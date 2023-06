* En Europe, le CAC 40 gagne 0,43% et le Stoxx 600 0,05%



* Wall Street dans le vert à mi-séance



L'économie américaine est apparue plus résistante que ce que craignaient les marchés







* Les actions montent, le dollar, les taux se réajustent



PARIS, 27 juin (Reuters) - Les marchés européens ont terminé en hausse une séance mouvementée, un ensemble d'indicateurs publiés mardi témoignant de la solidité de l'économie américaine en dépit du durcissement monétaire de la Réserve Fédérale.



À Paris, le CAC 40 a avancé de 0,43%, tandis que le FTSE , à Londres, progressait de 0,11%. Le Dax , à Francfort, enregistrait une hausse de 0,21%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroyait 0,09%. Le Stoxx 600 et l'EuroStoxx 50 affichaient des gains très modérés, de 0,05% et 0,01% respectivement.



La plupart des Bourses européennes ont commencé la séance dans le rouge, déprimées par les déclarations "faucon" des grands argentiers mondiaux réunis jusqu'à mercredi au forum annuel de la Banque Centrale Européenne.



La publication de plusieurs indicateurs économiques américains meilleurs qu'attendus a toutefois inversé la tendance en rassurant les investisseurs sur les risques d'un ralentissement de l'activité américaine.



La confiance des consommateurs ne s'érode pas, tandis que les ventes de logements neufs et les commandes de biens durables croissent d'un mois sur l'autre, le consensus tablant sur une contraction pour chacun des deux indicateurs.



Ces données éloignent la perspective d'une récession qui serait préjudiciable aux actifs risqués, mais rendent plus crédibles une nouvelle hausse de taux de la Fed au cours de sa prochaine réunion de politique monétaire, en juillet.







VALEURS EN EUROPE



Le nombre de clients et les volumes de ventes du groupe britannique de transfert de fonds Wise ont été plus importants que prévu par les marchés, ce qui a hissé le groupe en tête du Stoxx 600, en progression de 16,4%.



SES Imagotag a enregistré pour le deuxième jour consécutif la meilleure performance du SBF120 , avec un gain de 19,5%, les marchés ayant jugé convaincantes les explications du groupe attaqué vendredi par un vendeur à découvert.



Aston Martin a perdu 9,2%, après avoir abandonné son objectif de ventes de 10.000 véhicules en 2025 dans son rapport publié à l'occasion de sa journée investisseurs, mardi.



Le CAC 40 a été tiré par le secteur financier, qui profiterait de taux plus élevés, et a progressé de 0,98%, tandis que le secteur de l'énergie a affiché la plus mauvaise performance de l'indice sur fond de baisse du prix du pétrole, en recul de 1,08%.



A WALL STREET



Les Bourses américaines étaient en hausse à l'heure de la clôture en Europe, soutenues elles aussi par les indicateurs économiques solides.



Le Dow Jones avançait de 0,46% à 15h50 GMT, tandis que le Standard & Poor's 500 progressait de 0,68% et le Nasdaq Composite , de 0,91%.







TAUX



Les rendements courts sont remontés en Europe, les marchés anticipant des taux plus élevés: les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, réunis pour le forum annuel de l'institution, ont ainsi plaidé pour une politique monétaire plus restrictive.



Le rendement du deux ans allemand a gagné 9,6 pb, à 3,2390%, tandis que le dix ans se relevait à 2,3640%, en hausse de 6,4 pb.



Les bonnes données économiques américaines éloignent le risque d'une récession, un scénario défavorable aux taux dont les rendements avançaient à la clôture: le Treasury à dix ans remontait de 5,3 pb, à 3,7717%, tandis que le taux à deux ans gagnait 8 pb, à 4,7513%.



CHANGES



L'euro progresse de 0,49% à 1,0957 dollar, soutenu par la perspective de taux plus élevés en Europe, tandis que la livre sterling avance également, à 1,2751 dollar (+0,30%).



A l'inverse, le billet vert décline de 0,22% face à un panier de devises de référence .



PETROLE



Les marchés du pétrole sont restés prudents en amont de la publication à 20h00 GMT des stocks de brut aux Etats-Unis par l'American Petroleum Institute, des données indicatrices de la résistance de la demande américaine.



Le Brent perdait 1,28% à 73,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cédait 1,23% à 68,52 dollars .



A SUIVRE MERCREDI 28 JUIN : (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)