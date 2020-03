Point marchés-Légère hausse en vue en Europe mais la prudence reste de mise

* Les futures signalent une hausse de 0,9% pour l'EuroStoxx * L'Asie dans le rouge mais les futures de Wall Street en hausse * Pas d'amélioration sur le front de la pandémie de coronavirus * Les cours du pétrole chutent encore par Blandine Henault PARIS, 30 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse lundi mais la prudence devrait rester de mise face au repli continu des cours du pétrole et alors qu'aucune éclaircie n'est encore visible sur le front de la pandémie de coronavirus. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,87% pour l'EuroStoxx , de 0,54% pour le Dax à Francfort et de 0,24% pour le FTSE à Londres dans les premiers échanges. De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien en hausse de 0,8% à l'ouverture. Le week-end n'a pas offert de répit sur le front de la pandémie de coronavirus. Aux Etats-Unis, Donald Trump a annoncé un prolongement des mesures de distanciation sociale jusqu'au 30 avril alors que le virus a fait plus de 2.400 morts dans le pays. En France, le nouveau coronavirus a fait 2.606 morts en milieu hospitalier depuis le 1er mars et en Italie, le bilan atteint désormais 10.779 décès. Face à la crise, les grandes banques centrales et les gouvernements ont mis en oeuvre des mesures de soutien monétaire et budgétaire massives. Dernière en date, la Banque populaire de Chine (BPC) a réduit lundi, de manière inattendue, le taux des prises en pension inversée ("reverse repo") à 7 jours de 20 points de base pour le ramener de 2,40% à 2,20%. Ces mesures ont offert un rebond aux marchés actions la semaine dernière mais les investisseurs peinent à être durablement soulagés et attendent encore de savoir l'ampleur et la durée de la pandémie pour évaluer son impact sur l'économie mondiale. Les analystes de JPMorgan ont estimé que le produit intérieur brut (PIB) mondial pourrait chuter de 10,5% en rythme annualisé au premier semestre de l'année. PÉTROLE Les cours du brut continuent de chuter lundi, le baril de Brent ayant touché un plus bas depuis novembre 2002, plombés par la chute de la demande liée à la pandémie et par la guerre des prix engagée entre l'Arabie saoudite et la Russie. Le baril de Brent chute de 6,2% à 23,38 dollars après être tombé jusqu'à 23,03 dollars. Celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 5,25% à 20,38 dollars après un creux à 19,92 dollars, non loin du plus bas de 18 ans touché le 20 mars à 19,46 dollars. A WALL STREET La Bourse de New York a fini sur une baisse très nette vendredi après avoir enregistré trois séances de hausses consécutives, les craintes liées à l'épidémie de coronavirus ayant pris le dessus chez les intervenants de marché. L'indice Dow Jones a cédé 4,06% à 21.636,78 points. Le S&P-500 a perdu 3,37%, à 2.541,47 points et le Nasdaq Composite a reculé de 3,79% à 7.502,38 points. Sur la semaine, les trois indices affichent toutefois des hausses sensibles, respectivement de 12,84%, 10,21% et 9,03%. Les contrats à terme laissent entrevoir pour lundi une ouverture en légère hausse. EN ASIE Dans la foulée du repli de Wall Street vendredi, la Bourse de Tokyo se replie de 3,26% à l'approche de la clôture. Ailleurs en Asie, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 1,16% et l'indice Kospi à Séoul abandonne 0,13%. TAUX La baisse se poursuit sur les rendements obligataires sur fond d'aversion au risque. Le taux des Treasuries à dix ans perd encore près de huit points de base, à 0,6666%, après avoir reculé de 26 points de base la semaine dernière. Les taux des emprunts américains à un et trois mois sont tombés en dessous de zéro la semaine dernière, une première depuis 2005, pour toucher des plus bas historiques. CHANGES Le dollar reprend des couleurs lundi, bénéficiant de son statut d'actif refuge, après avoir chuté de 4,3% la semaine dernière, son plus fort repli hebdomadaire en plus de dix ans. Le billet vert a été pénalisé par l'assouplissement des conditions de financement en dollar qui a réduit la demande pour la devise américaine. L'indice dollar, qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence, reprend lundi 0,35%. L'euro recule ainsi de 0,6% à 1,1075 dollar pour s'éloigner d'un pic de dix jours touché vendredi à 1,1146. Autre devise refuge, le yen avance de 0,2% face au dollar, à un plus haut depuis le 18 mars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 MARS : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Indice du sentiment mars 91,8 103,5 économique DE 12h00 Inflation IPCH (première mars +0,1% +0,6% estimation) - sur un an +1,4% +1,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 18766,36 -623,07 -3,21% -20,67% Topix 1416,26 -43,23 -2,96% -17,72% Hong Kong 23348,29 -135,99 -0,58% -17,17% Taiwan 9611,66 -87,26 -0,90% -19,88% Séoul 1711,26 -6,47 -0,38% -22,13% Singapour 2456,04 -72,72 -2,88% -23,79% Shanghaï 2742,51 -29,69 -1,07% -10,09% Sydney 5181,40 +339,00 +7,00% -22,48% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 21636,78 -915,39 -4,06% -24,18% S&P-500 2541,47 -88,60 -3,37% -21,34% Nasdaq 7502,38 -295,16 -3,79% -16,39% Nasdaq 100 7588,37 -308,76 -3,91% -13,11% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1223,66 -41,50 -3,28% -24,65% Eurostoxx 50 2728,65 -119,13 -4,18% -27,14% CAC 40 4351,49 -192,09 -4,23% -27,21% Dax 30 9632,52 -368,44 -3,68% -27,30% FTSE 5510,33 -305,40 -5,25% -26,94% SMI 8996,37 -207,61 -2,26% -15,26% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1079 1,1140 -0,55% -1,17% Dlr/Yen 107,71 107,89 -0,17% -1,06% Euro/Yen 119,32 120,21 -0,74% -2,16% Dlr/CHF 0,9561 0,9512 +0,52% -1,22% Euro/CHF 1,0592 1,0591 +0,01% -2,40% Stg/Dlr 1,2379 1,2456 -0,62% -6,64% Indice $ 98,7630 98,3650 +0,40% +2,69% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4730 +0,0130 Bund 2 ans -0,7120 -0,0170 OAT 10 ans -0,0540 +0,0100 +41,90 Treasury 10 ans 0,6634 -0,0810 Treasury 2 ans 0,2613 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 20,61 21,51 -0,90 -4,18% -66,33% Brent 23,50 24,93 -1,43 -5,74% -64,41% (édité par Patrick Vignal)