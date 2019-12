Point marchés-Les Bourse en Europe dans le vert, la Chine en soutien

* Les Bourses européennes commencent le mois en hausse * L'activité manufacturière chinoise dépasse les attentes * Les PMI manufacturiers européens dans le viseur par Patrick Vignal PARIS, 2 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent lundi en début de séance dans le sillage des marchés asiatiques après un bon indicateur chinois sur fond d'espoir que Pékin et Washington parviennent à un compromis sur le commerce, sinon à un accord. À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,43% à 5.930,74 points vers 08h25 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,34% et à Londres, le FTSE avance de 0,38%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro progresse de 0,4%, le FTSEurofirst 300 de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,38%. La tendance pourrait évoluer avec la publication, dans la matinée, des résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité du secteur manufacturier dans les économies européennes au mois de novembre. En Chine, l'activité du secteur manufacturier a progressé de manière inattendue en novembre, à son rythme le plus fort depuis près de trois ans, montrent les résultats publiés lundi de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats. "L'enquête suggère que la demande intérieure demeure robuste, même si l'on ne doit pas être exagérément optimiste concernant les perspectives économiques", commente Naoki Tashiro, président de T.S. China Research. Sur le front du commerce, les investisseurs ne croient pas trop à un accord dès ce mois-ci mais n'écartent pas un compromis permettant d'avancer vers une résolution du conflit, explique de son côté Hiroyuki Ueno, stratégiste pour Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. VALEURS EN EUROPE En Bourse en Europe, le bon indicateur chinois profite logiquement aux ressources de base, dont l'indice Stoxx progresse de 1,45%. Europcar Mobility gagne 1,83% après avoir annoncé la mise en place d'un comité ad hoc indépendant au sujet de la possible vente par la société d'investissement Eurazeo de sa participation au capital du groupe français de location de voitures. A Francfort, Puma prend 1,03% après une note de Jefferies, qui entame son suivi sur la valeur avec une recommandation d'achat. A WALL STREET Les contrats de référence sur les indices de la Bourse de New York sont pour l'instant orientés en légère hausse. La Bourse de New York a fini en baisse vendredi une séance écourtée au lendemain de Thanksgiving, marquée par l'absence de nombreux investisseurs ainsi que par les incertitudes persistantes sur le front commercial. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a gagné 1,01% à 23.529,50 points, sa plus forte hausse en pourcentage sur une séance depuis un mois, et le Topix, plus large, a pris 0,91% à 1.714,49 points. L'indice CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale a pris 0,2% et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,46%. TAUX Les rendements obligataires sont orientés à la hausse, reflétant un regain d'appétit pour les actifs risqués. Celui des emprunts d'Etat américains à 10 ans prend près de six points de base pour remonter au-dessus de 1,8%. Dans les premiers échanges en Europe, le Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, suit le mouvement pour remonter vers -0,3%. CHANGES Le billet vert est stable face un panier de devises de référence dont l'euro, qui se traite autour de 1,10 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole sont repartis à la hausse après avoir reculé vendredi à la suite de l'annonce d'une production record aux Etats-Unis. Le Brent de mer du Nord prend 1,4% à 61,32 dollars le baril et le brut léger américain gagne 1,8% à 55,17 dollar. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI Markit novembre 51,6 51,6* manufacturier définitif DE 08h55 Indice PMI Markit novembre 43,8 43,8* manufacturier définitif EZ 09h00 Indice PMI Markit novembre 46,6 46,6* manufacturier définitif GB 09h30 Indice PMI Markit novembre 48,3 48,3* manufacturier USA 15h00 Indice ISM manufacturier novembre 49,2 48,3 Dépenses de construction octobre +0,4% +0,5% * estimation flash LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEEN S Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirs 1598, +5,14 +0,32 +20,0 t 300 84 % 9% Eurostox 3716, +13,2 +0,36 +23,8 x 50 85 7 % 4% <.STOXX5 0E> CAC 40 5929, +24,1 +0,41 +25,3 28 1 % 4% Dax 30 13276 +39,9 +0,30 +25,7 ,29 1 % 3% FTSE 7379, +33,4 +0,45 +9,69 95 2 % % SMI 10519 +26,4 +0,25 +24,8 ,65 1 % 0% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQU ES Indices Clôtu Var. Var. YTD re Point % s Nikkei-2 23529 +235, +1,01 +17,5 25 ,50 59 % 6% Topix 1714, +15,1 +0,89 +14,7 49 3 % 5% Hong 26437 +90,5 +0,34 +2,29 Kong ,08 9 % % Taiwan 11502 +13,2 +0,12 +7,40 ,83 6 % % Séoul 2091, +3,96 +0,19 +2,49 92 % % Singapou 3187, -6,77 -0,21 +3,86 r 15 % % Shanghaï 2875, +3,83 +0,13 +15,3 81 % 1% Sydney 6862, +16,3 +0,24 +21,5 30 0 % 3% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précéden te : Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow 28051 -112, -0,40 +20,2 Jones ,41 59 % 5% S&P-500 3140, -12,6 -0,40 +25,3 98 5 % 0% Nasdaq 8665, -39,7 -0,46 +30,6 47 0 % 0% Nasdaq 8403, -41,0 -0,49 +32,7 100 69 2 % 6% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,101 1,101 +0,00 -3,96 5 5 % % Dlr/Yen 109,6 109,5 +0,10 -0,58 2 1 % % Euro/Yen 120,7 120,6 +0,12 -4,31 <EURJPY= 8 4 % % > Dlr/CHF 1,000 0,999 +0,03 +1,92 1 8 % % Euro/CHF 1,101 1,101 +0,04 -2,08 <EURCHF= 8 4 % % > Stg/Dlr 1,291 1,293 -0,11 +1,27 9 3 % % Indice $ 98,30 98,27 +0,03 +2,21 00 30 % % OR Cours Veill Var.% YTD e Or Spot 1455, 1463, -0,56 +13,4 74 90 % 9% TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 170,3 -0,72 Bund 5 Bund 10 -0,30 +0,05 ans <DE10YT= RR> Bund 2 -0,61 +0,01 ans <DE2YT=R R> OAT 10 0,01 +0,05 +30,9 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 1,85 +0,07 Treasury 2 ans 1,64 +0,04 PETROLE (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars) dent Brut 56,01 55,17 +0,84 +1,52 +22,2 léger US % 7% Brent 61,21 60,49 +0,72 +1,19 +13,0 % 4% (avec Hideyuki Sano à Tokyo, édité par)

