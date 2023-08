*



Les Bourses européennes attendues en baisse Les craintes sur les taux américains persistent Les rendements corrigent après avoir touché un plus haut jeudi







PARIS, 18 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture, la résistance de l'économie américaine ravivant les craintes de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien déclinerait de 0,27% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent un recul de 0,34%, contre 0,38% pour le Dax à Francfort et 0,26% pour l'EuroStoxx 50.



La résistance de l'économie américaine au durcissement des conditions monétaires inquiète les investisseurs car elle pourrait contraindre la Fed à relever de nouveau ses taux pour refroidir l'économie et ramener l'inflation sous-jacente à son objectif de 2%.



La publication jeudi d'inscriptions au chômage en baisse aux Etats-Unis -alors que le consensus tablait sur une hausse du nombre de demandeurs d'emploi- a alimenté ces inquiétudes et poussé les marchés à réajuster leurs perspectives de taux.



Les minutes de la Fed publiées mercredi ont montré que les responsables de la banque centrale américaine demeuraient inquiets de la persistance de l'inflation, due notamment à la résistance du marché du travail, et qu'un nouveau durcissement de la politique monétaire pourrait être justifié pour ramener la dynamique des prix sous contrôle.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, inquiète de la résistance du marché du travail, qui pourrait pousser les taux directeurs à la hausse.



L'indice Dow Jones a cédé 0,84%, ou 290,91 points, à 34.474,83 points, le S&P 500, plus large, a perdu 33,97 points, soit 0,77%, à 4.370,36 points, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 157,7 points (-1,17%) à 13.316,93 points.



EN ASIE



Les marchés japonais reculent après les données américaines, tandis que les perspectives économiques chinoises médiocres pèsent sur la région. Le Nikkei cède 0,19% à 31.565,21 points, le Topix reculant de 0,92% à 2.232,26 points.



Les titres liés aux semiconducteurs soutiennent le Nikkei, Advantest et Tokyo Electron progressant respectivement de 1,35% et 0,64%.



Les indices chinois continuent de se replier face aux menaces pesant sur le secteur immobilier en Chine alors qu'Evergrande, l'un des plus grands promoteurs du pays, a sollicité la protection de la justice américaine face à ses créanciers. Le SSE Composite de Shanghai recule de 0,13%, le CSI 300 de 0,39% et l'indice hongkongais Hang Seng de 1,18%.



CHANGES



Les marchés de change hésitent après les données américaines, des prises de profit faisant décliner le dollar qui a fortement progressé cette semaine, soutenu par les craintes sur les taux, la géopolitique et les rendements en hausse.



Le dollar recule de 0,23% face à un panier de devises de référence, l'euro grignotant 0,07% à 1,0879 dollar, tandis que la livre sterling stagne à 1,274 dollar.



En Asie, le yen se renforce de 0,30% à 145,39 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien est en repli de 0,09% à 0,6397 dollar.



TAUX



Les rendements américains reculent après avoir progressé jeudi, à la suite des données sur l'emploi.



Le rendement du Treasury à dix ans décline de 5,7 points de base à 4,2507%, tandis que le taux à deux ans abandonne 3,6 pb à 4,9254%.



PÉTROLE



Le brut hésite dans un contexte incertain pour la demande, la résistance de l'économie américaine pouvant se traduire par des taux plus élevés.



Le Brent baisse de 0,10% à 84,04 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se maintenant à 80,43 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 18 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 06h00 Ventes au détail juillet -0,5% (sur +0,7%



un mois) EZ 09h00 Inflation IPCH (définitif) juillet -0,1% (sur 0,3%



un mois)



juillet 5,3% (sur un 5,3%



an) (Rédigé par Corentin Chappron)