Point marchés-Les Bourses européennes évoluent dans le désordre après Noël, le prudence demeure

* Le CAC prend 0,62% mais le Dax abandonne 0,75% * Un face-à-face sino-américain sur le commerce attendu pour janvier * La distribution entourée après les achats de Noël * Le pétrole repart à la baisse par Laetitia Volga PARIS, 27 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé jeudi après une fermeture de deux jours pour Noël, les investisseurs hésitant à faire pleinement leur retour vers les actifs risqués malgré le rebond important de Wall Street la veille. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,62% à 4.655,06 points vers 09h12 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,75% tandis qu'à Londres, le FTSE grappille 0,02%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,02%, le FTSEurofirst 300 de 0,02% mais le Stoxx 600 cède 0,1%. La Bourse de New York a terminé la séance de mercredi sur un rebond spectaculaire - plus de 5% - en raison d'un effet technique après le coup de massue des derniers jours, des ventes importantes des distributeurs lors des fêtes de fin d'année et de l'envolée des cours du pétrole. Les investisseurs ont également bien accueilli l'annonce par la Maison blanche que la position de Jerome Powell à présidence de la Réserve fédérale n'était pas menacée et que Donald Trump était satisfait du Secrétaire au Trésor. Sur le front du commerce, la Chine et les Etats-Unis, en guerre commerciale depuis plusieurs mois, ont prévu une réunion en face-à-face sur le commerce pour janvier, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce. Toutefois, selon plusieurs sources à Reuters, Donald Trump envisage de prendre un décret au nom de l'urgence nationale interdisant aux entreprises américaines d'utiliser des équipements de télécommunications fabriqués par les groupes chinois Huawei et ZTE, de quoi compliquer la résolution des tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Donald Trump a par ailleurs assuré mercredi qu'il était prêt à attendre tout le temps qu'il faudrait pour obtenir la somme de cinq milliards de dollars qu'il demande au Congrès de débloquer pour la construction d'un mur anti-immigration à la frontière avec le Mexique. "Je pense que les inquiétudes concernant le blocage du gouvernement américain ainsi que le manque de clarté quant à savoir si les négociations entre les États-Unis et la Chine sur le commerce se dérouleront bien ou pas sont toujours d'actualité", commente Norihiro Fujito, responsable de la stratégie d'investissements chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Le "shutdown" partiel en cours pourrait par ailleurs reporter la publication des indicateurs économiques du département américain du Commerce, selon le Wall Street Journal https://on.wsj.com/2QOQgfn, qui cite une porte-parole. VALEURS Parmi les plus fortes hausses sectorielles, le compartiment de la distribution progresse de 0,35% dans le sillage de la hausse des distributeurs américains mardi après de bons chiffres de ventes de Noël. Carrefour gagne 1% et Tesco 2%. Le secteur des utilities enregistre la plus forte baisse européenne avec un repli de 1,09%: RWE (-2,67%) et E.ON (-2,21%) enregistrent les deux plus fortes baisses du Dax, contribuant ainsi au repli de l'indice phare de Francfort. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette progression mercredi, récupérant du coup de massue reçu à la veille de Noël avec un Dow Jones qui, pour la première fois, a gagné plus de 1.000 points en séance, tandis que le S&P-500 a enregistré son gain en pourcentage le plus élevé depuis plus de neuf ans. Les trois grands indices ont réalisé leurs gains en pourcentage les plus élevés depuis mars 2009. L'indice Dow Jones a gagné 1.086,25 points, soit 4,98%, à 22.878,45 points. Le S&P-500, plus large, a pris 4,96% à 2.467,70 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 5,84% à 6.554,36 points. La tendance a également été soutenue par la bonne tenue des valeurs de la distribution à la suite d'un rapport de Mastercard SpendingPulse selon lequel les ventes de Noël ont atteint un pic de six ans. Amazon.com, qui a annoncé une période de fin d'année "record", a bondi de 9,45%, entraînant dans son sillage l'indice S&P de la distribution (+7,44%). La vive remontée des cours du pétrole - le Brent et le WTI texan ont tous deux gagné dans les 8% - a également incité les investisseurs à revenir sur des actifs risqués. Le secteur pétrolier a gagné 6,24% avec l'envolée des cours du brut. EN ASIE Dans la foulée de Wall Street, la Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 3,88%. Les Bourses chinoises a terminé la séance sur une note négative - le CSI 300 a perdu 0,4% - entraînées par la baisse de 6,75% de Sinopec après l'annonce de la mise à l'écart de deux hauts responsables de la filiale de négoce du géant pétrolier chinois en raison d'importantes pertes subies par le groupe. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans cède plus de trois points de base autour de 2,765%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix recule à 0,223%. CHANGES Le dollar recule de 0,28% face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui gagne lui 0,38% à 1,1394 dollar. PÉTROLE Les cours du brut repartent en baisse, après avoir bondi de 8% la veille, repris par les inquiétudes sur une surabondance de l'offre. Le baril de Brent de la Mer du Nord perd 1,3% pour retomber sous 53,8 dollars et le baril de brut léger américain évolue sous les 45,8 dollars. Le marché prendra connaissance des chiffres des stocks de brut américain annoncés par l'Americain Petroleum Institute (API), avant les statistiques hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) vendredi. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 DÉCEMBRE: La publication de certains indicateurs du département du Commerce pourrait être reportée en raison du "shutdown". PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 217.000 214.000 22 décembre 14h00 Indice de confiance du décembre 133,7 135,7 consommateur 14h00 Ventes de logements neufs novembre 560.000 544.000 variation en pourcentage +2,9% -8,9% mensuel LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20077,62 +750,56 +3,88% -11,80% Topix 1501,63 +70,16 +4,90% -17,38% Hong Kong 25478,88 -172,50 -0,67% -14,84% Taiwan 9641,56 +162,57 +1,72% -9,98% Séoul 2028,44 +0,43 +0,02% -17,79% Singapour 3046,40 +35,25 +1,17% -10,48% Shanghaï 2483,09 -15,21 -0,61% -24,92% Sydney 5597,20 +103,40 +1,88% -7,71% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 22878,45 +1086,25 +4,98% -7,45% S&P-500 2467,70 +116,60 +4,96% -7,70% Nasdaq 6554,36 -148,25 -2,21% -5,06% Nasdaq 100 6262,77 -156,27 -2,43% -2,09% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1322,37 -1,17 -0,09% -13,55% Eurostoxx 50 2969,41 -4,37 -0,15% -15,26% CAC 40 4648,02 +21,63 +0,47% -12,51% Dax 30 10549,72 -84,10 -0,79% -18,33% FTSE 6684,27 -1,72 -0,03% -13,05% SMI 8410,57 -6,72 -0,08% -10,35% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1393 1,1351 +0,37% -5,03% Dlr/Yen 110,85 111,35 -0,45% -1,62% Euro/Yen 126,36 126,40 -0,03% -6,52% Dlr/CHF 0,9922 0,9956 -0,34% +1,84% Euro/CHF 1,1306 1,1300 +0,05% -3,28% Stg/Dlr 1,2648 1,2632 +0,13% -6,39% Indice $ 96,7690 97,0500 -0,29% +5,04% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,2260 -0,0230 Bund 2 ans -0,6300 -0,0260 OAT 10 ans 0,6898 -0,0060 +46,38 Treasury 10 ans 2,7702 -0,0270 Treasury 2 ans 2,5908 -0,0180 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 45,48 46,22 -0,74 -1,60% -24,73% Brent 53,49 54,47 -0,98 -1,80% -20,01% (Avec Daniel Leussink à Tokyo)

