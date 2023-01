Point marchés-Légère hausse en vue en Europe, l'optimisme prédomine toujours

*



Le CAC 40 attendu en hausse de 0,23%, l'EuroStoxx 50 de 0,31%







Wall Street a fini en nette hausse avec la tech







Une grande partie de l'Asie fermée pour le nouvel an







Les indices PMI en zone euro au menu du jour







par Blandine Henault



PARIS, 24 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture, l'optimisme prévalant toujours quant à un ralentissement économique mondial moins sévère qu'attendu et à un pic déjà passé sur l'inflation, ce qui devrait permettre aux banques centrales, notamment la Réserve fédérale (Fed), de ralentir le rythme de leur resserrement monétaire.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,23% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,29% pour le Dax à Francfort, de 0,18% pour le FTSE à Londres et de 0,31% pour l'EuroStoxx 50.



Les indicateurs économiques récents moins dégradés que prévu ont laissé espérer que le ralentissement économique attendu cette année soit moins fort que prévu, permettant un rallye boursier en ce début d'année.



En dépit de propos toujours restrictifs de la part de banquiers centraux américains comme européens, les investisseurs sont aussi convaincus que le ralentissement de l'inflation permettra aux banques centrales de procéder à des hausses de taux moins élevées.



Ils estiment ainsi que la Fed décidera la semaine prochaine, à l'issue de sa réunion de politique monétaire de février, une hausse des taux moins importante que les précédentes, de 25 points de base.



Pour étayer leur optimisme sur les perspectives économiques, les opérateurs de marché suivront ce mardi la publication des résultats des enquêtes S&P auprès des directeurs d'achats en Europe et aux Etats-Unis, qui devraient montrer des contractions de l'activité moins marquées, selon les consensus Reuters.



La semaine sera par ailleurs animée par la première estimation du PIB américain au quatrième trimestre, l'indice des prix "core PCE" américain et des résultats d'entreprises de premier plan, comme LVMH, ASML, Microsoft et Tesla.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi dans le sillage des gains enregistrés par les grandes valeurs technologiques, qui bénéficient d'un regain d'intérêt après une année 2022 chahutée.



L'indice Dow Jones a gagné 0,76%, à 33.629,56 points. Le S&P-500 , plus large, a pris 1,19%, à 4.019,81 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 2,01% à 11.364,41 points.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,46%, dans la foulée du compartiment technologique à Wall Street, effaçant les pertes subies depuis la dernière réunion de politique monétaire de la Banque du Japon.



Les Bourses de Chine, de Hong Kong, de Singapour, de Malaisie, de la Corée du Sud et de Taïwan sont restées fermées pour les festivités du nouvel an lunaire.



CHANGES/TAUX



L'euro évolue en légère hausse face au dollar, à 1,0876, après avoir atteint la veille un pic de neuf mois à 1,0926.



De son côté, le yen grimpe de 0,4% face au dollar à 130,12 après deux séances de forte baisse.



En conséquence, l'indice dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence, recule de 0,23%.



Sur le marché obligataire, les mouvements sont pour l'heure limités: le rendement des Treasuries à dix ans se situe à 3,5152% et celui du Bund allemand de même échéance à 2,2060%.



PÉTROLE



Les cours du brut évoluent en légère baisse, même si la réouverture de la Chine qui laisse espérer une reprise de la demande en pétrole constitue toujours un soutien de poids depuis le début de l'année.



Le baril de Brent recule de 0,25% à 87,96 dollars et celui du brut léger américain de 0,1% à 81,53 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indice Insee du climat des janvier 102 101



affaires dans l'industrie FR 08h15 Indice PMI S&P Global janvier 49,6 49,2



manufacturier "flash"



Indice PMI S&P Global des 49,8 49,5



services "flash"



Indice PMI S&P Global 49,5 49,1



composite "flash" DE 08h30 Indice PMI S&P Global janvier 47,9 47,1



manufacturier "flash"



Indice PMI S&P Global des 49,6 49,2



services "flash"



Indice PMI S&P Global 49,6 49,0



composite "flash" EZ 09h00 Indice PMI S&P Global janvier 48,5 47,8



manufacturier "flash"



Indice PMI S&P Global des 50,2 49,8



services "flash"



Indice PMI S&P Global 49,8 49,3



composite "flash" GB 09h30 Indice PMI S&P Global janvier 45,5 45,3



manufacturier "flash"



Indice PMI S&P Global des 49,7 49,9



services "flash"



Indice PMI S&P Global 49,1 49,0



composite "flash" (édité par Bertrand Boucey)