Point marchés-Légère baisse en vue en Europe après le PIB chinois

Les indices européens pourraient ouvrir dans le rouge







La croissance chinoise a ralenti à 3,0% en 2022







Wall Street indiquée en baisse après un long week-end, Tokyo a gagné 1,23%







PARIS, 17 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi à l'ouverture, après une série d'indicateurs chinois traduisant un ralentissement de l'activité en fin d'année dernière.



Les premières indications disponible donnent une ouverture en baisse de 0,18% pour le CAC 40 parisien, de 0,22% pour le Dax à Francfort , de 0,01% pour le FTSE à Londres et de 0,24% pour l'EuroStoxx 50.



Le produit intérieur brut (PIB) chinois a progressé de 2,9% en rythme annuel sur les trois derniers mois de 2022, selon les statistiques officielles, qui ramènent à 3,0% la croissance sur l'ensemble de l'année dernière, un chiffre bien inférieur à l'objectif de Pékin d'environ 5,5% et qui marque l'un des plus bas taux de croissance depuis 1976.



Parallèlement, la production industrielle chinoise s'est établie en hausse de 1,3% sur un an en décembre, après +2,2% un mois plus tôt, et la baisse des ventes au détail a ralenti plus que prévu, à 1,8%.



"Nous nous attendons à une forte reprise de l'économie chinoise, probablement vers la fin du premier trimestre (...) Mais dans le même temps, nous devons tenir compte des perspectives mondiales, avec le risque de légère récession des grandes économies. Les exportations de la Chine devraient diminuer, le pays ne sera pas à l'abri des développements économiques mondiaux", a commenté Masaaki Kanno, chef économiste chez Sony Financial Group



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



Vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé à leur plus haut niveau depuis un mois, les actions de JPMorgan Chase (+2,52%) et d'autres grandes banques ayant progressé après la publication de leur comptes trimestriels.



L'indice Dow Jones a gagné 0,33%, ou 112,64 points, à 34.302,61 points, le S&P-500 a pris 15,92 points, soit 0,40%, à 3.999,09 points et le Nasdaq Composite a avancé de 78,05 points (0,71%) à 11.079,16 points.



Wall Street était fermée lundi pour le Martin Luther King Day et les contrats à terme signalent une reprise dans le rouge, entre -0,17% et -0,51%, pour une séance qui sera animée principalement par les résultats de Goldman Sachs et Bank of America.



EN ASIE



Après avoir perdu 2,4% sur les deux précédentes séances, le Nikkei a repris 1,23%, profitant d'un léger recul du yen à la veille des annonces de politique monétaire de la Banque du Japon.



La devise nippone a inscrit lundi un pic de plus de sept mois, portée par les spéculations sur une modification de la politique monétaire de l'institut d'émission.



En Chine, les marchés boursiers se dirigent vers une clôture en petite baisse après la publication des statistiques du jour. La première baisse de la population depuis 1961 accroît en outre les préoccupations du marché.



L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale perd 0,08% le SSE Composite de Shanghaï cède 0,16%.



CHANGES/TAUX



Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,14% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro est peu changé, à 1,0831 dollar.



Du côté de l'obligataire, le rendement des Treasuries américains à dix ans prend trois points de base à 3,5476% après avoir déjà fortement grimpé lors de la dernière séance.



Certains investisseurs remettent en question l'hypothèse du marché selon laquelle la Réserve fédérale abaissera ses taux dans le courant de l'année après la baisse des prix en décembre.



PÉTROLE



Le marché du pétrole évolue en ordre dispersé, tiraillé entre l'une des plus faibles croissances économiques enregistrée en Chine en près de 50 ans et l'espoir d'une reprise de la demande dans le pays avec la fin de la politique "zéro COVID".



Le Brent gagne 0,41% à 84,81 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,53% à 79,44 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Inflation IPCH (définitif) décembre -1,2% -1,2%*



- sur un an +9,6% +9,6%*



10h00 Indice ZEW janvier -15,0 -23,3 USA 13h30 Indice "Empire State" janvier -8,70 -11,20 * estimation précédente (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)