis Investment Managers. "Mais la prime de risque (géopolitique), pratiquement ignorée par les marchés au profit des craintes pour la croissance ces derniers mois va désormais être intégrée dans les cours." A WALL STREET La Bourse de New York a fini lundi en repli, la menace d'un choc pétrolier après les attaques contre des installations saoudiennes éloignant les investisseurs des actifs risqués. L'indice Dow Jones a cédé 0,52% à 27.076,28 points et le S&P 500 , à plus large base, 0,31%, à 2.997,96 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,28% à 8.153,54 points. La hausse des valeurs pétrolières a limité le repli général: l'indice S&P de l'énergie a pris 3,29%, sa plus forte sur une séance depuis janvier. A l'opposé, le secteur de la distribution (-1,39%) a souffert de la crainte d'une envolée des prix à la pompe. EN ASIE La Bourse de Tokyo, restée fermée lundi en raison d'un jour férié au Japon, évolue en hausse prudente à moins d'une heure de la clôture, l'indice Nikkei grappillant moins de 0,1% tandis que le Topix progresse de 0,2%. En Chine, les marchés d'actions sont en net repli, de 1,09% pour le SSE Composite de Shanghai, après la décision de la banque centrale de laisser inchangé le taux directeur de sa facilité de prêt à un an à 3,3%, ce qui entretient l'incertitude sur un éventuel assouplissement de sa politique monétaire. La hausse des prix de l'immobilier en Chine a par ailleurs ralenti en août, à 8,8% sur un an contre 9,7% un mois plus tôt. Il s'agit du chiffre le plus faible enregistré depuis octobre de l'an dernier. CHANGES Le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence mais recule légèrement face à l'euro, qui se traite autour de 1,1010. Les devises de certains pays gros exportateurs de brut, comme la Norvège ou le Canada, conservent par ailleurs les gains importants engrangés lundi. . TAUX Les rendements des bons du Trésor américain restent orientés à la baisse, le retour sur le devant de la scène du risque géopolitique alimentant le repli sur les actifs sans risque. A 1,8345% en Asie, celui des Treasuries à dix ans est en repli de près de sept points de base par rapport au pic d'un mois et demi atteint vendredi (1,908%). L'écart entre les rendements à deux et dix ans est d'environ 8,5 points , contre 10 points vendredi. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice ZEW sent. investisseurs septembre -37,0 -44,1 US 13h15 Production industrielle août +0,2% -0,2% 14h00 Indice NAHB de l'immobilier septembre 66 66 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22002,91 +14,62 +0,07% +9,93% Topix 1612,80 +2,93 +0,18% +7,95% Hong Kong 26805,51 -319,04 -1,18% +3,71% Taiwan 10876,14 -21,99 -0,20% +1,54% Séoul 2063,51 +1,29 +0,06% +1,10% Singapour 3186,91 -17,02 -0,53% +3,85% Shanghaï 2994,97 -35,78 -1,18% +20,09% Sydney 6678,00 +4,50 +0,07% +18,27% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27076,82 -142,70 -0,52% +16,07% S&P-500 2997,96 -9,43 -0,31% +19,59% Nasdaq 8153,54 -23,17 -0,28% +22,88% Nasdaq 100 7852,41 -40,54 -0,51% +24,05% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1529,26 -8,59 -0,56% +14,86% 300 Eurostoxx 3518,45 -31,66 -0,89% +17,23% 50 CAC 40 5602,23 -53,23 -0,94% +18,42% Dax 30 12380,31 -88,22 -0,71% +17,25% FTSE 7321,41 -46,05 -0,63% +8,82% SMI 9969,19 -78,15 -0,78% +18,27% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1011 1,1000 +0,10% -3,99% Dlr/Yen 108,18 108,12 +0,06% -1,89% Euro/Yen 119,12 118,95 +0,14% -5,63% Dlr/CHF 0,9915 0,9925 -0,10% +1,03% Euro/CHF 1,0922 1,0922 +0,00% -2,95% Stg/Dlr 1,2418 1,2428 -0,08% -2,66% Indice $ 98,6080 98,6100 -0,00% +2,53% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4810 -0,0070 Bund 2 ans -0,7120 +0,0000 OAT 10 ans -0,1996 -0,0040 +28,14 Treasury 10 ans 1,8345 -0,0090 Treasury 2 ans 1,7535 -0,0120 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 62,14 62,90 -0,76 -1,21% +35,65% US Brent 68,47 69,02 -0,55 -0,80% +26,45% (Avec Aaron Sheldrick à Tokyo, édité par Nicolas Delame)