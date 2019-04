Point marchés-Léger repli attendu en Europe faute de catalyseurs (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Le CAC 40 devrait ouvrir en baisse de 0,24% * Les investisseurs préfèrent limiter les prises de risque * Les prévisions du FMI attendues à 13h00 GMT * Programme chargé mercredi avec la BCE, la Fed et le Brexit par Blandine Henault PARIS, 9 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi en l'absence de catalyseurs sur le marché et avant des rendez-vous importants sur le front des banques centrales, du Brexit et des résultats d'entreprises. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,24% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 0,28% et le FTSE à Londres abandonnerait 0,16%. La séance de lundi a déjà été marquée par une pause des marchés d'actions, qui ont atteint la semaine dernière des plus hauts de plusieurs mois. Les opérateurs de marché ont préféré limité les initiatives en amont d'une semaine chargée. Si aucun indicateur économique n'est attendu ce mardi, le Fonds monétaire international publiera à 13h00 GMT ses nouvelles prévisions de croissance mondiale. En janvier, le FMI avait déjà ramené de 3,7% à 3,5% sa prévision de croissance pour cette année mais ce chiffre semble déjà hors d'atteinte au vu du choc subi ces derniers mois par les échanges commerciaux mondiaux, de la poursuite du ralentissement en Chine et des signes de dégradation de la conjoncture aux Etats-Unis et dans la zone euro. C'est surtout la journée de mercredi qui s'annonce particulièrement fournie, avec, entres autres, la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, le sommet européen extraordinaire sur le Brexit et la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed). Vendredi, les banques américaines lanceront le coup d'envoi du bal des publications trimestrielles aux Etats-Unis, où les profits des sociétés de S&P 500 sont attendus en baisse pour la première fois depuis 2016. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini sur une note mitigée lundi, dans un marché affaibli par le repli de Boeing. L'indice Dow Jones a perdu 0,32%, mais le S&P-500 a pris 0,10%, en hausse pour la huitième séance d'affilée, une première depuis octobre 2017. De son côté, le Nasdaq Composite a avancé de 0,19%. Aux valeurs, Boeing a cédé 4,44%, pesant lourdement sur le Dow Jones, à la suite de sa décision de réduire de près de 20% la production mensuelle de ses 737 en raison de l'interdiction de vol qui frappe les 737 MAX depuis l'accident d'Ethiopian Airlines le 10 mars. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a clôturé en légère hausse (+0,19%), dans un marché marqué lui aussi par l'attentisme avant le démarrage de la saison des résultats annuels. Aux valeurs, Sony a bondi de 9,26%, dopé par une information de Reuters selon laquelle le fonds activiste Third Point est en train de se constituer une participation au capital du groupe pour tenter de faire évoluer sa stratégie. Les Bourses chinoises évoluent aussi sans grand changement mais restent soutenues par les mesures de soutien à l'économie mises en place par Pékin et les espoirs de résolution du conflit commercial avec les Etats-Unis. TAUX Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans est inchangé autour de 2,52%, dans un marché calme en attendant un afflux de dette publique et privée, avec une adjudication de 78 milliards de dollars de Treasuries et l'émission d'une obligation du géant saoudien Aramco sur le marché international. En Europe, les variations sont aussi limitées dans les premiers échanges. Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, est pratiquement stable, à 0,007%. Les rendements obligataires italiens progressent toutefois de façon un peu plus marquée avant la présentation ce mardi par Rome d'un Document économique et financier (DEF), qui doit servir de base à l'élaboration du projet de budget 2020. Le ministre italien de l'Economie, Giovanni Tria, qui n'appartient à aucun des deux partis au pouvoir, La Ligue (extrême droite) et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S), a démenti avoir l'intention de quitter le gouvernement dans un entretien au journal La Repubblica. CHANGES Le dollar reste sous pression, pénalisé par la statistique décevante des commandes à l'industrie aux Etats-Unis et la progression des devises sensibles aux matières premières comme les dollars australien et canadien avec la hausse des cours du brut. L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, est stable après avoir perdu 0,35% la veille, son plus fort repli journalier depuis le 20 mars. L'euro en a profité pour revenir autour de 1,1260 avant la réunion de la BCE mercredi. PÉTROLE Les cours du brut se maintiennent à des plus hauts de cinq mois, toujours soutenus par la réduction de production liée aux quotas de l'Opep et aux sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela et par les tensions en Libye. Le baril de Brent de la mer du Nord a atteint 71,34 dollars, à un pic depuis le fin novembre, et le baril de brut léger américain (WTI) a touché 64,77 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE CLÉ À L'AGENDA DU 9 AVRIL LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21802,59 +40,94 +0,19% +8,93% Topix 1618,76 -1,38 -0,09% +8,34% Hong Kong 30123,72 +46,57 +0,15% +16,55% Taiwan 10851,60 +51,03 +0,47% +1,32% Séoul 2215,74 +5,14 +0,23% +8,56% Singapour 3317,52 +2,10 +0,06% +8,11% Shanghaï 3224,87 -19,94 -0,61% +29,31% Sydney 6221,80 +0,40 +0,01% +10,19% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26341,02 -83,97 -0,32% +12,92% S&P-500 2895,77 +3,03 +0,10% +15,51% Nasdaq 7953,88 +15,19 +0,19% +19,87% Nasdaq 100 7599,74 +20,90 +0,28% +20,06% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1524,06 -2,14 -0,14% +14,47% 300 Eurostoxx 3438,06 -9,41 -0,27% +14,55% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5471,78 -4,42 -0,08% +15,67% Dax 30 11963,40 -46,35 -0,39% +13,30% FTSE 7451,89 +5,02 +0,07% +10,76% SMI 9547,33 +6,18 +0,06% +13,26% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1261 1,1259 +0,02% -1,81% Dlr/Yen 111,34 111,47 -0,12% +0,98% Euro/Yen 125,42 125,55 -0,10% -0,63% Dlr/CHF 0,9987 0,9987 +0,00% +1,76% Euro/CHF 1,1249 1,1247 +0,02% -0,04% Stg/Dlr 1,3073 1,3062 +0,08% +2,48% Indice $ 97,0250 97,0500 -0,03% +0,89% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,0080 +0,0060 Bund 2 ans -0,5830 -0,0040 OAT 10 ans 0,3644 +0,0070 +35,64 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,5185 +0,0000 Treasury 2 ans 2,3599 +0,0020 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 64,39 64,40 -0,01 -0,02% +40,56% US Brent 70,98 71,10 -0,12 -0,17% +31,08% (Édité par Marc Angrand)

