Point marchés-Le rebond des Bourses européennes devrait se confirmer à l'ouverture

(Répétition du titre) * Les indices européens attendus en hausse à l'ouverture * Hausse surprise des exportations chinoises * L'intérêt pour les valeurs refuges recule par Laetitia Volga PARIS, 8 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse jeudi, poursuivant le rebond entamé la veille, bien que les incertitudes sur la croissance et le commerce demeurent. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,77% à l'ouverture, le Dax à Francfort gagnerait 0,58% et le FTSE à Londres prendrait 0,27%. Les places européennes sont parvenues à terminer la séance dans le vert mercredi mais à un niveau en-deça de leurs plus hauts du jour en raison de l'intérêt massif des investisseurs pour les actifs jugés sûrs - obligataires en tête - et un début de séance à Wall Street en nette baisse. En dépit des tensions persistantes sur le commerce, l'appétit pour le risque a fait prudemment sont retour, soutenu par le geste de la Banque populaire de Chine pour endiguer la baisse du yuan, tombé en début de semaine sous le seuil de sept pour un dollar, et par la volonté de la Maison blanche de poursuivre les discussions avec Pékin pour parvenir à un accord commercial. Les intervenants devraient être soulagés par la progression inattendue des exportations chinoises le mois dernier malgré l'escalade des tensions commerciales avec les Etats-Unis, un rebond qui ne pourrait être qu'éphémère alors que Washington prévoit toujours de prélever des droits de douane sur les produits chinois encore non taxés à partir de septembre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street a terminé la séance de mercredi sur une note irrégulière, après avoir passé une bonne partie de la journée dans le rouge, profitant de rachats à bon compte mais la crainte d'une récession bien présente dans l'esprit des investisseurs a réfréné les ardeurs. L'indice Dow Jones a perdu 0,09%, après avoir cédé jusqu'à 2,26% en séance. Le S&P-500, plus large, a effacé ses pertes pour grappiller 0,08% et le Nasdaq Composite a pris 0,38% après avoir perdu 1,67% en séance. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei reprend de 0,54%, mais la tendance haussière reste fragile en raison des craintes sur la résolution du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. "Le marché se calme car il n'y avait pas de mauvaise nouvelle en particulier", a commenté Soichiro Monji, économiste principal chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management. En Chine, les Bourses évoluent également en territoire positive: le CSI 300 des grandes capitalisations rebondit de 1,34% mettant fin à une série de six séances de baisse d'affilée. TAUX Les rendements obligataires ont nettement reculé mercredi avec les inquiétudes autour du conflit économique sino-américain et la crainte d'une récession. Les baisses de taux en Nouvelle-Zélande, en Inde et en Thaïlande mercredi, qui pourraient être suivies par les Philippines ce jeudi, ont accentué ce repli important sur les marchés obligataires en Asie, en Europe, puis aux Etats-Unis. "La décision de ces banques centrales de l'Asie-Pacifique (APAC) de faire preuve de fermeté a alimenté les inquiétudes liées à la récession mondiale (...) Cela signifie également que la Réserve fédérale devra venir à la rescousse", a déclaré Rodrigo Catril chez National Australia Bank. Le rendement des Treasuries à 10 ans remonte ce jeudi à 1,7189% après avoir cédé plus de 10 points de base la veille, tombant à 1,595%, un plus bas depuis octobre 2016. Le 10 ans allemand a touché mercredi un nouveau plus bas record à -0,61% avant de finir à -0,579%. CHANGES Sur le marché des changes, l'indice dollar est stable face à un panier de devises internationale et l'euro remonte timidement au-dessus de 1,12 dollar., Le yen et le franc suisse, traditionnelles valeurs refuge, sont quasiment stables face au billet vert après avoir profité la veille des inquiétudes sur l'économie mondiale. De son côté, le yuan offshore gagne -0,14% à 7,0718 pour un dollar. PÉTROLE Après avoir perdu plus de 4,5% lors de la précédente séance, les cours pétroliers repartent à la hausse : le Brent gagne 3,01% à 57,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 3,2% à 52,76 dollars. 