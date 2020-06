Point marchés-Le rally boursier se poursuit, l'Europe attendue dans le vert

* Les indices européens attendus en hausse de plus de 1% * L'Asie dans le vert, les futures US aussi * Le PMI chinois Caixin/Markit au-delà des 50 en mai * L'euro renoue avec 1,12 dollar, le Brent à plus de 40 dollars par Blandine Henault PARIS, 3 juin (Reuters) - Le rally des marchés d'actions ne montre aucun signe d'essoufflement et les principales Bourses européennes sont de nouveau attendues en hausse mercredi, les investisseurs continuant de miser sur une redémarrage de l'activité économique avec la fin progressive des mesures de confinement prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Les contrats à terme signalent une hausse de 1,34% pour l'EuroStoxx50 , de 1,28% pour le Dax à Francfort et de 1,05% pour le FTSE à Londres. De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien en hausse de 1,38% à l'ouverture. Après un mois de mai faste et un début juin tout aussi positif, le CAC 40 affiche désormais un rebond de 33,8% depuis son creux en séance du 16 mars mais reste encore plus de 20% en dessous de son pic annuel du 19 février. Ce rally, observé sur l'ensemble des marchés d'actions, est lié à la levée progressive des mesures de confinement à travers le monde qui favorise la reprise de l'économie mondiale, stoppée net par la pandémie. Récemment, plusieurs indicateurs économiques ont montré une légère amélioration de la conjoncture. Très suivi, l'indice PMI chinois Caixin/Markit a notamment signalé mercredi que l'activité du secteur des services avait rebondi en mai, à 55,0 contre 44,4 en avril, à un plus haut depuis la fin d'année 2010. Il se trouve pour la première fois depuis janvier au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. En Europe, les indices PMI définitifs pour le mois de mai, attendus dans la matinée, devraient confirmer la légère embellie observée le mois dernier. Cet espoir de reprise économique l'emporte pour l'instant largement sur les risques liés au regain de tensions diplomatiques et commerciales entre Washington et Pékin ainsi que sur les incertitudes créées par les manifestations parfois violentes des derniers jours aux Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent une ouverture en hausse de 0,3% à 0,5% mercredi alors que la Bourse de New York a déjà fini dans le vert mardi sur des signes supplémentaires de déconfinement et les espoirs de reprise économique. L'indice Dow Jones a gagné 1,05%, à 25.742,65 points. Le S&P-500 a pris 0,82%, à 3.080,82 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,59% à 9.608,38 points. Les valeurs technologiques, de même que les valeurs cycliques notamment industrielles et financières, ont été les principaux vecteurs de cette hausse. Le Nasdaq, le S&P-500 et le Dow ne sont plus désormais qu'à 2%, 9% et 13% respectivement de leurs records de clôture. EN ASIE La Bourse de Tokyo progresse de 1,06% à l'approche de la clôture pour toucher un nouveau plus haut de trois mois, la faiblesse du yen et la peur de certains investisseurs de manquer le rally en cours alimentant la hausse du marché. La tendance est positive sur l'ensemble des places asiatiques, avec notamment un gain de 3,08% pour l'indice Kospi à Séoul alors que la Corée du Sud a dévoilé mercredi de nouvelles mesures de soutien à son économie, la quatrième au monde. CHANGES Le dollar poursuit son repli, l'appétit général pour le risque le privant de son attrait de valeur refuge. L'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de monnaies de référence recule de 0,25%. L'euro, au contraire, reste soutenu à l'approche de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et revient au contact de 1,12 dollar pour la première fois depuis le 16 mars. Les investisseurs misent sur une augmentation de plusieurs centaines de milliards d'euros des achats de titres de la BCE qui pourrait être annoncée jeudi à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs. TAUX Jusqu'ici peu sensible au rally des marchés d'actions, les rendements obligataires remontent mercredi: le taux des Treasuries à dix ans reprend ainsi près de trois points de base, à 0,7032%. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en hausse, le baril de Brent ayant repassé la barre des 40 dollars pour la première fois depuis mars, portés par l'optimisme entourant une reprise de la demande et un accord prochain des grands pays producteurs sur une réduction de la production. Le baril de Brent avance de 1,3% à 40,07 dollars et celui du brut léger américain (WTI) bondit de 2,2% à 37,64 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 JUIN : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI IHS Markit des mai 29,4 29,4* services définitif Indice PMI IHS Markit 30,5 30,5* composite définitif DE 07h55 Indice PMI IHS Markit des mai 31,4 31,4* services définitif Indice PMI IHS Markit 31,4 31,4* composite définitif EZ 08h00 Indice PMI IHS Markit des mai 28,7 28,7* services Indice PMI IHS Markit 30,5 30,5* composite GB 08h30 Indice PMI IHS Markit des mai 28,0 27,8* services définitif Indice PMI IHS Markit 28,9 28,9* composite définitif US 12h15 Emploi privé (enquête ADP) mai -9,0 mlns -20,236 mlns 14h00 Indice ISM des services mai 44,0 41,8 * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22577,75 +252,14 +1,13% -4,56% Topix 1590,96 +3,28 +0,21% -7,58% Hong Kong 24317,56 +321,62 +1,34% -13,74% Taiwan 11321,68 +193,75 +1,74% -5,63% Séoul 2144,91 +57,72 +2,77% -2,40% Singapour 2668,17 +56,54 +2,16% -17,21% Shanghaï 2939,32 +17,93 +0,61% -3,63% Sydney 5927,80 +92,70 +1,59% -11,31% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25742,65 +267,63 +1,05% -9,80% S&P-500 3080,82 +25,09 +0,82% -4,64% Nasdaq 9608,38 +56,33 +0,59% +7,09% Nasdaq 100 9657,31 +58,42 +0,61% +10,58% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1399,62 +20,95 +1,52% -13,81% Eurostoxx 50 3159,02 +81,10 +2,63% -15,65% CAC 40 4858,97 +96,19 +2,02% -18,72% Dax 30 12021,28 +434,43 +3,75% -9,27% FTSE 6220,14 +53,72 +0,87% -17,53% SMI 9951,45 +119,96 +1,22% -6,27% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1204 1,1169 +0,31% -0,05% Dlr/Yen 108,50 108,66 -0,15% -0,33% Euro/Yen 121,57 121,37 +0,16% -0,31% Dlr/CHF 0,9613 0,9621 -0,08% -0,67% Euro/CHF 1,0770 1,0747 +0,21% -0,76% Stg/Dlr 1,2585 1,2549 +0,29% -5,08% Indice $ 97,3880 97,6730 -0,29% +1,26% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3980 +0,0180 Bund 2 ans -0,6600 -0,0100 OAT 10 ans -0,0350 +0,0120 +36,30 Treasury 10 ans 0,6999 +0,0200 Treasury 2 ans 0,1663 -0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 37,65 36,81 +0,84 +2,28% -38,49% Brent 40,12 39,57 +0,55 +1,39% -39,24% (édité par Patrick Vignal)