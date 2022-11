Point marchés-Légère hausse en vue pour les actions européennes

*



Les indices européens pourraient prendre autour de 0,15%







*



Net rebond pour les Bourses chinoises grâce à l'immobilier







*



L'inflation allemande à suivre







par Laetitia Volga



PARIS, 29 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse modérée mardi à l'ouverture, profitant de la remontée des actions chinoises, en attendant la première estimation de l'inflation en Allemagne en novembre.



Les premières indications disponibles suggèrent un gain de 0,19% pour le CAC 40 parisien, de 0,13% pour le FTSE à Londres et de 0,17% pour le Dax à Francfort.



L'Europe boursière a fini dans le rouge lundi avec les craintes pour l'économie suscitées par les manifestations du week-end en Chine contre la politique "zéro COVID-19".



Alors que le calme semble revenu dans les métropoles du pays, les marchés chinois affichent un net rebond grâce à l'annonce de nouvelles mesures en faveur du secteur immobilier en difficulté.



En outre, l'organisation à 07h00 GMT d'une conférence de presse des responsables de santé sur les mesures de contrôle du COVID-19 nourrit les spéculations sur un éventuel assouplissement des restrictions.



Au-delà de ce qui se passe en Chine, la séance de ce mardi sera animée par la première estimation de l'indice des prix à la consommation en Allemagne à 13h00 GMT. D'après le consensus Reuters, l'inflation aux normes européennes pourrait avoir ralenti à 11,3% sur un an en novembre.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



Du fait des manifestations en Chine, la Bourse de New York a fini en baisse lundi.



L'indice Dow Jones a cédé 1,45%, ou 497,57 points, à 33.849,46 points, le S&P-500, plus large, a perdu 62,17 points, soit 1,54%, à 3.963,95 points et le Nasdaq Composite a reculé de 176,86 points (-1,58%) à 11.049,50 points.



Apple a perdu 2,62% après des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles les perturbations dans l'usine de son sous-traitant Foxconn à Zhengzhou pourraient amputer la production d'iPhone Pro de près de six millions d'unités.



EN ASIE



A La Bourse de Tokyo, le Nikkei a abandonné 0,48%.



Le titre Eisai a chuté de 6,22% après des informations selon lesquelles une femme participant à une étude du traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer développé par le laboratoire japonais et son partenaire américain Biogen est morte d'une hémorragie cérébrale.



Les places chinoises effacent leurs pertes de la veille, l'autorité de régulation des marchés financiers ayant assouplit les conditions de financement des promoteurs immobiliers.



L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale gagne 2,85% et le SSE Composite de Shanghai 2,12% tandis qu'à Hong Kong, le Hang Seng bondit de 3,7%



CHANGES/TAUX



Le dollar, qui a profité lundi de son statut de valeur refuge, est désormais orienté à la baisse face à un panier de grande devises (-0,36%).



L'euro remonte à 1,037 dollar (+0,32%), effaçant quasiment ses pertes de la veille.



Sur le marché obligataire américain, le dix ans est stable à 3,694%.



PÉTROLE



Le marché du pétrole rebondit après être tombé au plus bas depuis plus de 11 mois lundi: le Brent gagne 1,74% à 84,64 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,54% à 78,43 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 13h00 Inflation (1re estimation) novembre +0,1% +1,1%



- sur un an +11,3% +11,6% (Edité par Matthieu Protard)