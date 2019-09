Point marchés-Les Bourses en Europe prudentes sur fond d'incertitudes

* Les Bourses européennes sans tendance en début de séance * Les tensions politiques réduisent l'appétit pour le risque * Les doutes sur la trajectoire de la Fed pèsent aussi * Casino pourrait céder Leader Price à Aldi, le titre monte par Patrick Vignal PARIS, 20 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes se cherchent une tendance vendredi en début de séance sur fond de tensions au Moyen-Orient et d'interrogations sur l'évolution de la politique monétaire aux Etats-Unis. La prudence des investisseurs se justifie en outre par les incertitudes entourant l'évolution du conflit commercial qui oppose Pékin à Washington alors que les deux pays viennent de reprendre leurs négociations. À Paris, l'indice CAC 40 cède 0,06% à 5.655,67 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,1% et à Londres, le FTSE recule de 0,27%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro abandonne 0,03%, le FTSEurofirst 300 grappille 0,07% et le Stoxx 600 progresse de 0,13%. La Réserve fédérale américaine a baissé mercredi ses taux d'un quart de point mais la suite est plus floue. Quant à la Chine, elle a abaissé légèrement vendredi l'un des taux préférentiels qu'imposent les banques commerciales à leurs clients, la banque centrale chinoise cherchant à réduire le coût du crédit dans une économie frappée par les tensions commerciales avec les Etats-Unis. "L'impact direct et immédiat sur l'économie sera limité parce qu'il s'agit d'une petite baisse mais cela montre clairement que les autorités chinoises adoptent une posture accommodante, ce qui devrait rassurer les marchés d'actions chinois", commente Wang Shenshen, économiste au Tokai Tokyo Research Center. VALEURS En Bourse en Europe, Casino prend 1,28% après avoir annoncé jeudi discuter de la vente de sa filiale Leader Price à l'allemand Aldi pour un montant qui n'a pas été divulgué. A la hausse également, Alten bondit de 7,54% à la faveur d'un relèvement de recommandation par Société Générale, qui passe à l'achat sur la valeur en saluant de solides résultats semestriels. A la baisse, le voyagiste en difficulté Thomas Cook plonge de 20% à la Bourse de Londres pour toucher un plus bas historique après avoir reçu de nouvelles demandes de financement de la part des banques. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse modérée, portée par des anticipations de prochaines mesures d'anticipation de la part de la Banque du Japon, et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,15%. Ce dernier indice ne s'en dirige pas moins vers un déclin sur l'ensemble de la semaine en raison de pertes importantes en Inde et à Hong Kong. A WALL STREET La Bourse de New York a fini jeudi en ordre dispersé avec des variations modestes, les investisseurs continuant de digérer les annonces de la Fed, la banque centrale n'ayant pas répondu à leurs interrogations sur l'évolution de sa politique monétaire dans les prochains mois. L'indice Dow Jones a cédé 52,29 points (0,19%) à 27.094,79. Le S&P 500, plus large, a terminé inchangé à 3.006,79 après avoir flirté en séance avec ses plus hauts historiques. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 5,49 points (0,07%) à 8.182,88. Les indices restent très sensibles à la moindre annonce qui pourrait laisser entrevoir une amélioration des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. "Il y a eu du mieux récemment mais s'il y avait un accord, quel qu'il soit, ce serait un accord très léger, un mini-accord, parce que les positions des Etats-Unis et de la Chine sont encore très éloignées sur les principales questions", souligne Ben Philipps, directeur des investissements en chef chez EventShares. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat américains de référence se stabilisent, à 1,768% pour le 10 ans et 1,737% pour le 2 ans, avec une courbe des taux très plate qui menace de s'inverser de nouveau. Dans les premiers échanges en Europe, le Bund à 10 ans s'équilibre autour de -0,51%. CHANGES L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de devises de référence, recule légèrement et l'euro s'apprécie un peu, à 1,1057 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole sont orientés à la hausse après l'annonce d'une opération lancée par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen, un incident qui pourrait aggraver les tensions dans le Golfe après les attaques contre des installations pétrolières saoudiennes. Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,8% à 58,62 dollars le baril et le Brent de mer du Nord pour livraison en novembre gagne 0,5% à 64,70 dollars. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPÉEN S Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirs 1541, +1,63 +0,11 +15,7 t 300 01 % 5% Eurostox 3553, +0,68 +0,02 +18,3 x 50 33 % 9% <.STOXX5 0E> CAC 40 5658, -0,37 -0,01 +19,6 71 % 2% Dax 30 12446 -10,8 -0,09 +17,8 ,83 7 % 8% FTSE 7336, -19,5 -0,27 +9,05 86 6 % % SMI 10086 +22,3 +0,22 +19,6 ,81 5 % 6% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQU ES Indices Clôtu Var. Var. YTD re Point % s Nikkei-2 22079 +34,6 +0,16 +10,3 25 ,09 4 % 1% Topix 1616, +0,57 +0,04 +8,17 23 % % Hong 26425 -43,3 -0,16 +2,24 Kong ,56 9 % % Taiwan 10929 +34,9 +0,32 +2,04 ,69 9 % % Séoul 2091, +11,1 +0,54 +2,47 52 7 % % Singapou 3162, +3,78 +0,12 +3,06 r 58 % % Shanghaï 3006, +7,17 +0,24 +20,5 45 % 5% Sydney 6730, +13,3 +0,20 +19,2 80 0 % 1% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précéden te : Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow 27094 -52,2 -0,19 +16,1 Jones ,79 9 % 5% S&P-500 3006, +0,06 +0,00 +19,9 79 % 4% Nasdaq 8182, +37,6 +0,46 +23,3 88 4 % 2% Nasdaq 7901, +38,3 +0,49 +24,8 100 79 9 % 3% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,105 1,104 +0,14 -3,61 5 0 % % Dlr/Yen 107,8 108,0 -0,15 -2,19 4 0 % % Euro/Yen 119,2 119,2 -0,03 -5,53 <EURJPY= 4 7 % % > Dlr/CHF 0,990 0,992 -0,26 +0,89 1 7 % % Euro/CHF 1,094 1,096 -0,10 -2,71 <EURCHF= 9 0 % % > Stg/Dlr 1,256 1,252 +0,30 -1,54 1 4 % % Indice $ 98,17 98,27 -0,10 +2,08 30 20 % % OR Cours Veill Var.% YTD e Or Spot 1504, 1499, +0,40 #VALU 93 00 % E! TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 173,3 +0,06 Bund 6 Bund 10 -0,51 -0,01 ans <DE10YT= RR> Bund 2 -0,72 -0,00 ans <DE2YT=R R> OAT 10 -0,22 -0,01 +29,3 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 1,77 -0,01 Treasury 2 ans 1,74 -0,00 PETROLE (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars) dent Brut 58,62 58,13 +0,49 +0,84 #VALU léger US % E! Brent 64,86 64,40 +0,46 +0,71 #VALU % E! (Édité par Jean-Michel Bélot)

