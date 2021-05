Point marchés-Les Bourses européennes dans le désordre en l'absence de catalyseur

* Les Bourses européennes en ordre dispersé en début de séance * Le marché attend un catalyseur pour se choisir une direction * Mediaset bondit après l'annonce d'un accord avec Vivendi PARIS, 4 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes varient peu mardi dans les premiers échanges en l'absence de catalyseur indiquant aux investisseurs la direction à prendre. Les anticipations d'une forte reprise économique mondiale sont largement intégrées dans les cours et le rythme des publications de résultats trimestriels d'entreprises ralentit, ce qui laisse entrevoir un calme relatif sur les marchés d'actions, au moins jusqu'à la publication, vendredi, du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,24% à 6.322,94 points vers 07h40 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,36% et à la Bourse de Londres, qui était fermée lundi pour un jour férié, le FTSE prend 0,84%, porté notamment par son exposition aux ressources de base. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro grappille 0,04%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,29% et le Stoxx 600 s'octroie 0,1%. Les Bourses européennes ont entamé lundi le mois de mai en progressant calmement dans un environnement toujours favorable aux actifs risqués sur fond d'espoir d'une forte reprise économique. Mais la crainte que la vigueur de l'économie contraigne les grandes banques centrales à resserrer prématurément leur politique monétaire n'a pas disparu. VALEURS EN EUROPE Les compartiments cycliques amenés à profiter du rebond économique mènent la danse dans les premiers échanges en Europe avec des progressions de 0,78% pour l'indice Stoxx des ressources de base et de 0,76% pour celui des transports et des loisirs. L'action Vivendi (+0,28%) réagit peu au lendemain de l'annonce d'un accord avec Mediaset qui met fin à leur longue bataille juridique et prévoit que le groupe français réduise drastiquement sa participation dans le diffuseur italien. L'action Mediaset prend en revanche 4,02% à Milan. L'actualité des entreprises anime la cote avec un bond de 6,97% à Paris pour Dassault Aviation après l'annonce d'un accord entre la France et l'Egypte pour la livraison de 30 avions de combat Rafale. A WALL STREET Les contrats à terme sur les indices américains signalent pour l'instant une ouverture également en ordre dispersé avec un nouveau repli pour le Nasdaq. L'indice Dow Jones a gagné lundi 0,7%, à 34.113,23 points et le S&P-500 a pris 0,27%, à 4.192,66 points, portés par de bons résultats confortant l'optimisme sur la reprise économique. Le Nasdaq Composite a toutefois reculé de son côté de 0,48% à 13.895,12 points, pénalisé par les prises de bénéfices affectant les grandes valeurs technologiques. EN ASIE La tendance a été globalement haussière en Asie avec des volumes limités, les marchés étant toujours fermés au Japon et en Chine continentale. La Bourse de Taiwan a toutefois fait exception avec un repli de 1,7%, les investisseurs s'inquiétant d'une soudaine poussée des contaminations par le coronavirus dans le pays. Le repli des valeurs technologiques à Wall Street a également pesé. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans avance d'un point de base, à 1,6155%, après avoir reculé jusqu'à 1,578% lundi à la suite de l'annonce d'un ralentissement de la croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis au mois d'avril. En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance suit le mouvement pour remonter à -0,196%. CHANGES Le dollar reprend du terrain face à un panier de devises de référence (+0,36%) après avoir souffert la veille du repli des rendements obligataires américains. L'euro recule dans les mêmes proportions face au billet vert pour revenir à 1,2016. PÉTROLE Les cours du pétrole hésitent après leur progression de la veille, tiraillés entre les perspectives d'un rebond de la demande dans les économie développées et les inquiétudes sur la situation sanitaire en Inde. Les deux contrats de référence prennent chacun autour de 0,1%, à 67,61 dollars pour le baril de Brent et 64,56 dollars pour celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI). PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 4 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 8h30 Indice PMI Markit avril 60,7 60,7 manufacturier définitif LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1695,82 +3,17 +0,19% +10,37% 300 Eurostoxx 3996,57 -3,68 -0,09% +12,50% 50 CAC 40 6313,96 +6,06 +0,10% +13,74% Dax 30 15161,2 -75,27 -0,49% +10,51% 0 FTSE 7021,75 +51,94 +0,75% +8,69% SMI 11115,2 -3,71 -0,03% +3,85% 9 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Tokyo fermée Hong Kong 28561,6 +204,09 +0,72% +4,89% 3 Taiwan 16933,7 -288,57 -1,68% +14,94% 8 Séoul 3147,37 +20,17 +0,64% +9,53% Singapour 3184,33 -0,43 -0,01% +11,97% Shanghaï fermée Sydney 7067,90 +39,10 +0,56% +7,30% La clôture précédente à Tokyo : WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 34113,2 +238,38 +0,70% +11,46% 3 S&P-500 4192,66 +11,49 +0,27% +11,62% Nasdaq 13895,1 -67,56 -0,48% +7,81% 2 Nasdaq 100 13799,7 -61,04 -0,44% +7,07% 2 Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2006 1,2061 -0,46% -1,69% Dlr/Yen 109,47 109,06 +0,38% +6,11% Euro/Yen 131,44 131,57 -0,10% +3,56% Dlr/CHF 0,9154 0,9109 +0,49% +3,42% Euro/CHF 1,0993 1,0990 +0,03% +1,70% Stg/Dlr 1,3853 1,3909 -0,40% +1,32% Indice $ 91,3020 90,9450 +0,39% -5,06% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1784,98 1792,36 -0,41% +17,66% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 169,98 -0,18 Bund 10 ans -0,20 +0,01 Bund 2 ans -0,68 +0,00 OAT 10 ans 0,16 +0,01 +35,70 Treasury 10 ans 1,62 +0,01 Treasury 2 ans 0,17 +0,01 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 64,47 64,49 -0,02 -0,03% +5,33% US Brent 67,56 67,56 +0,00 +0,00% +2,32% (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)