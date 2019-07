Point marchés-Les Bourses européennes devraient saluer la trêve commerciale

* Les Bourses en Europe signalées dans le vert * Les marchés asiatiques grimpent * Les Etats-Unis et la Chine vont reprendre les négociations * Les rendements obligataires et le dollar montent par Patrick Vignal PARIS, 1er juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse assez nette lundi à l'ouverture dans le sillage de la trêve commerciale conclue samedi entre les Etats-Unis et la Chine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres devraient gagner de 0,6% à 0,7% en début de séance. La Chine et les Etats-Unis vont reprendre leurs négociations commerciales et Washington a décidé de ne pas imposer de nouvelles taxes douanières sur les exportations chinoises. L'annonce faite samedi après la rencontre très attendue entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Osaka signale donc une trêve entre les deux plus grandes économies mondiales mais pas la paix. Les analystes de Barclays parlent de "cessez-le-feu dans un intérêt mutuel", conforme aux attentes des marchés. "Ce cessez-le-feu réduit la probabilité d'une aggravation des tensions à court terme", écrivent-ils. "Il ne s'agit toutefois pas d'une détente revenant sur les tarifs existants." La tendance en Europe pourrait évoluer avec la publication des résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI) sur l'activité dans le secteur manufacturier au mois de juin, très suivies dans un contexte de ralentissement de la croissance. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les investisseurs américains devraient saluer les nouvelles sur le front du commerce avec davantage d'enthousiasme que leurs homologues européens, à en croire les contrats à terme, qui signalent pour l'instant une ouverture des indices de référence de Wall Street en hausse de 0,9% à 1,4%. La légère progression des indices lors de la séance de vendredi a été suffisante pour permettre au Dow Jones et au S&P-500 de boucler leur meilleur mois de juin depuis respectivement 1938 et 1955, grâce notamment à la posture particulièrement accommodante adoptée par la Réserve fédérale. EN ASIE Les investisseurs asiatiques ont été les premiers à applaudir l'issue de la rencontre Trump-Xi. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo et le SSE composite de Shanghai prennent ainsi autour de 2% à l'approche de la clôture tandis que l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,4%. La trêve commerciale entre Pékin et Washington masque l'annonce d'une contraction de l'activité du secteur manufacturier en Chine comme au Japon au mois de juin. Autre signe inquiétant pour le Japon, la confiance des dirigeants des grandes entreprises industrielles japonaises s'est dégradée au cours du trimestre avril-juin pour toucher un plus bas de trois ans, selon l'enquête "tankan" de la Banque du Japon (BoJ) publiée lundi. TAUX L'apaisement des tensions commerciales relance l'appétit pour le risque et pèse logiquement sur les obligations, permettant au rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans de reprendre près de quatre points de base à 2,036%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar progresse de 0,4% face à un panier de référence comme face au yen, qui perd de son attrait de valeur refuge. L'euro revient ainsi autour de 1,1325 dollar. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut prennent autour de 2,5% dans l'attente du verdict de la réunion de l'Opep, qui pourrait annoncer dans la journée la reconduction des accords qui limitent la production afin de soutenir les cours. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 09h50 Indice PMI Markit manufacturier juin 52,0 52,0 Immatriculations de véhicules neufs juin DE 09h55 Indice PMI Markit manuf. définitif juin 45,4 45,4 EZ 10h00 Indice PMI Markit manuf. définitif juin 47,8 47,8 Masse monétaire M3 mai +4,6% +4 11h00 Taux de chômage mai 7,6% 7,6% GB 10h30 Indice PMI Markit manuf. définitif juin 49,2 49,4 US 16h00 Indice ISM manufacturier juin 51,0 52,1 Dépenses de construction mai +0,2% 0,0% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 21737 +461, +2,17 +8,61 225 ,07 15 % % Topix 1582, +31,7 +2,05 +5,95 92 8 % % Hong 28542 -78,8 -0,28 +10,4 Kong ,62 0 % 3% Taiwan 10900 +170, +1,58 +1,78 ,85 02 % % Séoul 2130, -0,62 -0,03 +4,36 00 % % Singapo 3363, +42,2 +1,27 +9,62 ur 84 3 % % Shangha 3038, +59,8 +2,01 +21,8 ï 70 3 % 5% Sydney 6652, +33,7 +0,51 +17,8 50 0 % 2% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 26599 +73,3 +0,28 +14,0 Jones ,96 8 % 3% S&P-500 2941, +16,8 +0,58 +17,3 76 4 % 5% Nasdaq 8006, +38,4 +0,48 +20,6 24 9 % 6% Nasdaq 7671, +14,0 +0,18 +21,1 100 08 3 % 9% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1514, +8,97 +0,60 +13,7 st 300 43 % 5% <.FTEU3 > Eurosto 3473, +31,3 +0,91 +15,7 xx 50 69 1 % 3% <.STOXX 50E> CAC 40 5538, +45,3 +0,83 +17,0 97 6 % 9% Dax 30 12398 +127, +1,04 +17,4 <.GDAXI ,80 77 % 2% > FTSE 7425, +23,3 +0,31 +10,3 63 0 % 7% SMI 9898, +38,4 +0,39 +17,4 24 8 % 3% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,132 1,136 -0,38 -1,26 r 5 8 % % Dlr/Yen 108,3 107,8 +0,40 -1,78 1 8 % % Euro/Ye 122,6 122,6 +0,00 -2,83 n 5 5 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,983 0,976 +0,73 +0,17 1 0 % % Euro/CH 1,113 1,109 +0,33 -1,07 F 4 7 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,268 1,269 -0,08 -0,58 3 3 % % Indice 96,53 96,13 +0,42 +0,37 $ 30 00 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,31 +0,01 30 30 Bund 2 -0,72 +0,01 ans 30 90 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,00 -0,00 +30,5 ans 76 40 4 <FR10YT =RR> Treasury 10 2,036 +0,03 ans 0 60 Treasury 2 ans 1,791 +0,05 2 00 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 59,90 58,47 +1,43 +2,45 +30,7 léger % 6% US Brent 66,40 64,74 +1,66 +2,56 +22,6 % 2% (Édité par Marc Angrand)