Point marchés-Léger repli en vue en Europe avant la Fed (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, fermeture de Tokyo) * Les Bourses européennes attendues en légère baisse * La Fed devrait baisser à nouveau ses taux * Les craintes d'un choc pétrolier s'apaisent par Patrick Vignal PARIS, 18 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en léger repli mercredi à l'ouverture, les investisseurs retenant leur souffle avant le verdict de la Réserve fédérale, qui devrait annoncer à 18h00 GMT une baisse de taux d'un quart de point de pourcentage, la deuxième de l'année. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort perdraient chacun autour de 0,1% en début de séance. Le FTSE à Londres reculerait pour sa part de 0,2%. Les craintes d'un choc pétrolier après les attaques du week-end contre des installations du géant saoudien Aramco s'apaisent après les déclarations de responsables du royaume promettant un retour rapide à une production normale. Les tensions politiques n'ont cependant pas disparu, des responsables américains ayant affirmé que les frappes contre Aramco venaient d'Iran. Autre foyer chaud au Proche-Orient, Israël, où le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui joue sa survie politique, n'est pas parvenu mardi à dégager une majorité claire à l'issue des élections législatives anticipées, selon les sondages réalisés à la sortie des urnes. Mais le sujet du jour sur les marchés reste la Fed, qui devrait donc annoncer une nouvelle baisse de taux après celle de juillet, la première depuis la crise financière, dans un environnement marqué par la peur d'une récession sur fond de conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Le communiqué de politique monétaire tombera à 18h00 GMT, suivi 30 minutes plus tard de la conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell, dont les indications pour la suite des événements sont très attendues par les marchés. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET L'indice Dow Jones a terminé mardi en hausse de 33,98 points, soit 0,13%, à 27.110,80 points. Le S&P 500, plus large, a gagné 7,74 points, soit 0,25%, à 3.005,70, à moins de 1% de son record de clôture du 26 juillet dernier. Le Nasdaq Composite a progressé pour sa part de 32,47 points (0,4%) à 8.186,01 points. Les investisseurs ont été notamment rassurés par les déclarations du président américain Donald Trump assurant qu'il ne voulait pas la guerre ainsi que par celles du ministre de l'Energie saoudien sur la restauration des niveaux de production du royaume.. Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture des grands indices en léger repli. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,18% dans un climat de prudence avant les annonces de la Fed. L'indice SSEC Composite de la Bourse de Shanghai prend pour sa part 0,4% à l'approche de la clôture, porté par des anticipations de mesures de la banque centrale chinoise visant à favoriser le crédit. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,13%. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans perd 1,4 point de base pour repasser sous 1,80%, reflétant les anticipations d'une baisse de taux aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges en Europe, le Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, est stable autour de -0,473%. CHANGES La situation est calme sur le marché des devises, comme c'est souvent le cas avant les annonces d'une grande banque centrale. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence et l'euro perd un peu de terrain, autour de 1,1065 dollar. La livre sterling pourrait réagir aux chiffres de l'inflation britannique, attendus pour 08h30 GMT. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut sont orientés modérément à la baisse, autour de 64,50 dollars le baril pour le Brent de mer du Nord et de 59 dollars pour le brut léger américain (WTI). PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 08h30 Inflation août +0,5% 0,0% - sur un an +1,9% +2,1% EZ 09h00 Inflation IPCH +0,2% -0,5% +1% +1% US 12h30 Mises en chantier août 1,250 million 1,191 Permis de construire 1,300 million 1,317 mln LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 21967 -33,5 -0,15 +9,76 225 ,81 1 % % Topix 1606, -7,96 -0,49 +7,53 62 % % Hong 26783 -7,06 -0,03 +3,63 Kong ,18 % % Taiwan 10929 +54,9 +0,51 +2,04 ,45 5 % % Séoul 2070, +7,97 +0,39 +1,43 30 % % Singapo 3169, -13,0 -0,41 +3,30 ur 93 7 % % Shangha 2991, +13,8 +0,47 +19,9 ï 98 7 % 7% Sydney 6681, -13,7 -0,20 +18,3 60 0 % 3% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 27110 +33,9 +0,13 +16,2 Jones ,80 8 % 2% S&P-500 3005, +7,74 +0,26 +19,9 70 % 0% Nasdaq 8186, +37,6 +0,46 +23,3 02 5 % 7% Nasdaq 7888, +38,3 +0,49 +24,6 100 79 3 % 3% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1529, -0,05 +0,00 +14,8 st 300 21 % 6% <.FTEU3 > Eurosto 3521, -9,69 -0,27 +17,3 xx 50 26 % 2% <.STOXX 50E> CAC 40 5615, -49,4 -0,87 +18,7 51 6 % 0% Dax 30 12372 +24,8 +0,20 +17,1 <.GDAXI ,61 3 % 8% > FTSE 7320, -1,01 -0,01 +8,80 40 % % SMI 10013 +277, +2,85 +18,8 ,82 58 % 0% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,106 1,107 -0,06 -3,53 r 4 1 % % Dlr/Yen 108,1 108,1 +0,06 -1,88 9 2 % % Euro/Ye 119,7 119,6 +0,04 -5,13 n 4 9 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,993 0,993 +0,04 +1,22 4 0 % % Euro/CH 1,099 1,099 -0,01 -2,32 F 3 4 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,249 1,250 -0,08 -2,09 0 0 % % Indice 98,26 98,26 +0,01 +2,18 $ 90 10 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,47 -0,00 50 10 Bund 2 -0,70 -0,00 ans 40 50 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,18 -0,00 +29,3 ans 20 10 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,797 -0,01 ans 9 60 Treasury 2 ans 1,725 -0,01 1 20 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 59,13 59,34 -0,21 -0,35 léger % US Brent 64,71 64,55 +0,16 +0,25 % (Service Marchés)