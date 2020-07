Point marchés-Les Bourses en Europe devraient encore reculer après Wall St et Tokyo

* Le risque d'une nouvelle accélération de la pandémie domine * Wall Street a fini dans le rouge, Tokyo recule * Septième séance de hausse d'affilée pour les actions chinoises PARIS, 8 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street et Tokyo, la prudence restant de mise face à la résurgence des nouveaux cas d'infection par le coronavirus aux Etats-Unis et au retour de mesures de confinement dans plusieurs autres pays. Les contrats à terme sur indices suggèrent un repli de 0,5% pour le Dax à Francfort, de 0,65% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,6% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait abandonner 17 points, soit un peu moins de 0,3%, selon les premières indications disponibles. La Californie a fait état d'un nombre record de nouveaux cas de Covid-19 pour le deuxième jour d'affilée et en Australie, le gouvernement envisage désormais de restreindre les retours de ses citoyens et résidents permanents en provenance de l'étranger. Aux derniers chiffres soulignant le risque d'une nouvelle poussée pandémique sont venus s'ajouter des déclarations de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine sur le risque de voir une évolution défavorable de la situation sanitaire freiner la reprise économique au moment même où les mesures de soutien budgétaire commencent à s'épuiser. Dans ces conditions, l'annonce par Washington de son désengagement effectif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a rien pour rassurer les marchés. Le vice-président de l'institution, Richard Clarida, a toutefois assuré que la Fed ne resterait pas inactive en cas de besoin et que le retour en récession n'était pas le scénario privilégié. En Europe, l'Insee a publié à 05h30 GMT un nouveau point sur l'évolution de la conjoncture en France, qui prévoit pour l'ensemble de l'année un recul d'environ 9% du PIB. Les investisseurs suivront aussi la présentation par Rishi Sunak, le chancelier de l'Echiquier britannique, d'un nouveau plan de soutien à l'économie britannique. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant une ouverture inchangée à Wall Street. Mardi, la Bourse de New York a subi des prises de bénéfices après ses gains récents, rattrapée par un regain de prudence face à la dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis. De plus en plus d'Etats américains font en effet état d'une augmentation record de nouveaux cas, la Floride prévenant même être à court de lits disponibles dans les unités hospitalières de soins intensifs. L'indice Dow Jones a cédé 1,51%, soit 396,85 points, à 25.890,18 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 34,4 points, soit un repli de 1,08%, à 3.145,32 points, après avoir aligné cinq séances consécutives de hausse. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 89,76 points (-0,86%) à 10.343,89 points après avoir signé en séance un nouveau record à 10.518,98 points. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei perd 0,55% à moins d'une heure de la clôture après un début de séance hésitant. Le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection à Tokyo a dépassé le seuil de 100 pour la deuxième journée consécutive mais le ministre de l'Economie, Yasutoshi Nishimura, a estimé mercredi que le retour de l'état d'urgence n'était pas nécessaire. La Chine, elle, semble épargnée par le regain d'inquiétude perceptible sur les autres grands marchés: l'indice SSE Composite de Shanghai prend 1,03% et le CSI 300 des principales capitalisations du pays avance de 0,85%, se dirigeant vers une septième séance consécutive de hausse. CHANGES/TAUX Le début de journée est calme sur le marché des devises, le dollar amplifiant très légèrement les gains engrangés mercredi à la faveur du retour de l'aversion au risque. L'indice qui mesure les fluctuations du billet vert par rapport à un panier de référence progresse de 0,04% et l'euro est pratiquement inchangé à 1,1279. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement inchangé à 0,6512% après avoir reculé de plus de trois points de base mercredi. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent après l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une hausse de 2,05 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le Brent abandonne 0,23% à 42,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,27% à 40,51 dollars. L'Energy Information Administration (EIA) américaine doit publier ses propres chiffres sur les stocks à 14h30 GMT. Mardi, elle a dit s'attendre à ce que la production pétrolière des Etats-Unis baisse de 600.000 barils par jour cette année, alors qu'elle tablait auparavant sur une diminution de 670.000 barils. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 8 JUILLET LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22490,91 -123,78 -0,55% -4,93% Topix 1563,34 -8,37 -0,53% -9,18% Hong Kong 26125,44 +149,78 +0,58% -7,32% Taiwan 12172,62 +79,65 +0,66% +1,46% Séoul 2160,49 -3,68 -0,17% -1,69% Singapour 2669,79 +8,37 +0,31% -17,16% Shanghaï 3379,64 +34,30 +1,03% +10,80% Sydney 5935,20 -77,70 -1,29% -11,20% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25890,18 -396,85 -1,51% -9,28% S&P-500 3145,32 -34,40 -1,08% -2,65% Nasdaq 10343,89 -89,76 -0,86% +15,28% Nasdaq 100 10524,01 -80,05 -0,75% +20,51% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1437,10 -8,90 -0,62% -11,51% 300 Eurostoxx 50 3321,56 -28,47 -0,85% -11,31% CAC 40 5043,73 -37,78 -0,74% -15,63% Dax 30 12616,80 -116,65 -0,92% -4,77% FTSE 6189,90 -96,04 -1,53% -17,93% SMI 10207,96 -45,42 -0,44% -3,85% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1278 1,1270 +0,07% +0,61% Dlr/Yen 107,55 107,51 +0,04% -1,20% Euro/Yen 121,29 121,20 +0,07% -0,54% Dlr/CHF 0,9421 0,9421 +0,00% -2,66% Euro/CHF 1,0627 1,0623 +0,04% -2,07% Stg/Dlr 1,2556 1,2540 +0,13% -5,30% Indice $ 96,9150 96,8810 +0,04% +0,77% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,4350 -0,0110 Bund 2 ans -0,6750 -0,0090 OAT 10 ans -0,1235 -0,0100 +31,15 Treasury 10 ans 0,6512 +0,0030 Treasury 2 ans 0,1666 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 40,51 40,62 -0,11 -0,27% -33,82% US Brent 42,98 43,08 -0,10 -0,23% -34,91% (Marc Angrand)