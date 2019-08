Point marchés- Les Bourses en Europe souffrent de l'aversion au risque

* Paris (-0,34%) et Francfort (-0,25%) finissent dans le rouge * Londres bénéficie du repli du sterling (+0,35%) * Les rendements obligataires baissent encore * Wall Street repart de l'avant par Patrick Vignal PARIS, 28 août (Reuters) - La plupart des Bourses européennes ont terminé dans le rouge mercredi dans un climat d'aversion au risque illustré par le repli des investisseurs sur les actifs moins risqués, obligations souveraines en tête. Le CAC 40 parisien a cédé 0,34% à 5.368,80 points et le Dax allemand a perdu 0,25% A Londres, le Footsie britannique (+0,35%) a gardé la tête hors de l'eau, un net repli de la livre sterling favorisant ses valeurs exportatrices. L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,15%, le FTSEurofirst 300 0,18% et le Stoxx 600 0,2%. L'appétit pour les actions reste limité par les craintes concernant l'impact des tensions commerciales sur la croissance économique et sur les bénéfices des entreprises. Les investisseurs s'inquiètent en outre de l'inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis qui s'accentue, un signe considéré historiquement comme l'amorce d'une entrée de l'économie américaine en récession. VALEURS En Bourse en Europe, la plus forte baisse sectorielle est pour l'indice Stoxx de l'assurance, qui a cédé 1,24%, conséquence de la baisse des rendements obligataires, un handicap pour la rentabilité du secteur. Celui de la technologie a perdu 1,11% avec notamment des replis de 1,3% pour SAP et 1,6% pour Infineon dans le sillage de l'avertissement de l'américain Autodesk sur son bénéfice annuel. A Londres, Thomas Cook a chuté de 16,64% après avoir approuvé les principales modalités du plan de sauvetage proposé par le chinois Fosun Tourism Group, ses banques et une majorité de ses créanciers, la conversion de la dette en actions se traduisant par une dilution des actionnaires actuels. A Stockholm, Hennes & Mauritz (H&M) a gagné 4,40%, porté par un relèvement de recommandation de RBC à "surperformance". A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones et le S&P-500 progressent respectivement de 0,7% et 0,8% après avoir ouvert tous les deux en baisse. Autodesk (-9,08%) pèse sur le Nasdaq, qui gagne tout de même 0,3%. TAUX Sur le marché obligataire, les rendements continuent de baisser. Celui des Treasuries à 10 ans perd 2,6 points de base à 1,464%, se rapprochant du creux de trois ans touché lundi à 1,443%. Il reste inférieur au rendement de plusieurs maturités plus courtes, ce qui caractérise la fameuse inversion de la courbe des taux qui fait si peur au marché. L'écart de rendement entre les rendements des emprunts d'Etat américains à deux et 10 ans s'est accentué mercredi pour atteindre -6 points de base, du jamais vu depuis 2007, avant de se resserrer légèrement. Autre signal d'alerte, le rendement des Treasuries à 30 ans, tombé en séance à un plus bas record, à 1,905%, est désormais inférieur à l'objectif de taux de la Réserve fédérale (2%-2,25%). "Les gens commencent à se dire que l'économie ne va pas très bien et qu'il pourrait y avoir une récession, ou plus vraisemblablement un ralentissement de l'économie, ce qui signifie que la Réserve fédérale devra intervenir en baissant les taux," commente John Sharma, économiste chez National Australia Bank. Les marchés évaluent à 100% la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt le mois prochain aux Etats-Unis selon le baromètre FedWatch de CME Group. CHANGES Du côté des devises, le dollar (+0,16%) résiste face à un panier de référence et l'euro perd un peu de terrain pour repasser sous 1,11 dollar. La livre sterling perd pour sa part 0,4% environ face au dollar et 0,3% face à l'euro sur fond de craintes grandissantes d'un Brexit sans accord. Boris Johnson a demandé mercredi la suspension des travaux du Parlement de Westminster à partir d'une date comprise entre le 9 et le 12 septembre et jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines seulement avant la date prévue du Brexit. La reine Elizabeth a approuvé sa demande. PÉTROLE Les cours du pétrole progressent nettement, soutenus par l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le Brent (+1,45%) repasse 60 dollars le baril tandis que le brut léger américain prend 1,75% pour se rapprocher de 56 dollars. A SUIVRE JEUDI : La journée de jeudi sera riche en indicateurs avec notamment les premiers chiffres de l'inflation allemande au mois d'août (12h00 GMT) et la deuxième estimation de la croissance du produit intérieur brut des Etats-Unis au deuxième trimestre (12h30 GMT). LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirst 1467, -2,58 -0,18 +10, 300 10 % 19% Eurostoxx 3365, -5,09 -0,15 +12, 50 38 % 13% <.STOXX50E > CAC 40 5368, -18,2 -0,34 +13, 80 9 % 49% Dax 30 11701 -29,0 -0,25 +10, ,02 0 % 82% FTSE 7114, +25,1 +0,35 +5,7 71 3 % 5% SMI 9758, -27,8 -0,28 +15, 19 9 % 77% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow Jones 25964 +187, +0,73 +11, ,99 09 % 31% S&P-500 2884, +15,7 +0,55 +15, 92 6 % 08% Nasdaq 7858, +32,0 +0,41 +18, 95 1 % 44% Nasdaq 100 7588, +22,0 +0,29 +19, 07 5 % 88% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,108 1,109 -0,07 -3,3 2 0 % 7% Dlr/Yen 105,8 105,7 +0,12 -4,0 5 2 % 0% Euro/Yen 117,3 117,2 +0,07 -7,0 4 6 % 4% Dlr/CHF 0,980 0,981 -0,06 -0,0 6 2 % 8% Euro/CHF 1,086 1,088 -0,12 -3,4 9 2 % 2% Stg/Dlr 1,224 1,228 -0,37 -4,0 2 7 % 4% Indice $ 98,14 97,99 +0,14 +2,0 00 90 % 5% OR Cours Veill Var. YTD e % Or Spot 1537, 1542, -0,30 +19, 70 40 % 88% TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 179,2 +0,29 Bund 3 Bund 10 -0,71 +0,01 ans <DE10YT=RR > Bund 2 ans -0,88 -0,00 OAT 10 ans -0,43 +0,01 +27, <FR10YT=RR 70 > Treasury 1,46 -0,03 10 ans <US10YT=RR > Treasury 2 1,50 -0,03 ans PETROLE Cours Précé Var Var. YTD dent % Brut léger 56,06 54,93 +1,13 +2,0 +22,3 US 6% 8% Brent 60,66 59,51 +1,15 +1,9 +12,0 3% 2% (Édité par Marc Angrand)

0