Point marchés-Le soulagement s'impose après le rapport sur l'emploi américain

par Laetitia Volga



PARIS, 6 janvier (Reuters) - Les Bourses européennes ont bouclé la séance en hausse vendredi après la publication très attendue des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui confortent aux yeux de certains investisseurs le scénario d'une hausse modérée des taux de la Réserve fédérale le mois prochain.



À Paris, le CAC 40 a gagné 1,47% (99,45 points) à 6.860,95 points, au plus haut depuis le 23 février. Le Footsie britannique , qui a atteint un pic depuis trois ans et demi, a pris 0,87% et le Dax allemand s'est octroyé 1,2%.



L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 1,47%, le FTSEurofirst 300



de 1,1% et le Stoxx 600 de 1,16%.



Sur la première semaine de l'année, le CAC 40 a pris 5,98%, sa plus forte progression hebdomodaire depuis novembre 2020, et le Stoxx 600 s'est adjugé 4,6%, sa meilleure performance depuis mars dernier.



A Wall Street, les trois principaux indices évoluaient en hausse d'environ 1,85% au moment de la clôture en Europe.



Le département du Travail a annoncé que l'économie américaine avait créé un peu plus d'emplois que prévu le mois dernier, avec un taux de chômage revenu à 3,5%, mais les investisseurs semblent surtout retenir le ralentissement un peu plus marqué qu'attendu de la hausse du salaire horaire moyen.



Ce dernier a augmenté de 0,3% contre +0,4% en novembre, ce qui porte sa hausse sur un an à 4,6%, après 4,8%. Le consensus Reuters tablait sur une augmentation de 5,0% en rythme annuel et de 0,4% d'un mois sur l'autre.



Aux yeux de certains observateurs, cet élément pourrait fournir des arguments à la Fed pour contenir l'ampleur du resserrement de sa politique monétaire: les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux, reflet des anticipations des investisseurs en la matière, traduisent une probabilité de 77% d'un relèvement d'un quart de point seulement le 1er février .



"Bien que la croissance de l'emploi reste vigoureuse, les détails du rapport nous rendent plus confiants sur un net ralentissement du marché dans les mois à venir. Les signes de modération sont probablement suffisants pour permettre à la Fed de ramener le rythme de ses hausses de taux à 25 points de base lors de la prochaine réunion, mais il est bien trop tôt pour envisager une pause dans le cycle de resserrement", a déclaré Michael Feroli chez JPMorgan.



TAUX/CHANGES



Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis et le recul du taux d'inflation dans la zone euro à 9,2% ont favorisé la baisse des rendements obligataires: celui du Bund allemand à dix ans , à 2,209%, a fini à son plus bas niveau depuis le 20 décembre et celui des bons du Trésor américain de même échéance



chutait d'environ 15 points de base à 3,582%.



Le dollar perd 0,85% face à un panier de six autres devises et l'euro en profite pour monter à plus de 1,06 .



VALEURS



Tous les secteurs européens ont fini la séance dans le vert. Celui de la technologie , en baisse dans la matinée, a gagné 1,78% avec le net recul des rendements obligataires.



Côté résultats, Sodexo a cédé 1,20% malgré un chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2023 supérieur aux attentes.



LES INDICATEURS DU JOUR



S'ajoutant à la série de bons indicateurs publiés cette semaine, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté plus que prévu en novembre et l'indice du sentiment économique dans la zone euro s'est amélioré en décembre pour un deuxième mois consécutif.



PÉTROLE



Le recul du billet vert profite au marché pétrolier où le baril de Brent



gagne 1,14% à 79,59 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,34% à 74,66 dollars.



A SUIVRE : (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)