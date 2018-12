Point marchés-Les Bourses européennes devraient ouvrir en hausse malgré les doutes

* L'Europe devrait ouvrir en hausse * L'inflation allemande dans le viseur * Le dollar recule légèrement, l'euro à 1,145 par Laetitia Volga PARIS, 28 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture pour la dernière séance complète de l'année, les investisseurs profitant de la relative accalmie de fin d'année pour revenir prudemment sur les actifs risqués. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 1% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,73% et le FTSE à Londres 1,1%. Les investisseurs restent toutefois prudents face aux craintes sur le commerce sino-américain, la croissance économique mondiale et la politique américaine. Dans ce dossier, les deux chambres du Congrès ont tenu une brève séance, jeudi, mais n'ont pris aucune mesure visant à mettre fin au "shutdown" partiel en cours, avant d'ajourner ensuite leurs travaux. Le shutdown a été provoqué par la demande de Donald Trump, à laquelle s'opposent les démocrates mais aussi certains républicains, d'obtenir du Congrès le déblocage de cinq milliards de dollars (4,4 milliards d'euros) pour la construction d'un mur anti-immigration à la frontière américano-mexicaine. Le blocage partiel des administrations américaines devrait de ce fait se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine et il pourrait durer une partie du mois de janvier. Pour James Knightley, économiste international en chef chez ING, les Etats-Unis sera la proie de plusieurs difficultés l'année prochaine: "L'économie américaine fera face à une intensification des difficultés en 2019 - à savoir les effets retardés de la hausse des coûts d'emprunt, le raffermissement du dollar, la fin des effets des mesures de relance budgétaire et la baisse de la demande extérieure en cette période de protectionnisme commercial". Du côté des indicateurs économiques, les investisseurs européens surveilleront une première estimation de l'inflation en Allemagne au mois de décembre (13h00 GMT). LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Au lendemain d'une ascension spectaculaire, Wall Street a connu une journée beaucoup moins brillante jeudi, rétrocédant au préalable une partie de ses gains de la veille en raison d'une statistique de la confiance du consommateur au plus bas depuis juillet, avant de revenir en territoire positif dans la dernière demi-heure. L'indice Dow Jones a gagné 1,14%. Le S&P-500, plus large, a pris 0,86% après avoir cédé jusqu'à 2,8% en séance. Le Nasdaq a avancé de 0,38%. EN ASIE Pour sa dernière séance de l'année, la Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,31% et a enregistré sa plus forte baisse annuelle en sept ans avec un repli de 12% en 2018. En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai prend 0,41% et l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale prend 0,61% TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans gagne plus de trois points de base pour remonter à 2,7735%, s'éloignant d'un creux de neuf mois touché en milieu de semaine à 2,72%. CHANGES Le yen et le franc suisse sont en hausse face au dollar (+0,3%), profitant de leur statut de valeur refuge en raison des craintes sur le commerce et d'indicateurs économiques décevants en Chine - avec la baisse des bénéfices industriels- et aux Etats-Unis - avec la baisse de la confiance des consommateurs. Le dollar cède environ 0,1% face à un panier de devises de référence. De son côté, l'euro regagne 0,25% à 1,1455 dollar. PÉTROLE Les cours du pétrole, à l'image du marché actions, sont très volatils. Le Brent reprend 2,05% à 53,23 dollars et le brut léger américain s'adjuge plus de 2,5% à 45,76 dollars. Les chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) américaine sont attendus à 16h00 GMT. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 13h00 Inflation IPCH (1ère décembre 0,4% 0,1% estimation) Inflation IPCH annuelle (1ère décembre 1,9% 2,2% estimation) US 14h45 Indice PMI de Chicago décembre 62,0 66,4 15h00 Promesses de vente novembre +0,7% -2,6% immobilières (variation mensuelle) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20014,77 -62,85 -0,31% -12,08% Topix 1494,09 -7,54 -0,50% -17,80% Hong Kong 25516,82 +37,94 +0,15% -14,71% Taiwan 9727,41 +85,85 +0,89% -9,18% Séoul 2041,04 +12,60 +0,62% -17,28% Singapour 3060,07 +15,33 +0,50% -10,08% Shanghaï 2493,21 +10,12 +0,41% -24,61% Sydney 5654,30 +57,10 +1,02% -6,77% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 23138,82 +260,37 +1,14% -6,39% S&P-500 2488,83 +21,13 +0,86% -6,91% Nasdaq 6579,49 +25,14 +0,38% -4,69% Nasdaq 100 6288,30 +25,53 +0,41% -1,69% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1300,28 -23,26 -1,76% -14,99% Eurostoxx 50 2937,36 -36,42 -1,22% -16,17% CAC 40 4598,61 -27,78 -0,60% -13,44% Dax 30 10381,51 -252,31 -2,37% -19,63% FTSE 6584,68 -101,31 -1,52% -14,35% SMI 8195,64 -221,65 -2,63% -12,64% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1456 1,1429 +0,24% -4,50% Dlr/Yen 110,54 110,99 -0,41% -1,89% Euro/Yen 126,71 126,89 -0,14% -6,27% Dlr/CHF 0,9844 0,9875 -0,31% +1,04% Euro/CHF 1,1281 1,1289 -0,07% -3,49% Stg/Dlr 1,2667 1,2642 +0,20% -6,25% Indice $ 96,3660 96,4810 -0,12% +4,60% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,2310 +0,0020 Bund 2 ans -0,6340 -0,0030 OAT 10 ans 0,6952 +0,0030 +46,42 Treasury 10 ans 2,7735 +0,0300 Treasury 2 ans 2,5806 +0,0330 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 45,71 44,61 +1,10 +2,47% -24,35% Brent 53,17 52,16 +1,01 +1,94% -20,49% (Vatsal Srivastava à Singapour)