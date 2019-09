Point marchés-Les Bourses en Europe hésitent entre l'espoir et la crainte

* Les Bourses européennes hésitantes en début de séance * La crainte d'une récession pèse sur la tendance * Les banques centrales devraient se montrer accommodantes * Air France chute, un intérêt pour Aigle Azur évoqué par Patrick Vignal PARIS, 9 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes hésitent lundi en début de séance, l'espoir de mesures imminentes de soutien de la part des grandes banques centrales ne suffisant pas à masquer les craintes d'une récession généralisée. À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,1% à 5.598,18 points vers 08h10 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,07% et à Londres, le FTSE gagne 0,43%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro cède 0,01%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,1% et le Stoxx 600 est inchangé. Le dernier en date d'une série de signaux d'un ralentissement de l'activité mondiale est venu dimanche de Chine, où les exportations chinoises ont, contre toute attente, connu une contraction en août sur fond d'affrontement commercial avec les Etats-Unis. Dans ce contexte, les investisseurs s'attendent à ce que la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine, dont les annonces sont attendues respectivement pour jeudi et le mercredi de la semaine prochaine, se montrent extrêmement accommodantes. Cette semaine sera dominée par les annonces de la BCE. Pratiquement tout le monde s'accorde à prévoir une baisse de taux mais les marchés sont plus partagés en ce qui concerne une éventuelle reprise du programme de rachat d'actifs (QE) et la mise en place de mesures limitant l'impact sur les banques commerciales des taux négatifs ("tiering system"). "Nous tablons sur un bazooka monétaire comportant une relance du QE autour de 20 à 30 milliards d'euros par mois assorti d'une baisse du taux de dépôt de 20 points de base", avancent les analystes de Saxo Banque. "Le système de tiering, abondamment évoqué, ne devrait pas faire partie du package car il y a encore de nettes dissensions au sein du Conseil des gouverneurs sur son efficacité, comme ce fut révélé par le dernier compte rendu de la BCE", ajoutent-ils. Du côté de la conjoncture en Europe, les exportations allemandes ont augmenté en juillet, contrairement aux attentes, ce qui suggère que la première économie du continent résiste mieux que prévu aux tensions commerciales et à l'incertitude autour du Brexit. VALEURS En Bourse en Europe, Air France-KLM perd plus de 8%, la plus forte baisse du Stoxx 600, une source de marché évoquant un possible intérêt du groupe Air France pour la compagnie en difficulté Aigle Azur. D'autres analystes font valoir que certains éléments dans les chiffres du trafic en août publiés lundi pourraient également contribuer à la baisse du titre. En tête du Stoxx 600, le télédiffuseur allemand ProSioebenSat1 gagne plus de 4% à la faveur d'un relèvement de recommandation par UBS, qui passe à l'achat sur la valeur. EN ASIE La Bourse de Tokyo a pris 0,56% et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) avance légèrement. A WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi en hausse modeste, les investisseurs accueillant sans enthousiasme la promesse faite par la Réserve fédérale de continuer à agir de manière appropriée pour soutenir la croissance de l'économie après la publication de chiffres de l'emploi en demi-teinte. L'indice Dow Jones a gagné 69,31 points (0,26%) à 26.797,46 points et le S&P-500, plus large, a pris 2,71 points, soit 0,09%, à 2.978,71. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 13,75 points (0,17%) à 8.103,07, pénalisé notamment par un repli de 1,8% pour Facebook, visé par une nouvelle enquête pour soupçon d'entrave à la concurrence. Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture des trois grands indices en hausse d'environ 0,2%. TAUX Les rendements obligataires montent nettement avec le retour de l'appétit pour les actifs risqués. Le rendement des Treasuries à 10 ans prend près de cinq points de base pour se rapprocher de 1,6%. En Europe, le Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, suit le mouvement (+3 points de base à -0,62%). CHANGES Du côté des devises, le dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence dont l'euro, stable autour de 1,1030 dollar. PÉTROLE Les contrats de référence sur le brut sont orientés à la hausse après la promesse faite par l'Arabie saoudite de poursuivre ses efforts afin de réduire la production pour soutenir les prix, après la nomination d'un nouveau ministre de l'Energie. Le brut léger américain (WTI) et le Brent de mer du Nord prennent environ 0,5%, à respectivement 56,81 et 61,82 dollars le baril. POINT HEBDO-Les marchés impatients de déballer les cadeaux de la BCE GESTION-"Soyez haussiers" recommande BAML au vu des flux PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT ZE 08h30 Indice Sentix sent. investisseurs septembre -13,5 -13,7 GB 08h30 Production industrielle juillet -0,1% -0,1% - sur un an -1,1% -0,6% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPÉEN S Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirs 1524, +2,30 +0,15 +14,5 t 300 84 % 3% Eurostox 3494, -0,41 -0,01 +16,4 x 50 78 % 4% <.STOXX5 0E> CAC 40 5598, -5,57 -0,10 +18,3 42 % 4% Dax 30 12201 +9,33 +0,08 +15,5 ,06 % 5% FTSE 7317, +35,6 +0,49 +8,77 95 1 % % SMI 10105 +32,1 +0,32 +19,8 ,95 3 % 9% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQU ES Indices Clôtu Var. Var. YTD re Point % s Nikkei-2 21318 +118, +0,56 +6,51 25 ,42 85 % % Topix 1551, +14,0 +0,91 +3,82 11 1 % % Hong 26668 -22,0 -0,08 +3,18 Kong ,74 2 % % Taiwan 10801 +20,5 +0,19 +0,84 ,14 0 % % Séoul 2019, +10,4 +0,52 -1,05 55 2 % % Singapou 3144, +0,21 +0,01 +2,47 r 69 % % Shanghaï 3024, +25,1 +0,84 +21,2 74 4 % 9% Sydney 6648, +0,70 +0,01 +17,7 00 % 4% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précéden te : Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow 26797 +69,3 +0,26 +14,8 Jones ,46 1 % 8% S&P-500 2978, +2,71 +0,09 +18,8 71 % 2% Nasdaq 8103, -13,7 -0,17 +22,1 07 5 % 2% Nasdaq 7852, -10,0 -0,13 +24,0 100 54 0 % 5% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,103 1,102 +0,04 -3,82 1 7 % % Dlr/Yen 106,9 106,9 +0,04 -3,01 4 0 % % Euro/Yen 117,9 117,8 +0,10 -6,53 <EURJPY= 8 6 % % > Dlr/CHF 0,989 0,987 +0,23 +0,83 5 2 % % Euro/CHF 1,092 1,088 +0,29 -2,97 <EURCHF= 0 8 % % > Stg/Dlr 1,228 1,228 +0,00 -3,73 1 1 % % Indice $ 98,44 98,39 +0,05 +2,36 10 40 % % OR Cours Veill Var.% YTD e Or Spot 1504, 1506, -0,12 +17,3 90 70 % 2% TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 174,7 -0,51 Bund 2 Bund 10 -0,60 +0,03 ans <DE10YT= RR> Bund 2 -0,84 +0,01 ans <DE2YT=R R> OAT 10 -0,30 +0,03 +29,7 ans 2 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 1,60 +0,05 Treasury 2 ans 1,56 +0,03 PETROLE (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars) dent Brut 57,01 56,52 +0,49 +0,87 +24,4 léger US % 5% Brent 62,00 61,54 +0,46 +0,75 +14,5 % 0% (Édité par Juliette Rouillon)

