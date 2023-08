* En Europe, le CAC 40 perd 0,44% et le Stoxx 600 0,41%



* Wall Street dans le rouge à mi-séance



* Les investisseurs attendent les commentaires de la réunion de Jackson Hole



PARIS, 24 août (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé sur une note hésitante jeudi après un rapport sur l'emploi américain montrant la résistance du marché du travail outre-Atlantique, et en amont du symposium de Jackson Hole où seront précisées les trajectoires des économies européennes et américaines.



À Paris, le CAC 40 a perdu 0,44% à 7.214,46 points, tandis que le Dax allemand reculait de 0,68% contre une progression de 0,18% pour le Footsie britannique .



L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,81%, le FTSEurofirst 300 trébuchant de 0,4% et le Stoxx 600 de 0,41%.



Les données du département du Travail publiées jeudi ont montré que les inscriptions au chômage étaient en repli d'une semaine à l'autre à 230.000 inscriptions, contre 240.000 attendues.



La résistance du marché du travail aux hausses de taux ravive les craintes que la Réserve fédérale ne doive durcir encore davantage sa politique monétaire pour ramener l'inflation sous contrôle.



Le symposium de Jackson Hole, qui réunit les grands argentiers mondiaux, sera suivi de près par les marchés qui y chercheront des indications sur la trajectoire des politiques monétaires des pays riches.



Vendredi, Jerome Powell, président de la Fed, et Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, s'exprimeront sur l'état de leurs économies respectives.



"L'incertitude de la nouvelle réalité économique ont créé des conditions agitées pour les actions (cet été), alors que les marchés cherchent la voie de moindre résistance", constate Jeffrey O'Connor, responsable marchés US chez Liquidnet.



"Jackson Hole donnera le ton pour le reste de l'année: quels que soient les signaux donnés par Powell, ils serviront de point de départ aux traders pour établir leurs anticipations de taux directeurs et inaugureront probablement une période animée sur les marchés tout au long du mois de septembre."



VALEURS



Le secteur technologique recule de 2,4%, en queue des indices du Stoxx 600, malgré les bons résultats de Nvidia . Une note de JPMorgan publiée jeudi rappelle qu'il est "trop tôt pour être positionné à la hausse" sur les titres liés aux semi-conducteurs européens, qui font toujours face à un problème de surstockage. ASM International , BE Semiconductor



, ASML et Aixtron ont reculé de entre 3,4% et 6,0%. En France, Soitec et STMicroelectronics ont terminé en baisse de 4,71% et 2,48%.



Alk-Abello a augmenté de 6,97% en tête du Stoxx 600, après que le fournisseur danois de produits pour le traitement des allergies a affiché un bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre presque deux fois plus élevé que l'année précédente, grâce à de fortes ventes au Japon.



A WALL STREET



La prudence gagne Wall Street en amont de la réunion de Jackson Hole, malgré les résultats bien meilleurs que prévu de Nvidia.



A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un repli de 0,54% pour le Dow Jones , tandis que le Standard & Poor's 500 cédait 0,79% et le Nasdaq Composite 1,24%.



TAUX



Les rendements américains progressent après les données sur l'emploi, les marchés craignant que les tensions sur les marchés du travail ne soutiennent l'inflation.



Le rendement du Treasury à dix ans croît de 2,1 pb à 4,2194%, tandis que le taux à deux ans avance de 5,1 pb à 5,0035%.



Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,525%, tandis que celui du taux à deux ans fait du surplace à 2,973%.



CHANGES



Le dollar se raffermit après les données sur l'emploi et en amont du symposium de Jackson Hole.



Le dollar gagne 0,41% face à un panier de devises de référence , et l'euro recule de 0,3% à 1,0826 dollar. La livre sterling abandonne 0,73% à 1,2633 dollar.



PÉTROLE



Le brut hésite au cours d'une séance mitigée, les marchés se positionnant avant les déclarations des banquiers centraux vendredi, qui évoqueront l'état des économies développées.



Le Brent abandonne 0,12% à 83,11 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) étant stable à 78,83 dollars .



A SUIVRE VENDREDI :



(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Camille Raynaud)