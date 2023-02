Point marchés-Léger repli en vue en Europe, les indices PMI au menu

*



Le CAC 40 devrait reculer de 0,1%







Les futures US dans le rouge après une journée fériée lundi







Les indices PMI en Europe attendus dans la matinée







par Blandine Henault



PARIS, 21 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi à l'ouverture, la prudence l'emportant avant la publication des indicateurs d'activité PMI européens dans la matinée et du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,12% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un repli de 0,06% pour le Dax à Francfort, de 0,13% pour le FTSE à Londres et de 0,14% pour l'EuroStoxx 50.



Les indices européens ont connu une séance calme lundi en l'absence de Wall Street, fermée pour un jour férié. Les prises de position ont été aussi limitées par un certain attentisme avant plusieurs indicateurs économiques attendus dans la semaine que les opérateurs de marché suivront de près pour tenter de déterminer la trajectoire future des taux d'intérêt.



Les investisseurs avaient espéré en début d'année que les banques centrales, notamment la Fed, commencent à ralentir le rythme voire mettent fin à leur resserrement monétaire mais la résistance inattendue de l'économie, qui s'est traduite par des statistiques meilleures que prévu, a douché ces anticipations alors que l'inflation reste élevée.



Les indicateurs PMI S&P Global attendus dans la matinée en Europe, et considérés comme un bon baromètre de l'économie, devraient montrer une nouvelle amélioration de l'activité dans le secteur privé en février.



Les chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis, attendus vendredi, seront aussi suivis avec attention, notamment à la lueur des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui seront publiées mercredi dans la soirée.



LES VALEURS A SUIVRE :



La séance sera animée par plusieurs publications d'entreprises, dont celle d'Engie à Paris ou encore de HSBC à Londres.



A WALL STREET



Les marchés d'actions et d'obligations étaient fermés lundi à Wall Street en raison du "Presidents' Day" (le Jour des présidents).



Les contrats à terme sur les grands indices américains signalent pour l'heure un repli de l'ordre de 0,3% à 0,4% à l'ouverture mardi.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,21% après un indicateur PMI qui a montré que l'activité manufacturière au Japon s'était contractée à son rythme le plus rapide en 30 mois en février.



La faiblesse est généralisée sur l'ensemble des places boursières en Asie. En Chine, l'indice CSI 300 recule de 0,28% et à Hong Kong, l'indice Hang Seng perd 1,6%.



TAUX/CHANGES



Le rendement des Treasuries à dix ans gagne près de trois points de base, à 3,855%, après avoir touché vendredi un pic à 3,929%, au plus haut depuis novembre. Il était retombé jusqu'à 3,32% il y a un mois sur des anticipations de ralentissement de remontée des taux aux Etats-Unis.



Le changement d'anticipations sur la politique monétaire de la Fed a soutenu aussi le dollar, qui affiche pour le moment un gain de 1,7% sur le mois de février face à un panier de devises de référence.



L'indice dollar gagne mardi 0,15% et l'euro se négocie à 1,067 dollar (-0,11%).



PÉTROLE



Le renchérissement du dollar pénalise les cours pétroliers, qui souffrent aussi des craintes concernant l'économie en cas de resserrement monétaire prolongé de la part des banques centrales.



Le baril de Brent perd 1,2% à 83,03 dollars et celui du brut léger américain abandonne 0,08% à 76,28 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 8h15 Indice PMI S&P Global février 50,8 50,5



manufacturier "flash"



8h15 Indice PMI S&P Global des février 49,9 49,4



services "flash"



8h15 Indice PMI S&P Global février 49,9 49,1



composite "flash" DE 08h30 Indice PMI S&P Global février 48,0 47,3



manufacturier "flash"



08h30 Indice PMI S&P Global février 50,4 49,9



composite "flash"



08h30 Indice PMI S&P Global des février 51,0 50,7



services "flash" DE 10h00 Indice ZEW février 22,0 16,9 EZ 09h00 Indice PMI S&P Global février 49,3 48,8



manufacturier "flash"



09h00 Indice PMI S&P Global des février 51,0 50,8



services "flash"



09h00 Indice PMI S&P Global février 50,6 50,3



composite "flash" GB 09h30 Indice PMI S&P Global février 47,5 47,0



manufacturier "flash"



09h30 Indice PMI S&P Global des février 49,2 48,7



services "flash"



09h30 Indice PMI S&P Global février 49,0 48,5



composite "flash" US 14h45 Indice PMI S&P Global février 47,1 46,9



manufacturier "flash"



14h45 Indice PMI S&P Global des février 47,1 46,8



services "flash"



14h45 Indice PMI S&P Global février 47,5 46,8



composite "flash" (Blandine Hénault, édité par Matthieu Protard)