Point marchés-Le ralentissement de l'épidémie en Chine tire toujours les actions

* Petite hausse en vue à l'ouverture en Europe * Le nombre de nouveaux cas d'infection en Chine au plus bas depuis janvier * Tokyo et Shanghai en nette hausse * Wall Street a fini proche de l'équilibre, sous ses plus hauts PARIS, 12 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur progression à l'ouverture mercredi, toujours portées par la conviction que le pire de l'épidémie de coronavirus en Chine est désormais passé. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 à Paris pourrait gagner quatre points, soit moins de 0,1%, à l'ouverture, le Dax à Francfort 19 points (0,14%) et le FTSE à Londres 13 points (0,17%). Pékin a annoncé avoir enregistré mardi 97 décès supplémentaires liés au coronavirus, ce qui porte à 1.113 le nombre de cas mortels dans le pays, et fait état de 2.015 nouveaux cas de contamination sur les 24 dernières heures, le chiffre quotidien le plus faible depuis le 30 janvier. Une évolution qui donne de la crédibilité aux déclarations de responsables chinois sur la possibilité de voir l'épidémie refluer. "Deux éléments incitent à l'optimisme, explique Vishnu Varathan, directeur économique de Mizuho Bank Singapour. Le nombre des infections ralentit et le nombre de guérisons progresse plus vite que celui des décès. Les marchés se sont éloignés du bord du précipice (...), ils ont évité la chute libre." La prudence reste néanmoins de mise, notamment après les déclarations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelant les Etats à prendre très au sérieux les risques de propagation du virus désormais dénommé Covid-19, des propos qui tranchent avec l'optimisme mesuré affiché par la Chine et, dans une certaine mesure, par les Etats-Unis. En attendant une nouvelle audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américain, au Sénat à Washington à partir de 15h00 GMT, la matinée en Europe sera animée par les chiffres de la production industrielle de la zone euro en décembre (à 10h00 GMT) mais surtout par une nouvelle salve de résultats de sociétés, dont ceux de Kering, d'Heineken ou encore d'Amundi et d'ABN AMro. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini quasiment stable mardi et nettement en dessous de ses plus hauts du jour, confrontée notamment à des signaux contradictoires sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain symbolique de 0,48 point (0%) à 29.276,34, le Standard & Poor' 500 a pris 5,66 points (+0,17%) à 3.357,75 et le Nasdaq Composite a avancé de 10,55 points (+0,11%) à 9.638,94 points. Avant que la prudence sur l'impact potentiel du coronavirus ne reprenne le dessus, l'optimisme avait été conforté en début de séance par les déclarations de Jerome Powell à l'occasion de son audition à la Chambre des représentants: s'il a reconnu que l'épidémie constituait un risque potentiel, il a souligné la bonne santé de l'économie américaine. Aux valeurs, Sprint a bondi de 77,50% après une décision de la justice américaine validant son rachat par son concurrent T-Mobile US (11,78%). EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en hausse de 0,74%, tiré par un bond de 11,89% de SoftBank après la décision américaine sur sa filiale Sprint. Le Topix, plus large, a cependant abandonné 0,04%. Les derniers chiffres de Pékin sur l'épidémie de Covid-19 favorisent la hausse à Shanghai, où l'indice SSE Composite gagne 0,66% à moins d'une heure de la clôture. A Hong Kong, le Hang Seng prend 1,06%. L'optimisme des investisseurs chinois s'appuie entre autres sur les anticipations d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire de Pékin. TAUX Sur le marché obligataire américain, les déclarations jugées rassurantes de Jerome Powell sur la santé de l'économie et la pertinence de la politique monétaire actuelle ont favorisé la hausse des rendements mardi: à la clôture, celui des Treasuries à dix ans prenait 3,8 points de base à 1,585%. CHANGES Les devises les plus exposées aux marchés asiatiques s'apprécient, profitant de l'optimisme sur le ralentissement de la propagation du coronavirus: le dollar australien prend plus de 0,2% face au dollar américain et le yuan chinois est proche de 6,96 pour un dollar. L'"indice dollar", qui suit les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence, est reparti à la hausse et l'euro se traite autour de 1,0910. PÉTROLE Le marché pétrolier continue d'afficher une hausse soutenue, les dernières nouvelles en provenance de Pékin apaisant les craintes d'une baisse durable de la demande de la Chine, premier importateur mondial. Le Brent gagne 1,68% à 54,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,22% à 50,55 dollars. Tous deux avaient touché lundi des plus bas de 13 mois, plus de 20% en dessous de leurs pics de janvier. L'American Petroleum Institute (API) a fait état d'une hausse de six millions de barils, deux fois plus forte qu'attendu, des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. L'Energy Information Administration (EIA) publiera ses propres chiffres à 15h30 GMT. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Production industrielle décembre -1,6% +0,2% - sur un an -2,3% -1,5% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Marc Angrand)

