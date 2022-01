Point marchés-Les Bourses européennes devraient baisser après Wall Street

* Les indices européens pourraient céder plus de 1% à l'ouverture * Les futures US indiquent une nouvelle séance en baisse à Wall Street * Les rendements obligataires américains poursuivent leur repli par Laetitia Volga PARIS, 21 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street en raison des préoccupations persistantes concernant le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 1,37% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 1,27% et le FTSE à Londres de 1,12%. Les indices de Wall Street ont fini en nette baisse jeudi et ce mouvement, après avoir gagné les places asiatiques, devrait se propager en Europe. Les investisseurs attendent avec nervosité la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi prochains dont ils attendent de nouvelles indications sur la stratégie à adopter contre l'inflation. Le marché anticipe une accélération du resserrement de la politique monétaire de l'institution avec une hausse des taux d'intérêt dès le mois de mars. Pour le moment, l'indice large Stoxx 600 et le CAC 40 affichent une hausse depuis le début de la semaine mais la tendance pourrait s'inverser si les pertes indiquées par les futures se confirment. La séance s'annonce calme en l'absence d'indicateur de premier plan mais les investisseurs suivront dans la journée une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, lors d'une conférence en ligne organisée par le Forum économique mondial. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a clôturé en baisse jeudi alors qu'elle avait passé la majeure partie de la séance en territoire positif, signe que les investisseurs ne sont pas encore convaincus par l'opportunité d'un rebond. L'indice Dow Jones a perdu 0,89% à 34.715,39, le Standard & Poor's 500, plus large, a cédé 1,1%, à 4.482,73 et le Nasdaq Composite a reculé de 1,3% à 14.154,02 alors qu'il gagnait 2% en début de séance. Ce dernier est depuis mercredi en zone de correction, définie par une baisse dépassant 10% par rapport au dernier plus haut, qui date de novembre. Le Dow Jones, lui, accuse désormais cinq séances consécutives de repli. Dans les échanges après la clôture, Netflix a perdu jusqu'à 20% après avoir publié un nombre de nouveaux abonnés moins important qu'attendu sur la période octobre-décembre et une prévision pour le trimestre en cours inférieure au consensus. Les contrats à terme suggèrent pour le moment une ouverture en baisse de 0,2% pour le Dow, de 0,5% pour S&P-500 et de 1% pour le Nasdaq. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a perdu 0,9%, pénalisé par le recul des grandes valeurs de la technologie dans le sillage de la clôture négative du Nasdaq, par les craintes d'inflation et de hausse des taux d'intérêt. Toyota a cédé 2,39% après avoir annoncé qu'il allait ralentir la production dans 11 usines japonaises en raison de l'augmentation des cas de COVID-19 parmi ses employés et ceux de ses fournisseurs. En Chine, les inquiétudes des investisseurs liées au ralentissement de l'économie l'emportent sur des informations concernant l'éventuelle baisse des taux appliqués aux prêts garantis aux banques dans le cadre de la facilité de crédit permanente. Le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,81% et le CSI 300 0,94%. TAUX/CHANGES Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans amplifie le repli entamé mercredi après avoir atteint un pic de deux ans à 1,902% sur des anticipations de resserrement monétaire aux Etats-Unis: il revient à 1,7758% contre 1,811% en clôture jeudi. Sur le marché des devises, le dollar est stable face à un panier de devises de référence. L'euro se traite autour de 1,132 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole baissent nettement après avoir atteint dans la semaine leur plus haut niveau en sept ans, les chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) montrant une augmentation surprise des stocks de brut et une hausse plus marquée que prévu des réserves d'essence aux États-Unis la semaine dernière ayant incité les investisseurs à prendre leurs bénéfices. Le Brent perd 1,73% à 86,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 1,93% à 83,9 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 21 JANVIER LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 27522,26 -250,67 -0,90% -4,41% Topix 1927,18 -11,35 -0,59% -3,27% Hong Kong 24788,74 -163,61 -0,66% +5,95% Taiwan 17899,30 -318,98 -1,75% -1,75% Séoul 2830,82 -31,86 -1,11% -4,93% Singapour 3290,55 -4,27 -0,13% +5,34% Shanghaï 3523,78 -31,29 -0,88% -3,19% Sydney 7175,80 -166,60 -2,27% -3,61% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 34715,39 -313,26 -0,89% -4,47% S&P-500 4482,73 -50,03 -1,10% -5,95% Nasdaq 14154,02 -186,23 -1,30% -9,53% Nasdaq 100 14846,46 -201,39 -1,34% -9,03% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1882,76 +9,57 +0,51% -0,40% Eurostoxx 50 4299,61 +31,33 +0,73% +0,03% CAC 40 7194,16 +21,18 +0,30% +0,58% Dax 30 15912,33 +102,61 +0,65% +0,17% FTSE 7585,01 -4,65 -0,06% +2,71% SMI 12560,70 +35,01 +0,28% -2,45% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1325 1,1310 +0,13% -0,38% Dlr/Yen 113,81 114,09 -0,25% -1,09% Euro/Yen 128,91 129,04 -0,10% -1,08% Dlr/CHF 0,9151 0,9164 -0,14% +0,32% Euro/CHF 1,0365 1,0374 -0,09% -0,04% Stg/Dlr 1,3589 1,3595 -0,04% +0,44% Indice $ 95,6920 95,7350 -0,04% -0,50% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,0240 +0,0010 Bund 2 ans -0,5840 +0,0020 OAT 10 ans 0,3630 +0,0000 +38,70 Treasury 10 ans 1,7758 -0,0580 Treasury 2 ans 1,0199 -0,0310 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 83,92 85,55 -1,63 -1,91% +37,10% Brent 86,85 88,38 -1,53 -1,73% +31,53% (édité par Blandine Hénault)