Point marchés-Les Bourses en Europe dans le vert avant les "minutes" de la BCE

* Wall Street attendue en hausse * Début du symposium annuel de Jackson Hole * Compte rendu de la dernière réunion de la BCE * Le climat des affaires en Allemagne baisse moins que prévu * L'euro est remonté brièvement au-dessus de la parité avec le dollar par Claude Chendjou PARIS, 25 août (Reuters) - Le rebond devrait se poursuivre jeudi à l'ouverture de Wall Street dans l'attente du début du symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, et les Bourses européennes sont également dans le vert à mi-séance avant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,55% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,74% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 prend 0,02% à 6.388,04 vers 11h05 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,32% et à Londres, le FTSE gagne 0,16%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,18%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,12% et le Stoxx 600 de 0,19%. La tendance positive est alimentée jeudi essentiellement par les valeurs de l'énergie mais la faiblesse des gains témoigne d'une certaine prudence alors que l'inflation, les taux et le risque de récession restent des sujets préoccupants sur les marchés. En attendant les "minutes" de juillet de la BCE, qui seront publiées à 11h30 GMT, les marchés monétaires tablent sur un relèvement de 100 points de base des taux de la BCE en octobre. Une hausse de 50 points en septembre est également largement acquise, tandis qu'une petite minorité prévoit plutôt une augmentation de 75 points le mois prochain. Aux Etats-Unis, les regards sont tournés vers Jackson Hole où s'ouvre ce jeudi la conférence des banquiers centraux. Le discours vendredi du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, est très attendu alors que les investisseurs restent partagés sur l'ampleur de la future hausse du coût du crédit dans un contexte de risque accru de dégradation de la conjoncture économique. Raphael Bostic, un responsable de la Fed, s'est lui-même déclaré partagé sur une hausse de 50 ou 75 points de base des taux en septembre. La deuxième estimation du produit intérieur brut des Etats-Unis pour le deuxième trimestre sera publiée à 12h30 GMT. Dans les autres indicateurs économiques du jour, les statistiques officielles montrent que l'économie allemande a enregistré une légère croissance au deuxième trimestre, de 0,1%, soutenue par la consommation des ménages et la dépense publique. Cette performance meilleure qu'attendu ne dissipe pas toutefois pour autant les craintes de récession. "Les facteurs négatifs sont actuellement si importants que même une aggravation de la crise ne peut pas être exclue", prévient Thomas Gitzel, chef économiste de VP Bank. "Ou pour dire les choses différemment: il faudrait beaucoup d'éléments positifs pour qu'une récession ne se concrétise pas", ajoute-t-il. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Tesla gagne 2% dans les échanges en avant-Bourse alors que la division par trois du nominal de l'action du constructeur de véhicules électriques doit prendre effet ce jeudi. VALEURS EN EUROPE En Europe, le compartiment de l'énergie (+1,46%) et celui des ressources de base (+0,82%) enregistrent les plus fortes progressions en réaction à des craintes sur l'offre. TotalEnergies avance de 1,79%, BP de 1,91%, tandis qu'ArcelorMittal gagne 1,41%, Anglo American 1,09% et Glencore 1,34%. Les valeurs défensives comme celles des médias (-0,65%) en revanche figurent parmi les replis les plus marqués dans un contexte de prise de bénéfices après leur forte hausse de la veille. Dans l'actualité des entreprises, Veolia gagne 0,57% malgré l'annonce par l'autorité britannique de la concurrence (CMA) de céder trois de ses activités dans le cadre du rachat de Suez. Le groupe pharmaceutique suisse Novartis, cède 0,37% après l'annonce de la scission de sa filiale de médicaments génériques Sandoz. Norwegian Air Shuttle chute de 7,70% en réaction à un bénéfice trimestriel nettement inférieur aux attentes, tandis que Fortum avance de 1,05% malgré une perte nette trimestrielle liée en grande partie à sa filiale Uniper (-1,95%). TAUX A l'approche de la publication des "minutes" de la BCE, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, perd environ deux points de base à 1,331% mais a atteint en séance 1,39%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule également d'environ deux points à 3,081% après avoir touché la veille un pic de huit semaines. CHANGES Sur le marché des changes, l'euro est repassé brièvement en séance au-dessus de la parité avec la monnaie américaine à 1,001 dollar avant de réduire ses gains à 0,9984. La monnaie européenne a notamment profité de la publication de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Le dollar, en repli de 0,27% face à un panier de devises de référence , pâtit de l'attente du discours de Jerome Powell. Le billet vert reste cependant proche de son sommet depuis septembre 2002 atteint mi-juillet. PÉTROLE Les cours pétroliers sont stables, pris en tenailles entre la menace d'une hausse de la production de l'Opep et la perspective d'un accord sur le nucléaire iranien qui pourrait permettre à Téhéran de reprendre ses exportations de brut. Le baril de Brent gagne 0,1% à 101,32 dollars, tandis que celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,13% à 94,77 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 PIB (2e estimation) T2 -0,8% -0,9%* USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 253.000 250.000 20 août * estimation précédente (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)