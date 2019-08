Point marchés-Les Bourses européennes attendues en hausse avant Powell (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe, valeurs à suivre) * Les principaux indices européens attendus en hausse * Jerome Powell doit s'exprimer à 14h00 GMT à Jackson Hole * Le 10 ans américain monte autour de 1,64% et le dollar en hausse par Laetitia Volga PARIS, 23 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en territoire positif vendredi au lendemain d'une séance de baisse, avant le très attendu discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à la conférence de Jackson Hole. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,63% à l'ouverture, le Dax à Francfort avancerait de 0,68% et le FTSE à Londres prendrait 0,72%. Les Bourses européennes ont fini dans le rouge jeudi, plombées notamment par une information qui a fait retomber les rumeurs de relance en Allemagne et des indicateurs mitigés sur l'activité européenne. Le grand rendez-vous du jour pour les marchés sera, à 14h00 GMT, le discours que Jerome Powell doit prononcer devant les participants à la conférence de Jackson Hole, la traditionnelle réunion de fin d'été des banquiers centraux et spécialistes des politiques monétaires du monde entier. Le point clé est de savoir quelle orientation prendra la Fed sur ses taux. Vendredi, plusieurs présidents d'antennes régionales de la Fed se sont montrés défavorables à de nouvelles baisses de taux pour le moment. Ces déclarations vont dans le même sens que les "minutes" publiées mercredi, qui ont montré que les responsables de la Fed se sont accordés en juillet sur l'importance de ne pas donner l'impression qu'ils s'engageaient dans un cycle de baisse prédéterminé. Selon le baromètre FedWatch, les marchés intègrent toujours à une large majorité (89%) une baisse de taux de 25 points de base le mois prochain. Le discours de Jerome Powell aura lieu au lendemain d'une séance morose pour les marchés européens et en demi-teinte pour Wall Street en raison notamment des premiers résultats de l'enquête PMI du secteur manufacturier qui traduisent une contraction de l'activité pour la première fois depuis 10 ans. A WALL STREET Le S&P-500 a cédé 0,05% et le Nasdaq Composite a reculé de 0,36%. Le Dow Jones a de son côté pris 0,19%, soutenu par Boeing (+4,24%), la plus forte hausse de l'indice, en réaction à des avis positifs d'analystes et aux informations de Reuters sur la volonté du groupe d'augmenter de nouveau la cadence de production de son modèle 737 dont la version MAX est immobilisée après deux catastrophes aériennes. LES VALEURS A SUIVRE : Dans les échanges avant-Bourse en Europe, Commerzbank gagne 1,3%, la deuxième banque allemande discuterait de suppressions d'emplois supplémentaires pouvant aller jusqu'à 2.500 postes, rapporte le quotidien économique Börsen-Zeitung. Thyssenkrupp prend 2,2% en avant-Bourse, le conglomérat industriel allemand aurait engagé des discussions en vue du rachat du distributeur de métaux Kloeckner & Co selon Handelsblatt. EN ASIE En Asie, le CSI 300 des grandes capitalisations de la Chine continentale prend 0,85%, soutenu par des espoirs de progrès dans les négociations commerciales, l'administration américaine ayant confirmé que les échanges en face-à-face entre des responsables américains et chinois étaient toujours prévus le mois prochain. Le Nikkei à Tokyo a gagné 0,4%. Les valeurs liées au secteur de la défense ont profité de la montée des tensions entre le Japon et la Corée du Sud, qui a annoncé jeudi mettre fin à un accord de partage en matière de renseignement avec Tokyo. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans prend près de trois points de base à 1,6403%. Le 10 ans allemand, la référence pour l'Europe, prend un point de base à -0,634% dans les premiers échanges. CHANGES Le dollar est à la hausse (0,19%) face à un panier de devises de référence en attendant le discours de Jerome Powell. "Le président de la Fed devrait garder sur la table la possibilité d'une baisse de taux mais il n'ira pas pleinement dans cette voie, ce qui favoriserait le dollar", a commenté Masafumi Yamamoto, responsable de la stratégie changes chez Mizuho Securities. L'euro s'échange autour de 1,1067 dollar. La livre sterling repart à la baisse face au dollar et à l'euro, après avoir gagné plus de 1% la veille, les cambistes ayant été rassuré sur la possibilité de trouver un compromis sur la frontière irlandaise et éviter ainsi une sortie sans accord de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en hausse, la limitation de l'offre des principaux producteurs atténuant le ralentissement de la demande. Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue à 55,53 dollars le baril (+0,33%) et le Brent gagne 0,47% à 60,2 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 14h00 Ventes de logements neufs juillet 649.000 646.000 (annualisé) - évolution en % -0,2% +7,0% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20710,91 +82,90 +0,40% +3,48% Topix 1502,25 +4,19 +0,28% +0,55% Hong Kong 26195,45 +146,73 +0,56% +1,35% Taiwan 10538,11 +8,33 +0,08% -1,61% Séoul 1948,30 -2,71 -0,14% -4,54% Singapour 3116,24 -11,50 -0,37% +1,55% Shanghaï 2898,53 +15,09 +0,52% +16,22% Sydney 6523,10 +21,30 +0,33% +15,53% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26252,24 +49,51 +0,19% +12,54% S&P-500 2922,95 -1,48 -0,05% +16,60% Nasdaq 7991,39 -28,82 -0,36% +20,44% Nasdaq 100 7707,43 -25,79 -0,33% +21,76% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1471,62 -7,07 -0,48% +10,53% Eurostoxx 50 3373,67 -21,22 -0,63% +12,40% CAC 40 5388,25 -47,23 -0,87% +13,90% Dax 30 11747,04 -55,81 -0,47% +11,25% FTSE 7128,18 -75,79 -1,05% +5,95% SMI 9805,50 -42,61 -0,43% +16,33% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1066 1,1078 -0,11% -3,51% Dlr/Yen 106,61 106,42 +0,18% -3,31% Euro/Yen 118,00 117,94 +0,05% -6,51% Dlr/CHF 0,9856 0,9835 +0,21% +0,43% Euro/CHF 1,0909 1,0896 +0,12% -3,07% Stg/Dlr 1,2217 1,2250 -0,27% -4,23% Indice $ 98,3470 98,1700 +0,18% +2,26% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6290 +0,0120 Bund 2 ans -0,8580 -0,0030 OAT 10 ans -0,3377 +0,0160 +29,13 Treasury 10 ans 1,6437 +0,0340 Treasury 2 ans 1,6320 +0,0240 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 55,53 55,35 +0,18 +0,33% +21,22% Brent 60,23 59,92 +0,31 +0,52% +11,23% (Édité par Benoît Van Overstraeten)

