PARIS, 11 août (Reuters) - Wall Street est attendue mitigée vendredi, tandis que les Bourses européennes baissent, inquiètes de la trajectoire des économies américaine et chinoise.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 étant stables, tandis que le Nasdaq recule de 0,21%.



À Paris, le CAC 40 abandonne 0,65% à 7.385,02 points vers 10h25 GMT, contre une baisse de 0,30% pour le Dax à Francfort. Le FTSE à Londres cède 1,02%, des chiffres du PIB supérieurs au consensus faisant craindre de nouvelles hausses de taux.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'affaisse de 0,67%, contre 0,73% pour l'EuroStoxx 50 et 0,69% pour le Stoxx 600.



Les marchés digèrent les données d'inflation américaines, qui montrent que la désinflation se poursuit outre-Atlantique, et qui plaident en faveur d'un arrêt des hausses de taux de la Réserve fédérale.



Pour autant, d'autres indicateurs sont en nette dégradation, et inquiètent sur l'état de l'activité.



"Une deuxième série consécutive de données d'inflation bénignes renforce notre optimisme sur la fin des hausses de taux de la Fed et la possibilité d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine", estime James Knightley, chef économiste d'ING.



"Nous restons toutefois préoccupés par les perspectives économiques, notamment par l'arrêt brutal de la croissance du crédit".



Par ailleurs, la banque centrale chinoise ne s'est pas engagée en faveur de nouvelles mesures de soutien à son économie, alors que le ralentissement de l'activité s'accentue, ce qui pèse sur le sentiment.



LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET



Amedisys a déclaré jeudi avoir reçu une demande d'informations supplémentaires sur son rachat de 3,3 milliards de dollars par UnitedHealth de la part du ministère américain de la Justice le 4 août.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE



Le secteur des matières premières affiche la pire performance des secteurs du Stoxx 600, en recul de 1,64%, les mesures actuelles de soutien à l'économie chinoise étant jugées insuffisantes par les marchés.



UBS n'aura pas besoin de la garantie de plus de 9 milliards d'euros accordée par l'Etat suisse contre les pertes liées au rachat de Credit Suisse, ce qui soutient le cours du groupe, en hausse de 4,66%.



Le groupe d'informatique Bechtle s'envole de 6,15%, en tête du Stoxx 600, après des résultats au second trimestre meilleurs qu'attendu, qui lui permettent de confirmer sa prévision d'une croissance de 5 à 10% de son chiffre d'affaire cette année.



TAUX



Les taux avancent des deux côtés de l'Atlantique, les investisseurs cherchant à évaluer l'impact d'une inflation américaine en retrait, alors que l'économie des Etats-Unis montre des signes de faiblesse.



Le rendement du Treasury à dix ans se relève de 2,2 pb à 4,1036%, son plus bas sur une semaine, le deux ans se maintenant à 4,827%.



Le rendement du dix ans allemand avance de 5,8 pb à 2,587%, celui du taux à deux ans s'octroyant 2,5 pb à 2,996%.



CHANGES



A l'instar des taux, les changes sont stables alors que les marchés digèrent les données d'inflation. Le dollar se raffermit de 0,05% face à un panier de devises de référence, l'euro se haussant 0,08% à 1,0988 dollar.



La livre sterling progresse de 0,24% à 1,2705 dollar après la publication du PIB britannique.



PETROLE



Le pétrole continue sa progression, l'Agence internationale de l'énergie ayant maintenu ses prévisions de croissance de la demande en brut pour 2023 dans son dernier rapport mensuel.



Le Brent grignote 0,36% à 86,71 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avançant de 0,37% à 83,13 dollars .



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Prix à la production juillet +0,2% +0,1%



- sur un an +0,7% +0,1% USA 14h00 Indice de confiance du août 71,0 71,6



Michigan (1re estim.) (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)