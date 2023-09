* Les marchés hésitent sur la trajectoire des taux américains



* Les rendements remontent aux Etats-Unis



* La Chine inquiète



PARIS, 4 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture, alors que l'optimisme sur l'économie chinoise décroît et que l'incertitude augmente sur la trajectoire des taux américains.



Les premières indications disponible indiquent que le CAC 40 parisien déclinerait de 0,10% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent un recul de 0,29%, contre 0,13% pour le Dax à Francfort, et 0,14% pour l'EuroStoxx 50.



Les indicateurs d'activité Caixin ont montré que l'activité des services en Chine avait progressé à son rythme le plus faible depuis huit mois en août, asphyxiée par une demande en berne et des mesures de relance insuffisantes.



Ajoutant aux inquiétudes des investisseurs, la membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Loretta Mester a déclaré lundi que l'inflation restait trop élevée et les marchés du travail solides.



"Les commentaires d'une membre de la Fed et un indice ISM Manufacturier meilleur qu'attendu (ont pris) le pas sur un rapport sur l'emploi favorable à une fin de cycle de resserrement monétaire" lundi, constatent les stratégistes de Natixis.



"Le rapport sur l'emploi en août aux Etats-Unis renforce la probabilité d'un statu quo de la Fed en septembre mais l'incertitude sur novembre reste élevée".



Mardi, la banque centrale d'Australie a par ailleurs décidé de maintenir ses taux à leur niveau actuel, accompagnant sa décision d'un message rassurant sur le retour de l'inflation à sa cible.



Les indicateurs PMI des services et composites finaux sont attendus mardi à partir de 07h50 GMT pour de nombreux pays de la zone euro, et devraient confirmer le ralentissement de l'économie européenne en août, incitant les investisseurs à la prudence.



A WALL STREET



Wall Street était close lundi à l'occasion du "Labor Day", qui marque la fin de la période de congés estivaux.



EN ASIE



Les marchés japonais déclinent, poussés à la baisse par des prises de profits. Le Nikkei perd 0,21% à 32.870,00 points, le Topix reculant de 0,16% à 2.370,04 points.



JFE Holdings affiche la pire performance du Nikkei, perdant 6,52% après que l'entreprise a annoncé que son conseil d'administration réfléchissait à la mise en place d'un plan de financement de jusqu'à 200 milliards de yens (1,26 milliard d'euros).



La dégradation du sentiment en Chine pèse sur les actions locales, après la publication de l'indice d'activité Caixin moins bon que prévu. Le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,66%, le CSI 300 0,63%, et l'indice hongkongais Hang Seng 1,49%.



CHANGES



Les marchés de change sont stables dans un contexte attentiste.



Le dollar fait du surplace face à un panier de devises de référence, l'euro demeurant stable à 1,0788 dollar, tandis que la livre sterling se maintient à 1,2622 dollar.



En Asie, le yen perd 0,20% à 146,75 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien abandonne 0,62% à 0,6418 dollar, après la réunion de la banque centrale australienne, mardi, qui a maintenu ses taux à leurs niveaux actuels.



TAUX



Les taux américains progressent après les commentaires de Loretta Mester.



Le rendement du Treasury à dix ans avance de 3,9 pb à 4,2123%, tandis que le taux à deux ans prend 3,1 pb à 4,8991%.



PÉTROLE



Le pétrole hésite, partagé entre le ralentissement de l'activité chinoise et la résistance de l'économie américaine.



Le Brent est stable à 88,96 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,48% à 85,96 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 SEPTEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI S&P Global des août 46,7 46,7* services (definitif) Indice PMI S&P Global 46,6 46,6*



composite (definitif) DE 07h55 Indice PMI S&P Global des août 47,3 47,3* services (definitif) Indice PMI S&P Global 44,7 44,7*



composite (definitif) EZ 08h00 Indice PMI S&P Global des août 48,3 48,3* services (definitif) Indice PMI S&P Global 47,0 47,0*



composite (definitif) GB 08h30 Indice PMI S&P Global des août 48,7 48,7* services (definitif) Indice PMI S&P Global 47,9 47,9*



composite (definitif) EZ 09h00 Prix à la production juillet -0,6% -0,4%



- sur un an -7,6% -3,4% USA 14h00 Commandes à l'industrie juillet -2,5% +2,3% *première estimation (édité par Corentin Chappron)