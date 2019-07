Point marchés-Les Bourses européennes dans le désordre avant la Fed et le commerce

* Les Bourses européenes dans le désordre en début de séance * Le CAC 40 et le Dax hésitants * Le FTSE porté par l'actualité des fusions et acquisitions * La Fed et le commerce en ligne de mire par Patrick Vignal PARIS, 29 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé lundi en début de séance dans des marchés prudents à l'approche d'une probable baisse de taux aux Etats-Unis et de la reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin. À Paris, l'indice CAC 40 cède 0,09% à 5.604,82 points vers 07h50 GMT. À Francfort, le Dax grappille 0,04%. A Londres, le FTSE progresse de 0,61%, stimulé par des bonds spectaculaires pour London Stock Exchange et Just Eat, qui font l'actualité sur le front des fusions et acquisitions. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro prend 0,08%, le FTSEurofirst 300 0,02% et le Stoxx 600 0,14%. La Réserve fédérale devrait annoncer mercredi qu'elle baisse ses taux, signalant ainsi l'amorce d'un nouveau cycle dans sa politique monétaire. Les marchés misent en majorité sur une baisse de 25 points de base, certains allant toujours jusqu'à prédire 50 points de base d'un coup. Les signaux pour la suite seront importants, les marchés tablant sur une baisse de 100 points de base d'ici à un an. "Le message sera la clé parce qu'il aidera les marchés à savoir s'il s'agit d'une simple baisse préventive ou du début d'un cycle d'assouplissement, cette dernière hypothèse étant intégrée dans les cours", déclare Tapas Strickland, chef économiste de NAB. Les négociateurs américains et chinois sur le commerce doivent parallèlement se rencontrer cette semaine à Shanghai, pour la première fois depuis la trêve conclue le mois dernier au G20. Un accord a minima est possible mais une résolution du conflit est peu probable, jugent les analystes de Barclays. VALEURS L'actualité des entreprises anime la cote en début de séance avec notamment un bond de 13,93% pour London Stock Exchange (LSE), qui a déclaré qu'il envisageait de racheter Refinitiv, fournisseur d'informations, de données et d'analyses au secteur financier. Cette opération à 27 milliards de dollars (24,2 milliards d'euros) risque de subir un long examen de la part des autorités de la concurrence avant de pouvoir être finalisée, ont dit quatre sources à Reuters. Toujours à Londres, Just Eat grimpe de près de 24%, la plus forte hausse du Stoxx 600, après avoir annoncé son mariage avec son concurrent Takeaway.com (+4%). A Paris, Sanofi prend 2,63%, la plus forte hausse du CAC. Le laboratoire français a révisé lundi à la hausse ses prévisions pour 2019 après avoir enregistré des résultats en nette progression au deuxième trimestre, la performance marquée de ses activités de spécialités (Genzyme) et de vaccins ayant compensé un nouveau recul dans le diabète. A la baisse, Heineken perd 5,52%, le plus net repli du Stoxx 600. Le brasseur a annoncé lundi un bénéfice au premier semestre inférieur aux attentes, la hausse de ses coûts de production ayant éclipsé la progression de ses ventes de bière. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en légère baisse sur des prises de bénéfices dans un marché attentiste à l'approche des annonces de la Banque du Japon. L'indice Nikkei a perdu 0,19% à 21.616,80 points. Le Topix, plus large, a cédé lui aussi 0,19%, à 1.568,57 points. La BoJ devrait annoncer mardi qu'elle reste toujours aussi accommodante. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède 0,4%. À WALL STREET Les résultats bien accueillis d'Alphabet et Twitter ont aidé vendredi le S&P-500 et le Nasdaq à inscrire des records de clôture, l'annonce d'un ralentissement moins marqué que prévu de la croissance de l'économie américaine au deuxième trimestre ne faisant rien pour freiner les indices. Les bonds de la maison mère de Google et de Twitter confirment la bonne tenue des entreprises américaines. Environ 75% de celles ayant publié leurs résultats ont annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes, selon les données de Refinitiv. TAUX Les anticipations de baisse de taux continuent de peser sur les rendements obligataires. Celui des Treasuries à 10 ans perd deux points de base à 2,0685%. Dans les premiers échanges en Europe, le Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, perd un peu de terrain, autour de -0,39% CHANGES Le dollar est stable face à un panier de référence, à proximité d'un pic de deux mois. Le conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, a soutenu le billet vert en déclarant vendredi que l'administration Trump écartait une intervention pour le faire baisser. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut baissent légèrement, toujours pénalisés par les craintes pour la demande mondiale. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEEN S Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirs 1537, -0,02 +0,00 +15,4 t 300 41 % 7% Eurostox 3527, +3,09 +0,09 +17,5 x 50 56 % 3% <.STOXX5 0E> CAC 40 5605, -4,83 -0,09 +18,4 22 % 9% Dax 30 12423 +3,88 +0,03 +17,6 ,78 % 6% FTSE 7594, +45,2 +0,60 +12,8 28 2 % 7% SMI 9946, -22,0 -0,22 +17,9 08 0 % 9% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQU ES Indices Clôtu Var. Var. YTD re Point % s Nikkei-2 21616 -41,3 -0,19 +8,00 25 ,80 5 % % Topix 1568, -2,95 -0,19 +4,98 57 % % Hong 28065 -332, -1,17 +8,59 Kong ,16 58 % % Taiwan 10885 -6,25 -0,06 +1,63 ,73 % % Séoul 2029, -36,7 -1,78 -0,57 48 8 % % Singapou 3338, -25,0 -0,75 +8,80 r 69 7 % % Shanghaï 2941, -3,53 -0,12 +17,9 01 % 3% Sydney 6825, +32,4 +0,48 +20,8 80 0 % 9% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précéden te : Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow 27192 +51,4 +0,19 +16,5 Jones ,45 7 % 7% S&P-500 3025, +22,1 +0,74 +20,7 86 9 % 0% Nasdaq 8330, +91,6 +1,11 +25,5 21 7 % 4% Nasdaq 8016, +87,0 +1,10 +26,6 100 95 9 % 5% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,112 1,112 -0,03 -3,03 2 5 % % Dlr/Yen 108,6 108,6 -0,03 -1,48 3 6 % % Euro/Yen 120,8 120,9 -0,06 -4,26 <EURJPY= 4 1 % % > Dlr/CHF 0,992 0,993 -0,11 +1,10 2 3 % % Euro/CHF 1,103 1,105 -0,13 -1,92 <EURCHF= 8 2 % % > Stg/Dlr 1,234 1,238 -0,32 -3,26 1 0 % % Indice $ 98,06 98,01 +0,05 +1,96 00 00 % % OR Cours Veill Var.% YTD e Or Spot 1418, 1418, +0,01 +10,5 42 31 % 8% TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 174,4 +0,24 Bund 5 Bund 10 -0,39 -0,02 ans <DE10YT= RR> Bund 2 -0,77 -0,02 ans <DE2YT=R R> OAT 10 -0,14 -0,02 +25,5 ans 3 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 2,06 -0,02 Treasury 2 ans 1,85 -0,02 PETROLE (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars) dent Brut 55,98 56,20 -0,22 -0,39 +22,2 léger US % 0% Brent 62,99 63,46 -0,47 -0,74 +16,3 % 3% (Édité par Marc Joanny)

