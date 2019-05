Point marchés-Légère hausse en vue en Europe, les incertitudes demeurent

* Les Bourses européennes attendues en hausse prudente * L'Asie dans le vert, portée par le secteur automobile * Les résultats des élections européennes bien accueillis * Les tensions commerciales restent présentes par Patrick Vignal PARIS, 28 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente mardi à l'ouverture dans le sillage des gains de la veille, le soulagement des investisseurs face au résultats des élections européennes masquant avec peine les incertitudes persistantes sur le front des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort pourraient gagner chacun autour de 0,2%. Le FTSE à Londres, qui était fermé lundi en raison d'un jour férié, prendrait pour sa part environ 0,4%. Hormis Milan, les grandes places européennes ont clôturé en hausse lundi au terme d'une séance essentiellement animée, en l'absence de Wall Street, par le projet de rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler Automobiles et le résultat jugé rassurant des élections européennes, même si des tensions ont été perceptibles en Italie. Outre le retour des investisseurs américains, la séance sera animée par plusieurs statistiques, avec notamment les indices du climat des affaires et du sentiment économique en zone euro (09h00 GMT) et l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board (14h00 GMT) LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Fermée lundi pour cause de Memorial Day, la Bourse de New York pourrait ouvrir mardi en légère hausse, signalent les contrats à terme sur les indices de référence. EN ASIE Les marchés asiatiques sont orientés à la hausse, Bourses chinoises en tête, portés par le secteur automobile après l'annonce du rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler. L'indice des valeurs chinoises de référence prend 1% et la Bourse de Tokyo gagne 0,4% à l'approche de la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,1%. TAUX Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans perd près de deux points de base, autour de 2,31%. En l'absence du marché obligataire américain, les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro ont reculé lundi, avec des plus bas records pour les taux portugais et espagnols, à l'exception notable toutefois de ceux de l'Italie. CHANGES L'euro recule un peu, autour de 1,1180 dollar, après être monté lundi jusqu'à 1,1215, un plus haut de 10 jours, à la suite des résultats des élections européennes. Pour Nadège Dufossé, responsable de l'allocation d'actifs chez Candriam, l'issue du scrutin européen a un effet neutre sur la devise européenne. L'absence de raz-de-marée populiste et la possibilité d'avoir un président allemand à la tête de la BCE sont des facteurs positifs pour la monnaie unique mais les risques pesant notamment sur le Brexit et sur l'Italie ont au contraire un effet négatif. Le dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence . PÉTROLE Les cours du brut sont orientés en hausse, soutenus par les tensions au Moyen-Orient et les réductions de production entreprises par l'Opep, même si les tensions commerciales et les craintes sur l'économie mondiale limitent leur progression. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,9% à 59,16 dollars le baril et le Brent de mer du Nord progresse légèrement, autour de 70 dollars . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Indice GfK du moral des juin 10,4 10,4 consommateurs FR 06h45 Indice de confiance du mai 97 96 consommateur EZ 08h00 Masse monétaire M3 avril 4,4% 4,5% 09h00 Indice du climat des affaires mai 0,4 0,42 09h00 Indice du sentiment économique mai 104,0 104,0 USA 13h00 Indice des prix immobiliers S&P mars 0,2% 0,2% Case-Shiller 14h00 Indice de confiance du mai 130,0 129,2 consommateur du Conference Board LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 21280 +98,2 +0,46 +6,33 225 ,84 6 % % Topix 1552, +5,53 +0,36 +3,91 53 % % Hong 27422 +134, +0,49 +6,10 Kong ,98 89 % % Taiwan 10331 -2,24 -0,02 -3,54 ,89 % % Séoul 2048, +4,30 +0,21 +0,37 51 % % Singapo 3164, -6,00 -0,19 +3,13 ur 77 % % Shangha 2918, +25,7 +0,89 +17,0 ï 12 5 % 1% Sydney 6485, +34,0 +0,53 +14,8 90 0 % 7% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 25585 +95,2 +0,37 +9,68 Jones ,69 2 % % S&P-500 2826, +3,82 +0,14 +12,7 06 % 3% Nasdaq 7637, +8,73 +0,11 +15,1 01 % 0% Nasdaq 7300, -6,97 -0,10 +15,3 100 96 % 4% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1483, +3,47 +0,23 +11,3 st 300 09 % 9% <.FTEU3 > Eurosto 3364, +13,3 +0,40 +12,0 xx 50 04 4 % 8% <.STOXX 50E> CAC 40 5336, +19,6 +0,37 +12,8 19 8 % 0% Dax 30 12071 +60,1 +0,50 +14,3 <.GDAXI ,18 4 % 2% > FTSE 7277, +46,6 +0,65 +8,17 73 9 % % SMI 9712, +46,0 +0,48 +15,2 96 7 % 3% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,118 1,119 -0,13 -2,50 r 2 6 % % Dlr/Yen 109,5 109,5 +0,04 -0,65 4 0 % % Euro/Ye 122,4 122,5 -0,07 -2,96 n 9 7 % % <EURJPY => Dlr/CHF 1,004 1,003 +0,10 +2,37 7 7 % % Euro/CH 1,123 1,123 +0,02 -0,17 F 4 2 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,267 1,267 -0,03 -0,66 3 7 % % Indice 97,81 97,61 +0,21 +1,71 $ 80 30 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,14 -0,02 10 50 Bund 2 -0,64 -0,01 ans 80 60 <DE2YT= RR> OAT 10 0,263 +0,00 +40,4 ans 4 30 4 <FR10YT =RR> Treasury 10 2,311 -0,01 ans 4 80 Treasury 2 ans 2,170 -0,00 3 50 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 59,16 58,63 +0,53 +0,90 +29,1 léger % 4% US Brent 70,11 70,11 +0,00 +0,00 +29,4 % 7% (Édité par Juliette Rouillon)

