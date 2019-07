Point marchés-Les Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse

* L'Europe pourrait prendre environ 0,3% à l'ouverture * L'enthousiasme autour de la trêve commerciale toujours présent * Prudence sur le commerce entre les Etats-Unis et l'Europe par Laetitia Volga PARIS, 2 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi, profitant toujours de l'élan impulsé par la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,3% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,27% et le FTSE à Londres 0,37%. Les Bourses mondiales ont profité lundi d'un regain d'optimisme sur le commerce avec la trêve conclue par Pékin et Washington, ce qui a permis au Standard & Poor's 500 d'atteindre un plus haut historique. Donald Trump a fait savoir lundi que les négociations commerciales étaient déjà en cours par téléphone et que tout accord conclu avec la Chine devra quelque peu pencher en faveur des Etats-Unis. Alors que les tensions entre les deux premières puissances économiques mondiales semblent s'apaiser, le gouvernement américain a menacé d'imposer à l'Union européenne des droits de douane sur quatre milliards de dollars de produits importés supplémentaires, en réponse aux subventions que reçoit Airbus selon lui. "Le problème est l'élargissement du différend commercial. L'Europe, les États-Unis et la Chine représentent près des deux tiers du PIB mondial. Une perturbation des échanges entre ces trois grandes économies, à des fins politiques nationales, pourrait saper la croissance mondiale", a déclaré Prakash Sakpal, économiste chez ING. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a terminé dans le vert lundi - quoiqu'en retrait par rapport à ses plus hauts du jour - portée par les valeurs technologiques dans l'optimisme retrouvé concernant les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 0,44%. Le S&P-500 a pris 0,77% et a touché un plus historique à 2.977,93 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,06%. A la faveur de l'apaisement des tensions entre Washington et Pékin sur le commerce et autour de Huawei, les semi-conducteurs ont été recherchés. AMD , Broadcom, Applied Materials et Micron ont pris entre 1,7% et 4,3%. De même, Apple AAPL.O, l'un des plus importants clients de Huawei, s'est octroyé 1,83%, plus forte hausse du Dow Jones. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei est en hausse de 0,12% à l'approche de la clôture, porté par l'élan suscité par la trêve commerciale En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations et la Bourse de Shanghai sont quasiment stables. TAUX Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans perd deux points de base à 2,0135%, après être monté lundi à 2,048%, porté par l'accalmie sur le front du commerce sino-américain. CHANGES Le dollar se stabilise face à un panier de devises internationales après avoir nettement progressé lundi à la suite de la trêve commerciale. L'euro est quasiment inchangé et reste sous 1,13. PÉTROLE Malgré la décision de l'Opep de prolonger l'accord d'encadrement de la production, les cours pétroliers sont en baisse en raison des inquiétudes sur la demande mondiale. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule sous 59 dollars le baril et le Brent évolue autour de 65 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Ventes au détail mai +0,5% -2,0% sur un an +2,7% +4,0% EZ 09h00 Prix à la production mai -0,1% -0,3% sur un an +1,7% +2,6% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 21757,12 +27,15 +0,12% +8,71% Topix 1589,25 +4,40 +0,28% +6,37% Hong Kong 28893,02 +350,40 +1,23% +11,79% Taiwan 10853,34 -42,12 -0,39% +1,33% Séoul 2121,38 -8,36 -0,39% +3,94% Singapour 3355,42 -16,84 -0,50% +9,34% Shanghaï 3039,68 -5,22 -0,17% +21,88% Sydney 6646,20 -1,90 -0,03% +17,71% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26717,43 +117,47 +0,44% +14,53% S&P-500 2964,33 +22,57 +0,77% +18,25% Nasdaq 8091,16 +84,92 +1,06% +21,94% Nasdaq 100 7768,14 +97,06 +1,27% +22,72% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1526,16 +11,73 +0,77% +14,63% Eurostoxx 50 3497,59 +23,90 +0,69% +16,53% CAC 40 5567,91 +28,94 +0,52% +17,70% Dax 30 12521,38 +122,58 +0,99% +18,59% FTSE 7497,50 +71,87 +0,97% +11,44% SMI 9970,00 +71,76 +0,72% +18,28% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1287 1,1285 +0,02% -1,59% Dlr/Yen 108,32 108,43 -0,10% -1,76% Euro/Yen 122,28 122,37 -0,07% -3,12% Dlr/CHF 0,9866 0,9874 -0,08% +0,53% Euro/CHF 1,1139 1,1144 -0,04% -1,02% Stg/Dlr 1,2636 1,2638 -0,02% -0,95% Indice $ 96,7880 96,8440 -0,06% +0,64% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3650 -0,0050 Bund 2 ans -0,7480 -0,0060 OAT 10 ans -0,0398 +0,0110 +32,52 Treasury 10 ans 2,0153 -0,0180 Treasury 2 ans 1,7713 -0,0160 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 59,00 59,09 -0,09 -0,15% +28,79% Brent 65,04 65,06 -0,02 -0,03% +20,11% (Édité par Wilfrid Exbrayat)

