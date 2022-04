Point marchés-Légère baisse en vue en Europe, l'aversion au risque perdure

* Recul en vue pour les actions européennes * Wall Street devrait rebondir après une lourde chute mardi * Tokyo recule mais la Chine repart de l'avant malgré le COVID-19 * La Russie menace la Bulgarie et Pologne de suspendre son gaz * Peu de changements sur changes et taux, le pétrole monte un peu par Laetitia Volga PARIS, 27 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse modérée mercredi après l'important recul de Wall Street la veille et le regain de tensions autour de la guerre en Ukraine. Les premières indications disponibles vont dans le sens d'une baisse de 0,26% pour le CAC 40 parisien, de 0,25% pour le Dax à Francfort , de 0,06% pour le FTSE à Londres et de 0,16% pour l'EuroStoxx 50. Une nouvelle séance de baisse se profile pour les actions européennes avec les craintes croissantes concernant le ralentissement économique mondial, les perspectives de hausse rapide des taux aux Etats-Unis, le niveau de l'inflation et la crise du COVID-19 en Chine. L'annonce par la Bulgarie et la Pologne d'un arrêt des approvisionnements en gaz du géant russe Gazprom vers ces deux pays à partir de ce mercredi devrait aussi alourdir la tendance. Cette décision, qui a fait grimper le prix du gaz en Europe de plus de 10% mardi soir, marque une escalade majeure de Moscou qui exige des pays jugés "inamicaux" un paiement des livraisons en roubles en représailles aux sanctions occidentales imposées pour son offensive en Ukraine. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi alors que les investisseurs s'inquiétaient du ralentissement de la croissance et d'une politique plus agressive de la Fed pour lutter contre l'inflation. L'indice Dow Jones a cédé 2,38% à 33.240,18 points, le S&P-500 a perdu 2,81% à 4.175,20 points et le Nasdaq Composite a reculé de 3,95% à 12.490,74 points. Tesla a plongé de 12,2%, les investisseurs craignant que le patron du constructeur automobile, Elon Musk, vende une partie de ses actions pour financer le rachat de Twitter. General Electric a chuté de 10,3% après avoir annoncé une prévision de bénéfice annuel située dans le bas de la fourchette de sa précédente estimation. Après la clôture des marchés, Alphabet reculait d'environ 3% après avoir publié des ventes trimestrielles inférieures aux attentes, une première depuis le début de la pandémie de COVID-19, alors que les annonceurs ont réduit leurs dépenses du fait d'inquiétudes grandissantes sur un ralentissement économique mondial. Microsoft gagnait en revanche 4%, soutenu par des résultats trimestriels et une prévision de chiffre d'affaires annuel meilleurs que prévu à la faveur d'une demande soutenue pour ses activités d'informatique dématérialisée. Les contrats à terme suggèrent pour l'heure une séance en hausse de 0,3% à 0,8%. EN ASIE Le Nikkei à la Bourse de Tokyo cède 1,33%, les investisseurs s'inquiétant là aussi du rythme de la croissance mondiale et des conséquences du confinement en Chine sur les prévisions des entreprises. Plus forte baisse de l'indice, le fabricant de robots Fanuc chute de 4,78% après avoir publié un bénéfice d'exploitation annuel inférieur aux attentes. En Chine, l'accélération du rythme de croissance des profits des entreprises industrielles en mars et la stabilisation du yuan permettent aux grands indices boursiers de rebondir après les plus bas de deux ans atteints en séance avec les inquiétudes liées au COVID-19. Le SSE Composite de Shanghai avance de 1,63% et le CSI 300 de 2,14%. TAUX/CHANGES Sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à dix ans évolue sans grand changement, à 2,7761%. Le dollar baisse légèrement face à un panier de devises de référence après avoir inscrit en séance un pic de près de deux ans, favorisé par son statut de valeur refuge dans un climat d'aversion au risque. L'euro remonte de 0,12%, autour de 1,0649 dollar. PÉTROLE Les prix du pétrole évoluent en hausse prudente après la décision de Gazprom sur les livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie et l'amélioration des perspectives de demande avec les espoirs de soutien monétaire renforcé en Chine. Le Brent gagne 0,45% à 105,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,28% à 101,98 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h45 Indice de confiance des avril 92 91 ménages