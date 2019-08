Point marchés-Les Bourses européennes attendues sur une note stable

* Quasi-stabilité en vue en Europe * La Chine abaisse son taux préférentiel de prêt * La Maison blanche envisage une baisse des cotisations salariales selon la presse * Le discours de Powell vendredi, principal rendez-vous de la semaine par Laetitia Volga 20 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mardi à l'ouverture, après avoir bénéficié la veille d'une perspective de relance économique ce qui a tempéré les inquiétudes sur une éventuelle récession,. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,12% à l'ouverture tandis que le Dax à Francfort et le FTSE à Londres sont attendus quasiment à l'équilibre. Les indices boursiers européens ont terminé en hausse lundi, soutenus par des propos du ministre allemand des Finances disant que l'Allemagne disposait des ressources budgétaires nécessaires pour faire face à une crise économique et par l'annonce de la Banque populaire de Chine portant sur une réforme de son mécanisme de taux préférentiel de prêt (TPP). Le nouveau TPP a été fixé ce mardi à 4,25%, en baisse de six points de base par rapport à son niveau précédent. "Dans l'ensemble, il s'agit d'une baisse modeste, conforme à nos attentes, même si à l'avenir le TPP pourrait encore être abaissé car la Chine a pour objectif de réduire les coûts de financement des entreprises", a déclaré Shen Xinfeng, analyste chez Northeast Titres. Des conseillers de la Maison blanche étudient la possibilité d'une baisse temporaire des cotisations sociales acquittées par les salariés et par les employeurs afin de pallier un ralentissement de l'activité économique aux Etats-Unis, a rapporté lundi le Washington Post. En l'absence d'indicateur à l'agenda, les investisseurs sont déjà focalisés sur les "minutes" de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) prévu mercredi qui sera suivi de celle de la Banque centrale européenne (BCE) le lendemain. Vendredi, ce sont les débats du symposium de Jackson Hole - au cours duquel doit notamment s'exprimer le président de la Fed Jerome Powel - qui seront à l'honneur. Le marché s'attend à une grande majorité à ce que la Fed réduise à nouveau ses taux d'un quart de point lors de sa réunion politique du 17 au 18 septembre, montre le baromètre FedWatch de CME Group. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi, prolongeant son rebond de vendredi, tandis que la prolongation des exemptions pour Huawei a dopé les valeurs technologiques et le secteur des semi-conducteurs, dont l'indice de Philadelphie a pris 1,87%. Apple (+1,86%) a fortement contribué à la hausse de l'indice Dow Jones, qui a gagné 0,96%. Le S&P-500 a pris 1,21% et le Nasdaq Composite a avancé de 1,35%. EN ASIE La Bourse de Tokyo s'octroie 0,58%, portée par les valeurs technologiques et soutenue par les signes d'un léger apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Les Bourses chinoises sont quasiment inchangées, les investisseurs s'interrogeant sur l'ampleur et l'impact de la réforme du mécanisme de taux préférentiel de prêt (TPP) de la Banque populaire de Chine. Selon les analystes et les investisseurs, cette réforme a pour objectif de réduire les coûts de financement des entreprises de la deuxième économie mondiale, qui subit la pression d'une baisse de la demande intérieure et d'une guerre commerciale prolongée avec les États-Unis. TAUX Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans est stable, autour de 1,59444%, après avoir pris environ six points de base la veille avec le retour de l'appétit pour le risque. CHANGES Sur le marché des changes, l'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, est stable. L'euro est en très légère hausse face au billet, à 1,1081. Le dollar australien gagne 0,35%, à la suite du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque de Réserve d'Australie (RBA). Alors que la banque centrale semble laisser la porte ouverte à une nouvelle baisse de son taux d'intervention, les analystes estiment que la perspective d'une réduction immédiate de son taux directeur était limitée. PÉTROLE Les cours du pétrole sont pratiquement stables : le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se traite à 56,3 dollars le baril et le Brent est inchangé à 59,84 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 20 AOÛT LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20662,71 +99,55 +0,48% +3,24% Topix 1504,67 +10,34 +0,69% +0,71% Hong Kong 26324,21 +32,37 +0,12% +1,85% Taiwan 10515,88 +27,13 +0,26% -1,82% Séoul 1961,94 +22,04 +1,14% -3,88% Singapour 3138,16 +9,71 +0,31% +2,26% Shanghaï 2886,80 +3,70 +0,13% +15,75% Sydney 6529,30 +61,90 +0,96% +15,64% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26135,79 +249,78 +0,96% +12,04% S&P-500 2923,65 +34,97 +1,21% +16,63% Nasdaq 8002,81 +106,82 +1,35% +20,61% Nasdaq 100 7719,32 +115,21 +1,52% +21,95% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1471,93 +15,79 +1,08% +10,56% Eurostoxx 50 3369,19 +40,11 +1,20% +12,25% CAC 40 5371,56 +70,77 +1,34% +13,55% Dax 30 11715,37 +152,63 +1,32% +10,95% FTSE 7189,65 +72,50 +1,02% +6,86% SMI 9825,59 +97,20 +1,00% +16,56% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1084 1,1076 +0,07% -3,36% Dlr/Yen 106,55 106,62 -0,07% -3,36% Euro/Yen 118,10 118,11 -0,01% -6,43% Dlr/CHF 0,9808 0,9814 -0,06% -0,06% Euro/CHF 1,0872 1,0875 -0,03% -3,39% Stg/Dlr 1,2123 1,2125 -0,02% -4,98% Indice $ 98,3430 98,3470 -0,00% +2,26% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,6520 -0,0060 Bund 2 ans -0,8970 -0,0010 OAT 10 ans -0,3620 +0,0030 +29,00 Treasury 10 ans 1,5944 -0,0040 Treasury 2 ans 1,5245 -0,0120 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 56,30 56,21 +0,09 +0,16% +22,90% Brent 59,84 59,74 +0,10 +0,17% +10,51% (Édité par Benoît Van Overstraeten)