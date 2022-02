Point marchés-Le rebond devrait se poursuivre en Europe

* Les indices européens attendus en hausse * Wall Street a fini en nette hausse, Tokyo a pris 2,22% * Les tout premiers signes de détente sur l'Ukraine restent à confirmer par Marc Angrand PARIS, 16 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur rebond mercredi dans le sillage de Wall Street et des principales places asiatiques, après les premiers signes de détente autour de l'Ukraine, même si les motifs d'inquiétude sont loin d'avoir disparu. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,46% pour le Dax à Francfort, de 0,21% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,47% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre jusqu'à 0,3% selon les premières indications disponibles. Le marché parisien a déjà regagné 1,87% mardi après avoir cédé près de 4% sur les trois séances précédentes, les investisseurs ayant retrouvé de l'appétit pour le risque après les déclarations russes sur un début de retrait partiel des troupes massées ces derniers mois près des frontières ukrainiennes. Mais Kiev, l'Otan et les pays occidentaux restent prudents et le président américain, Joe Biden, a déclaré qu'une invasion de l'Ukraine par l'armée russe restait une hypothèse probable. Sur le front économique, les prix à la production en Chine ont enregistré en janvier leur plus faible progression depuis six mois (+9,1% sur un an) et la hausse des prix à la consommation a elle aussi ralenti, à 0,9% en rythme annuel, ce qui pourrait permettre à la Banque populaire de Chine d'assouplir encore sa politique monétaire. La séance à venir sera animée entre autres par les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, par ceux des ventes au détail aux Etats-Unis puis, à Wall Street, par le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée par l'espoir d'une baisse des tensions en Europe de l'Est. L'indice Dow Jones a gagné 1,22%, ou 422,67 points, à 34 988,84, le Standard & Poor's 500 a pris 69,4 points (+1,58%) à 4 471,07 et le Nasdaq Composite a avancé de 348,84 points (+2,53%) à 14 139,76. L'indice Philadelphia SE des semi-conducteurs a bondi de 5,5%, sa plus forte progression sur une séance depuis mars 2021. En baisse, le secteur de l'énergie a cédé 1,4% avec le repli des cours du pétrole. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une légère baisse à l'ouverture. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a gagné 2,22%, sa meilleure performance depuis le 1er novembre, tiré par les valeurs technologiques après la forte progression du Nasdaq. Tokyo Electron s'est adjugé 4,91%, Advantest 4,78%, TDK < 5,1%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,56% et le CSI 300 0,44% après les chiffres de l'inflation. CHANGES/TAUX Le dollar est stable face aux autres grandes devises, dont l'euro, qui conserve ses gains de la veille (+0,45% face au billet vert) à 1,1355. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est quasi stable à 2,0399% après avoir repris plus de quatre points de base mardi avec le retour de l'appétit pour le risque. PÉTROLE Le marché pétrolier reprend un peu de terrain au lendemain d'une baisse de plus de 3% avec l'apaisement partiel des craintes liées aux tensions avec la Russie. Le Brent gagne 0,12% à 93,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,23% à 92,28 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Production industrielle en décembre +0,3% +2,3% zone euro - sur un an -0,5% -1,5% US 13h30 Ventes au détail janvier +2,0% -1,9% - sur un an n.d. +16,95% US 14h15 Production industrielle janvier +0,4 -0,1% - sur un an n.d. +3,67% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1827,96 +25,15 +1,40% -3,29 % Eurostoxx 50 0,00 +79,26 +1,95% -3,60 % CAC 40 0,00 +127,77 +1,86% -2,42 % Dax 30 0,00 +298,74 +1,98% -2,97 % FTSE 7608,92 +77,33 +1,03% +3,04 % SMI 0,00 +155,49 +1,29% -5,39 % Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 34988,8 +422,67 +1,22% -3,71 4 % S&P-500 4471,07 +69,40 +1,58% -6,19 % Nasdaq 0,00 +348,84 +2,53% -9,62 % Nasdaq 100 0,00 +352,22 +2,47% -10,4 1% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1355 1,1356 -0,01% -0,11 % Dlr/Yen 115,65 115,62 +0,03% +0,51 % Euro/Yen 131,35 131,28 +0,05% +0,79 % Dlr/CHF 0,9251 0,9254 -0,03% +1,41 % Euro/CHF 1,0507 1,0509 -0,02% +1,33 % Stg/Dlr 1,3551 1,3533 +0,13% +0,16 % Indice $ 95,9910 95,9890 +0,00% -0,19 % OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1854,89 1853,06 +0,10% +22,2 7% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 164,69 +0,15 Bund 10 ans 0,31 -0,00 Bund 2 ans -0,35 +0,00 OAT 10 ans 0,78 -0,00 +47,4 0 Treasury 10 2,04 -0,01 ans Treasury 2 1,56 -0,01 ans PETROLE Cours Précéde Var Var.% YTD nt Brut léger US 92,23 92,07 +0,16 +0,17 +50,68% % Brent 93,34 93,28 +0,06 +0,06 +41,36% % (édité par Blandine Hénault)