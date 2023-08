* Les Bourses européennes attendues stables



* Les indicateurs PMI seront publiés après l'ouverture



* Les devises, le pétrole hésitent



PARIS, 1er août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues stables mardi à l'ouverture, dans un contexte de prudence après des indicateurs économiques mitigés lundi et avant la publication de nouvelles données d'activité et de nouveaux résultats.



Les premières indications disponible indiquent que le CAC 40 parisien serait stable à l'ouverture, comme le FTSE à Londres, le Dax à Francfort, et l'EuroStoxx 50.



L'inflation européenne a continué à décroître en juillet, rassurant les marchés sur la dynamique des prix, mais les indicateurs sous-jacents montrent une persistance des hausses de prix, notamment du côté des services, qui inquiète les investisseurs.



Par ailleurs, la croissance européenne a rebondi au second trimestre, ce qui pourrait convaincre la Banque centrale européenne (BCE) que l'économie du bloc pourra endurer ne nouvelle hausse de taux au cours des prochaines réunions de la banque centrale.



Les indicateurs d'activités PMI, attendus mardi vers 08h00 GMT, permettront aux marchés de clarifier les perspectives de l'économie européenne.



Par ailleurs, la saison des résultats se poursuit des deux côtés de l'Atlantique, Apple et Amazon.com devant publier leurs résultats mardi.



Pour le moment, les entreprises européennes affichent un bilan mitigée, 31% des entreprises de l'indice Stoxx 600 ayant annoncé des bénéfices par action supérieurs aux attentes, tandis que 20% ont déçu le consensus, selon des données compilées au 31 juillet par Société Générale CIB. 39% des constituants doivent encore publier leurs résultats.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



Wall Street a terminé en légère hausse lundi, les marchés restant prudents avant la publication des résultats d'Amazon et d'Apple mardi et de nombreuses données économiques cette semaine.



L'indice Dow Jones a gagné 0,28%, ou 100,24 points, à 35.559,53 points, le S&P 500, plus large, a pris 6,73 points, soit 0,15%, à 4.588,96 points, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 29,37 points (0,21%) à 14.346,02 points.



EN ASIE



A Tokyo, les indices japonais progressent, soutenu par des marchés obligataires domestiques calmes. Le Nikkei progresse de 0,80% à 33.436 points, tandis que le Topix gagne 0,58% à 2.336,01 points.



L'activité manufacturière chinoise s'est contractée par surprise en juillet, selon les données d'activité Caixin, ce qui a pesé sur les actions chinoises. Le SSE Composite de Shanghai stagne, le CSI 300 recule de 0,19% et l'indice hongkongais Hang Seng fait du surplace.



CHANGES



Les cambistes demeurent attentistes avant la publication des indicateurs PMI. Le dollar est en hausse de 0,14% face à un panier de devises de référence , l'euro reculant de 0,07% à 1,0985 dollar, tandis que la livre sterling s'érode de 0,09% à 1,2826 dollar.



En Asie, le yen cède 0,33% à 142,75 yens pour un dollar, son niveau le plus élevé depuis le 10 juillet, alors que les investisseurs digèrent les implications de la décision de la Banque du Japon. Le dollar australien s'affaisse de 0,77% à 0,6668 dollar après la décision de politique monétaire de la Banque d'Australie, qui a maintenu ses taux d'intérêts mardi.



TAUX



Les marchés obligataires américains demeurent attentistes avant la publication de nombreux indicateurs économiques cette semaine.



Le rendement du Treasury à dix ans se maintient à 3,9589%, tandis que le taux à deux ans fait du surplace à 4,8621%.



PÉTROLE



Le pétrole s'érode après avoir affiché en juillet sa plus forte progression mensuelle depuis janvier 2022, les investisseurs étant redevenus confiants sur l'équilibre offre-demande.



Le Brent cède 0,3% à 85,17 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonnant 0,26% à 81,59 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI S&P Global juillet 44,5 44,5*



manufacturier définitif DE 07h55 Indice PMI S&P Global juillet 38,8 38,8*



manufacturier définitif EZ 08h00 Indice PMI S&P Global juillet 42,7 42,7*



manufacturier définitif GB 08h30 10h30 Indice PMI S&P Global juillet 45,0 45,0*



manufacturier définitif USA 14h00 16h00 Indice ISM juillet 46,8 46,0*



manufacturier * première estimation