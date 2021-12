Point marchés-Légère hausse en vue à Wall Street après Noël

* Wall Street attendue en légère hausse * En Europe, le Stoxx 600 prend 0,32% et le CAC 40 0,14% * Volumes réduits en l'absence de nombreux investisseurs * La hausse des cas de COVID-19 incite toutefois à la prudence par Laetitia Volga PARIS, 27 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse modérée lundi après un week-end prolongé pour la fête de Noël et les Bourses européennes montent légèrement à mi-séance bien que les craintes liées au variant Omicron limitent les gains. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,25% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,14% à 7.096,48 à 12h14 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,15%. La Bourse de Londres est fermée, à l'instar de celles de Hong Kong et de Sydney. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,24%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,17% et le Stoxx 600 de 0,32%. Celui-ci évolue au plus haut en plus d'un mois, toujours soutenu par des études suggérant une moindre virulence du variant Omicron du coronavirus que ses prédécesseurs. Néanmoins, la forte transmissibilité du variant reste préoccupante. La Chine a recensé samedi son plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 transmis localement en 21 mois. Les compagnies aériennes ont annulé plus de 4.500 vols au niveau mondial pendant le week-end de Noël. En France, le gouvernement devrait annoncer en fin de journée de nouvelles mesures à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire alors que plus de 100.000 contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2 ont été comptabilisées samedi, une première depuis le début de la pandémie. "La plupart des pays préféreront peut-être ne pas resserrer davantage les restrictions cette semaine afin de ne pas gâcher les fêtes mais cela pourrait être le cas début 2022", a déclaré Charalambos Pissouros, responsable de la recherche chez JFD Group. "En gardant cela à l'esprit, et comme les banques centrales n'ont plus le luxe de renforcer leurs mesures de relance en raison de la surchauffe de l'inflation, nous ne pouvons pas exclure un recul après le début d'année", a-t-il ajouté. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET A Wall Street, les actions liées au secteur du voyage reculent en avant-Bourse après que les compagnies aériennes américaines ont annulé dimanche de nombreux vols pour un troisième jour consécutif. Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines et Southwest Airlines cèdent de 1,5% à 2,8% dans les échanges avant l'ouverture. Les opérateurs de croisières Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean et Carnival abandonnent entre 2% et 2,8% en avant-Bourse. VALEURS EN EUROPE En Europe, le secteur de l'énergie (-0,23%) accuse la plus forte baisse à la mi-journée en raison de la baisse des prix du brut et celui des soins de santé (+0,94%) à l'inverse progresse le plus. Roche prend 1,3% après que l'autorité suisse de réglementation des médicaments a approuvé Ronapreve, un traitement par anticorps du COVID-19 développé avec Regeneron, et que l'autorité de santé américaine a donné son feu vert à une autorisation en urgence de son autotest du COVID-19. CNH Industrial gagne 2% et atteint un pic historique, prolongeant sa progression après avoir obtenu jeudi l'accord des actionnaires pour la scission de l'activité de camions Iveco Group. CHANGES/TAUX Sur le marché des changes, le dollar avance de 0,21% face à un panier d'autres grandes devises et l'euro s'échange autour de 1,13 dollar . Du côté de l'obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est stable à 1,4944% et son équivalent allemand gagne 1,5 point de base, à -0,234%, au plus haut en un mois. PÉTROLE Le brut américain perd plus de 1%, pénalisé par la vague d'annulations de vols aux Etats-Unis, tandis que le Brent tente de se maintenir à l'équilibre dans l'espoir d'un impact limité du variant Omicron sur la demande mondiale. Le baril de brut léger américain (WTI) perd 1,4% à 72,76 dollars et celui de Brent 0,13% à 76,04 dollars. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 27 DÉCEMBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 35852,00 +20,00 +0,06% S&P-500 4725,25 +9,50 +0,20% Nasdaq-100 16342,00 +43,00 +0,26% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 35950,56 +196,67 +0,55% +17,46% S&P-500 4725,79 +29,23 +0,62% +25,82% Nasdaq 15653,37 +131,48 +0,85% +21,45% Nasdaq 100 16308,21 +128,07 +0,79% +26,54% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1876,92 +4,70 +0,25% +22,15% Eurostoxx 50 4262,93 +7,92 +0,19% +19,99% CAC 40 7097,22 +10,64 +0,15% +27,85% Dax 30 15783,05 +26,74 +0,17% +15,05% FTSE 7372,10 -1,24 -0,02% +14,11% SMI 12859,09 +73,77 +0,58% +20,14% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1307 1,1317 -0,09% -7,42% Dlr/Yen 114,69 114,41 +0,24% +11,17% Euro/Yen 129,69 129,34 +0,27% +2,18% Dlr/CHF 0,9194 0,9193 +0,01% +3,88% Euro/CHF 1,0396 1,0407 -0,11% -3,80% Stg/Dlr 1,3397 1,3385 +0,09% -2,02% Indice $ 96,2340 96,0190 +0,22% +0,06% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 172,2500 -0,1800 Bund 10 ans -0,2340 +0,0170 Bund 2 ans -0,6440 +0,0360 OAT 10 ans 0,1410 +0,0230 +37,50 Treasury 10 ans 1,4944 +0,0010 Treasury 2 ans 0,7110 +0,0230 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 72,73 73,79 -1,06 -1,44% +18,82% Brent 76,00 76,14 -0,14 -0,18% +15,10% (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)