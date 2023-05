*



par Laetitia Volga



PARIS, 11 mai (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance jeudi, les signes de modération de l'inflation américaine renforçant l'espoir d'une pause de la Réserve fédérale dans sa campagne de relèvements des taux d'intérêt.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,63% à 7.407,41 à 10h28 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,13% et à Londres, le FTSE grappille 0,01%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,42%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,48% et le Stoxx 600 prend 0,45%.



Les "futures" sur indices new-yorkais laissent présager une ouverture stable pour le Dow Jones, en hausse de 0,25% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,28% pour le Nasdaq.



Celui-ci a fini mercredi à son plus haut niveau en plus de huit mois, porté par les valeurs technologiques ayant profité notamment de la nette baisse des rendements des bons du Trésor après l'annonce d'un ralentissement de l'inflation américaine en rythme annuel en avril.



Cette bonne nouvelle fait espérer aux marchés que la Réserve fédérale opte en juin pour un statu quo, puis qu'elle abaisse ses taux d'un quart de point à trois reprises avant la fin de l'année, montre le baromètre Fedwatch.



Pour certains observateurs, les marchés se montrent un peu trop optimistes.



"Le marché table sur une réduction des taux dès cet été. Alors que l'inflation décélère, elle ne le fait pas à un rythme qui justifierait une réduction de l'objectif de taux des fonds fédéraux avant le quatrième trimestre", estime Matthew Palazzolo, stratégiste senior chez Bernstein Private Wealth Management.



Les chiffres mensuels des prix à la production, publiés à 12h30 GMT, fourniront aux investisseurs une nouvelle occasion de réévaluer les perspectives d'inflation et de resserrement de la politique monétaire. Le consensus Reuters les donne en hausse de 0,3% sur un mois et de 2,4% sur un an, après +2,7% en mars.



Avant cela, c'est la Banque d'Angleterre qui sera à l'honneur à 11h00 GMT. Les marchés ayant intégré une hausse du taux directeur d'un quart de point, l'attention sera portée sur les nouvelles prévisions économiques et sur la "forward guidance".



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



L'action Walt Disney est indiquée en hausse de 5% en avant-Bourse, ce qui pèse sur les contrats à terme du Dow Jones. Le géant du divertissement a annoncé avoir perdu quatre millions d'abonnés au service Disney+ au premier trimestre.



VALEURS EN EUROPE



A Paris, Engie gagne 1,01% après avoir annoncé que ses résultats 2023 devraient se situer dans le haut de ses fourchettes de prévisions et Eiffage avance de 1,19% après une croissance de 13,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.



La banque néerlandaise ING s'octroie 3,58% après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et d'un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros.



Tod's gagne 3,77%, le groupe de luxe italien ayant publié des ventes trimestrielles au-dessus des attentes grâce à une solide performance en Chine.



En revanche, Bayer cède 6,86% après avoir annoncé une baisse de son excédent brut d'exploitation plus importante qu'attendu et que ses résultats annuels se situeraient probablement dans le bas de la fourchette prévu.







CHANGES



L'"indice dollar", qui suit les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence, est en hausse de 0,42% et l'euro revient sous 1,095 dollar.



En Chine, le yuan se stabilise après être tombé dans la matinée à son plus bas niveau en deux mois face au dollar, face aux signes de plus en plus nombreux d'une faiblesse de la reprise économique du pays. L'indice des prix à la consommation a augmenté au rythme le plus lent depuis plus de deux ans en avril (+0,1%), tandis que le recul des prix à la production s'est accentué, selon les données du Bureau national des statistiques.



La livre sterling, après avoir inscrit un plus haut depuis avril 2022 face au dollar, se replie sur des prises de bénéfice avant les annonces de la BoE.



TAUX



Le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement, à 3,4196%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans perd trois points de base à 2,258%.



PÉTROLE



Les cours du pétrole effacent une partie des pertes de la veille, soutenus par la baisse plus marquée que prévu des stocks américains de brut la semaine dernière (-3,2 millions de barils), d'après les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Le Brent gagne 0,62% à 76,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,59% à 72,99 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Prix à la production avril +0,3% -0,5%



- sur un an +2,4% +2,7% USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 6 245.000 242.000



mai



(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)